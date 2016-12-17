Akar'Ä±n mÃ¼ÅŸteki olduÄŸu PolatlÄ± darbe davasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±nÂ baÅŸlÄ±yor.Â
Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek davada,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral MehmetÂ Åžanver, mÃ¼ÅŸteki olarak yer alÄ±yor.
Bununla birlikte dava dosyasÄ±ndaÂ 9 maktul, 10 maktul yakÄ±nÄ± ve 113 maÄŸdur bulunuyor.Â
Eski TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. TopÃ§u TugayÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n deÂ aralarÄ±nda bulunduÄŸu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor.
SanÄ±klar, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeyle" suÃ§lanÄ±yor.Â
AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n,Â "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor.
SanÄ±klardan eski Albay Bilal AkyÃ¼z,Â AkÄ±ncÄ±lar ÃœssÃ¼ Ã¶nÃ¼nde darbe giriÅŸimini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden 9 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutuluyor. Â Â
Ä°ddianamede, darbeÂ teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda eski TuÄŸgeneral AygÃ¼n ileÂ ona baÄŸlÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, Ankara'daki bazÄ±Â kavÅŸaklarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±, TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°B) veÂ TÃœRKSAT'Ä±n ele geÃ§irilmesi iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸi kaydediliyor.
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti
Åžubatta ekonomik gÃ¼ven endeksi geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak, 91,5'e yÃ¼kseldi
Meteoroloji, AydÄ±n ve Ä°zmir Ã§evreleri, MuÄŸla'nÄ±n kÄ±yÄ± ilÃ§eleri, Manisa ve Ã‡anakkaleâ€™nin gÃ¼ney ilÃ§eleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kesimleri iÃ§in saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
Avrupa yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 1 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Dolar/TL, yeni haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak 3,60'Ä±n altÄ±nda dengelendi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n, davada mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek
Bursa'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2'si kadÄ±n 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Adana'da haklarÄ±nda 'kamuya yararlÄ± bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸma cezasÄ±' verilenler ile cezalarÄ± denetimli serbestlik tedbirine Ã§evrilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, sertifika aldÄ±klarÄ± mesleki eÄŸitim sonunda 48 okulda tadilat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±p, 600 bin lira tasarruf edilmesini saÄŸladÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye Ã¶lÃ¼ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan getirildiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapan bakanlÄ±k, konu edilen hayvanlarÄ±n acil kesim mevzuatÄ± Ã§erÃ§evesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulunduklarÄ± yerde kesiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asla Ã¶lÃ¼ hayvan olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irakâ€™Ä±n Musul kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan BaÅŸikaâ€™daki TÃ¼rk BirliÄŸiâ€™nde bugÃ¼n hareketlilik yaÅŸandÄ±
Yeni Åžafak gazetesince hazÄ±rlanan "15 Temmuz Dijital KÃ¼tÃ¼phanesi"nde, darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± metin, fotoÄŸraf, video, harita ve infografikler yer alÄ±yor