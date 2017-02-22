TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 27 Åžubat 2017

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek.
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
- Bakanlar Kurulu, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde toplanacak.
3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, partisinin Merkez YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
EKONOMÄ°
1- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, TÃ¼rkiye-Ã–zbekistan Ä°ÅŸ Forumu'na katÄ±lacak.
2- TÃœÄ°K geÃ§en yÄ±lÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin Sanayi Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼ Girdi Endeksleri'ni, Ticaret ve Hizmet Endeksleri'ni ve bu yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin Ekonomik GÃ¼ven Endeksi'ni aÃ§Ä±klayacak.
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
2- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.
3- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'de 22. haftanÄ±n son maÃ§Ä±nda Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ, TÃ¼rk Telekom Arena'daki derbide karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
2- Spor Toto Basketbol SÃ¼per Ligi'nin 19. haftasÄ±, Muratbey UÅŸak-Anadolu Efes, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Trabzonspor Medical Park mÃ¼sabakalarÄ±yla tamamlanacak.
3- TFF 1. Lig'de 22. haftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Mersin Ä°dmanyurdu ile Denizlispor, Mersin StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.
Ã–ZEL HABER
1- "SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m"de yeni dÃ¶nem baÅŸlÄ±yor
- SaÄŸlÄ±k Bakan Recep AkdaÄŸ:
- "(SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nda ikinci dÃ¶nem) Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugÃ¼n diyoruz ki 'Ben tek yataklÄ± bir odada yatmalÄ±yÄ±m'. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu talebi doÄŸru. Ä°ÅŸte onun iÃ§in ÅŸehir hastaneleri, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri geliyor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz."
- "TÃ¼rkiye'nin problemleri dÃ¼nyada zengin, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin problemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun iÃ§in yeni bir dÃ¶neme ihtiyaÃ§ var. HastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼z toplamda yÃ¼zde 4 azaldÄ± ama hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼n ÅŸekli deÄŸiÅŸti"
2- TCDD 2023 ve 2035 hedeflerinde iddialÄ±
- TCDD Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°sa ApaydÄ±n:
- "Ä°nÅŸallah 2023'te hedefimiz, mevcut ÅŸebekemizi 25 bin kilometreye Ã§Ä±karmak. 2035 hedeflerimizde de bu 30 bin kilometreleri geÃ§ecek. Bunlar Ã§ok iddialÄ± hedefler"
- "Bundan sonra yÃ¼k hÄ±zlarÄ±mÄ±z 65 kilometreden 100-120 kilometreye Ã§Ä±kacak. Konvansiyonel hatlarÄ±mÄ±zdaki hÄ±zlarÄ±mÄ±z da 160-200 kilometreye Ã§Ä±kacak. BÃ¶ylece hem yÃ¼k hem yolcu taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ok daha yÃ¼ksek hÄ±zlarda hizmet verebilir bir kuruluÅŸ haline geleceÄŸiz"
3- Kira gelir beyanÄ± 1 Mart'ta baÅŸlÄ±yor
- 1 Ocak-31 AralÄ±k 2016 dÃ¶neminde konutta 3 bin 800 lira, iÅŸ yerinde ise 30 bin liradan fazla kira geliri elde edenler iÃ§in beyan dÃ¶nemi 1 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
- TÃœSODER Emlak Komisyonu BaÅŸkanÄ± Hatice KolÃ§ak:
- "Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ± tapu, elektrik, doÄŸal gaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiler doÄŸrultusunda kimlerin kira geliri elde ettiÄŸini kolayca tespit etmektedir"
- "Gelirlerini beyan etmeyenler, eksik ve yanlÄ±ÅŸ beyan verenler istisna oranÄ±ndan faydalanamadÄ±klarÄ± gibi, kendilerine usulsÃ¼zlÃ¼k ve vergi ziyaÄ± cezasÄ± uygulanacaktÄ±r"
- Gayrimenkul hukuku uzmanÄ± avukat Ecem Gedikkaya:
- "Ä°stisna rakamlarÄ±nÄ±n altÄ±nda kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mÃ¼kellefiyet kaydÄ± aÃ§tÄ±rmasÄ±na ve beyanname vermesine gerek yok. Ancak daha Ã¶nceden vergi kaydÄ± var ise istisna tutarÄ±nÄ±n altÄ±nda olduÄŸunun baÄŸlÄ± bulunulan vergi dairesine bildirilmesi gerekmekte"
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, OÌˆzbekistan BasÌ§bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u Beylerbeyi SarayÄ±'nda kabul edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani'yi Mabeyn KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde kabul edecek. HocalÄ± katliamÄ±nÄ±n 25. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev ve devlet erkanÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ ve anma tÃ¶reni dÃ¼zenlenecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 4. CNR Ä°stanbul UluslararasÄ± Kitap FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ankara Arena'da gerÃ§ekleÅŸtirilecek CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ± ile partisinin MKYK toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Manisa'da Valilik Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi KÃ¼ltÃ¼r Kongre Merkezi'nde Ã‡evre Projeleri AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'ne iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä± ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Pakistan BaÅŸbakanÄ± Åžerif onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde TÃœSÄ°AD Ã¼yelerini kabul edecek. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸacak, parti genel merkezinde AK Parti Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan tarafÄ±ndan kabul edilmesini deÄŸerlendiren ABD'li CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r McCain, ortak demokratik deÄŸerler temelinde her zaman TÃ¼rk-Amerikan ittifakÄ±nÄ± savunduÄŸu vurgusunu yaptÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde ABD'nin Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain'i kabulÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Bakanlar Kurulu ToplantÄ±sÄ±'na baÅŸkanlÄ±k edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AmerikalÄ± SenatÃ¶r John McCain'i kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Gaziantep ve AdÄ±yaman'da toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, Almanya ziyareti kapsamÄ±nda temaslarda bulunacak. Irak'ta ise Musul'un batÄ±sÄ±nÄ± DEAÅž'tan kurtarmak iÃ§in operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ElazÄ±ÄŸ ve Malatya'daki toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renlerine iÅŸtirak edecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyaret kapsamÄ±nda Almanya'da temaslarda bulunacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ'taki MÃ¼ftÃ¼lÃ¼k MeydanÄ±'nda toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AB dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yapan Malta'da resmi temaslarda bulunacak.