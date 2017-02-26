19:44, 26 Åžubat 2017 Pazar

Kut'Ã¼l Amare belgesel haline getirilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda Ã‡anakkale Zaferi'nden sonra OsmanlÄ± Devleti'nin kazandÄ±ÄŸÄ± son zafer olan Kut'Ã¼l Amare, ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ±nÄ±n tanÄ±klÄ±klarÄ±yla belgesel haline getirilecek.

TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok bÃ¶lgesindeki ÅŸehitlerin Ã§ok sayÄ±da yakÄ±nÄ±yla yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin yer alacaÄŸÄ± 13 bÃ¶lÃ¼mden oluÅŸacak belgesel, kÄ±sa sÃ¼re sonra TRT AVAZ'da yayÄ±nlanacak.

"Zaferin Ã‡ocuklarÄ±-Kutâ€™Ã¼l Amare" isimli belgeselin yapÄ±mcÄ±sÄ± ve yÃ¶netmeni Feridun Cesur, geÃ§en yÄ±l 100. yÄ±lÄ± olan zaferin yeni nesillerce tanÄ±narak tarihi hafÄ±zaya kaydedilmesi ve kamuoyunda "unutturulan zafer" olarak bilinen Kut'Ã¼l Amare'nin en doÄŸru ÅŸekilde anlatÄ±lmasÄ± amacÄ±yla belgeseli Ã§ekmeye karar verdiklerini belirtti.

Cesur, TÃ¼rkiyeâ€™de alanÄ±nda ilk olacak belgeselde, o dÃ¶nemdeki resmi belgeler, gazete haberleri ve Ã§eÅŸitli dergilerin yanÄ± sÄ±ra Kut'Ã¼l Amare'ye giden sÃ¼reÃ§te akademisyenlerin paylaÅŸacaÄŸÄ± tarih bilgilerinin de yer alacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Cesur, konunun kamuoyuna hatÄ±rlatÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu ifade ederek uzun yÄ±llardÄ±r bu zaferin halka unutturulduÄŸunu ve neticesinde de Ã¶zellikle genÃ§lerin Kutâ€™Ã¼l Amare Zaferi'nden habersiz olduÄŸunu dile getirdi.

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda binlerce vatan evladÄ±nÄ±n, topraklarÄ± uÄŸruna canÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlatan Cesur, "Bu nedenle unutturulan Kut'Ã¼l Amare Zaferi'nde ÅŸehit olanlarÄ± hatÄ±rlatmak ve geleceÄŸe not dÃ¼ÅŸmek bizim gÃ¶revimiz. BazÄ± kesimler 'Neden Irak'ta veya Suriye'deyiz' diye soruyor. KutÃ¼l Amare'de, Åžam'da Halepâ€™te dedelerimiz kanÄ±nÄ± dÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in olabilir mi? BazÄ± Ã¼lkeler vardÄ±r, gÃ¶nÃ¼l sÄ±nÄ±rlarÄ± siyasi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n Ã§ok Ã§ok Ã¶tesindedir. TÃ¼rkiye de onlardan biridir. TÃ¼rkiye, onun iÃ§in Balkanlar'da, Kafkaslar'da ve OrtadoÄŸu'da olmak zorundadÄ±r." diye konuÅŸtu.