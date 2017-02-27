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12:02, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
Asya
09:42, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

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Endonezya hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bomba
Endonezya hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bomba

Endonezyaâ€™nÄ±n batÄ± Java bÃ¶lgesinde yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± yanÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Endonezyaâ€™nÄ±n batÄ± Java bÃ¶lgesinde yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± yanÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±.

BombanÄ±n patlatÄ±lmasÄ±ndan sonra yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ±na kaÃ§an saldÄ±rgan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ile Ã§Ä±kan silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸma sonucu yaralÄ± olarak ele geÃ§irildi.

Endonezya gazetelerinin haberlerine gÃ¶re, polis vurularak yakalanan saldÄ±rganÄ±n Ã¼zerinde patlamamÄ±ÅŸ ev yapÄ±mÄ± bir bomba daha buldu.

BatÄ± Java sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ sladÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin henÃ¼z belirlenemediÄŸini, bir baÅŸka saldÄ±rganÄ±n da olay yerinden motorsikletle kaÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



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