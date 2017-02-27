09:47, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Bursa'da PKK operasyonu; 10 gÃ¶zaltÄ±





Bursa'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2'si kadÄ±n 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bursa'da PKK'yaÂ yÃ¶nelik operasyonda 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, merkez Osmangazi, NilÃ¼fer, YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Kestel ilÃ§elerinde, PKK'ya yÃ¶nelik bazÄ± adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Ekiplerce 2'si kadÄ±n 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, adreslerde yapÄ±lan aramalarda, ruhsatsÄ±z tabanca, av tÃ¼feÄŸi ile Ã§eÅŸitli Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ele geÃ§irildi. ÅžÃ¼pheliler, emniyet mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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