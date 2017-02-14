09:55, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Dolar haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸladÄ±





Dolar/TL, yeni haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak 3,60'Ä±n altÄ±nda dengelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolar/TL, yeni haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak 3,60'Ä±n altÄ±nda dengelendi. GeÃ§en hafta iÃ§inde kÃ¼resel piyasalarda azalan dolar talebine paralel dolar/TL, 3,5561 ile 3 Ocak'tan bu yana en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyesini gÃ¶rÃ¼rken, haftayÄ± yÃ¼zde 1,06 artÄ±ÅŸla 3,6079'dan tamamladÄ±. BugÃ¼ne sÄ±nÄ±rlÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,60'Ä±n altÄ±nda baÅŸlayan dolar/TL, saat 09.45 itibarÄ±yla 3,5930'dan alÄ±cÄ± buluyor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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