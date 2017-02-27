GÃ¼ncelleme: 09:32, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Cezayir'de emniyet merkezine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±





Konstantin'de emniyet merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da onlarca gÃ¼venlik mensubu yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Cezayir'in doÄŸusundaki Konstantin kentinde emniyet merkezini hedef alan intihar saldÄ±rÄ±sÄ±nda onlarca gÃ¼venlik mensubunun yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Yerel kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Konstantin kentinde yer alan Bab el-Kantara Mahallesi'ndeki polis merkezine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir intihar eylemcisi, polisler tarafÄ±ndan engellenmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Ã¼zerindeki patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirdi. Patlamada Ã§ok sayÄ±da emniyet mensubunun yaralandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin, bÃ¶lgeyi emniyet ÅŸeridiyle Ã§evrelediÄŸi kaydedildi.

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