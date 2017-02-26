19:52, 26 Åžubat 2017 Pazar

BaÅŸika'da askeri birlik hareketliliÄŸi





Irakâ€™Ä±n Musul kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan BaÅŸikaâ€™daki TÃ¼rk BirliÄŸiâ€™nde bugÃ¼n hareketlilik yaÅŸandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Irak BÃ¶lgesel KÃ¼rt YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani bugÃ¼n Ä°stanbulâ€™da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼rken, Musul yakÄ±nlarÄ±nda TÃ¼rk BirliÄŸiâ€™nin konuÅŸlu bulunduÄŸu BaÅŸika bÃ¶lgesinde askeri hareketlilik baÅŸladÄ±. Erbil ve Musul arasÄ±ndaki karayolunda TÃ¼rk askerlerini taÅŸÄ±yan ve zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±nda bulunduÄŸu askeri konvoy gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenirken, askerlerin BaÅŸika bÃ¶lgesindeki birliÄŸin deÄŸiÅŸim yapmasÄ±ndan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±. BaÅŸikaâ€™da konuÅŸlu TÃ¼rk askerinin varlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶nce merkezi BaÄŸdat yÃ¶netimi ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda sorun haline gelmiÅŸti.Â Â

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