09:22, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 27 Åžubat 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek.

2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.

- Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplanacak.

3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Merkez YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.

EKONOMÄ°

1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±lacak.

2- TÃœÄ°K geÃ§en yÄ±lÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin Sanayi Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ Girdi Endeksleri'ni, Ticaret ve Hizmet Endeksleri'ni ve bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin Ekonomik GÃ¼ven Endeksi'ni aÃ§Ä±klayacak.

DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°

1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.

2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.

3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ, TÃ¼rk Telekom Arena'daki derbide karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.

2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 19. haftasÄ±, Muratbey UÅŸak-Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Trabzonspor Medical Park mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.

3- TFF 1. Lig'de 22. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Mersin Ä°dmanyurdu ile Denizlispor, Mersin StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

Ã–ZEL HABER

1- "SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m"de yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor

- SaÄŸlÄ±k Bakan Recep AkdaÄŸ:

- "(SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nda ikinci dÃ¶nem) Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugÃ¼n diyoruz ki 'Ben tek yataklÄ± bir odada yatmalÄ±yÄ±m'. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu talebi doÄŸru. Ä°ÅŸte onun iÃ§in ÅŸehir hastaneleri, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri geliyor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz."

- "TÃ¼rkiye'nin problemleri dÃ¼nyada zengin, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin problemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun iÃ§in yeni bir dÃ¶neme ihtiyaÃ§ var. HastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼z toplamda yÃ¼zde 4 azaldÄ± ama hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼n ÅŸekli deÄŸiÅŸti"

2- TCDD 2023 ve 2035 hedeflerinde iddialÄ±

- TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°sa ApaydÄ±n:

- "Ä°nÅŸallah 2023'te hedefimiz, mevcut ÅŸebekemizi 25 bin kilometreye Ã§Ä±karmak. 2035 hedeflerimizde de bu 30 bin kilometreleri geÃ§ecek. Bunlar Ã§ok iddialÄ± hedefler"

- "Bundan sonra yÃ¼k hÄ±zlarÄ±mÄ±z 65 kilometreden 100-120 kilometreye Ã§Ä±kacak. Konvansiyonel hatlarÄ±mÄ±zdaki hÄ±zlarÄ±mÄ±z da 160-200 kilometreye Ã§Ä±kacak. BÃ¶ylece hem yÃ¼k hem yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok daha yÃ¼ksek hÄ±zlarda hizmet verebilir bir kuruluÅŸ haline geleceÄŸiz"

3- Kira gelir beyanÄ± 1 Mart'ta baÅŸlÄ±yor

- 1 Ocak-31 AralÄ±k 2016 dÃ¶neminde konutta 3 bin 800 lira, iÅŸ yerinde ise 30 bin liradan fazla kira geliri elde edenler iÃ§in beyan dÃ¶nemi 1 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor

- TÃœSODER Emlak Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hatice KolÃ§ak:

- "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tapu, elektrik, doÄŸal gaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiler doÄŸrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiÄŸini kolayca tespit etmektedir"

- "Gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlÄ±ÅŸ beyan verenler istisna oranÄ±ndan faydalanamadÄ±klarÄ± gibi, kendilerine usulsÃ¼zlÃ¼k ve vergi ziyaÄ± cezasÄ± uygulanacaktÄ±r"

- Gayrimenkul hukuku uzmanÄ± avukat Ecem Gedikkaya:

- "Ä°stisna rakamlarÄ±nÄ±n altÄ±nda kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mÃ¼kellefiyet kaydÄ± aÃ§tÄ±rmasÄ±na ve beyanname vermesine gerek yok. Ancak daha Ã¶nceden vergi kaydÄ± var ise istisna tutarÄ±nÄ±n altÄ±nda olduÄŸunun baÄŸlÄ± bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmekte"