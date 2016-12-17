09:49, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Akar'Ä±n mÃ¼ÅŸteki olduÄŸu PolatlÄ± darbe davasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor





Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n, davada mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkinÂ Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaÂ gÃ¶revli 330 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±nÂ baÅŸlÄ±yor.Â Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼ duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek davada,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, Jandarma Genel KomutanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve emekli Korgeneral MehmetÂ Åžanver, mÃ¼ÅŸteki olarak yer alÄ±yor. Bununla birlikte dava dosyasÄ±ndaÂ 9 maktul, 10 maktul yakÄ±nÄ± ve 113 maÄŸdur bulunuyor.Â Eski TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. TopÃ§u TugayÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n deÂ aralarÄ±nda bulunduÄŸu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis isteniyor. SanÄ±klar, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeyle" suÃ§lanÄ±yor.Â AyrÄ±ca sanÄ±klarÄ±n,Â "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep ediliyor. SanÄ±klardan eski Albay Bilal AkyÃ¼z,Â AkÄ±ncÄ±lar ÃœssÃ¼ Ã¶nÃ¼nde darbe giriÅŸimini engellemeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken hayatÄ±nÄ± kaybeden 9 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sorumlu tutuluyor. Â Â Ä°ddianamede, darbeÂ teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda eski TuÄŸgeneral AygÃ¼n ileÂ ona baÄŸlÄ± Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin, Ankara'daki bazÄ±Â kavÅŸaklarÄ±n trafiÄŸe kapatÄ±lmasÄ±, TelekomÃ¼nikasyon Ä°letiÅŸim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°B) veÂ TÃœRKSAT'Ä±n ele geÃ§irilmesi iÃ§in gÃ¶revlendirildiÄŸi kaydediliyor.

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