09:57, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ä°stanbul'da elektrik kesintisi





Avrupa yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 1 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±nda 2 ilÃ§eye 1 Mart Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ planlÄ± bakÄ±m ve iyileÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmalarÄ± kapsamÄ±nda elektrik verilemeyecek. BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Esenyurt ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde 09.30-18.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek. AynÄ± gÃ¼n, GÃ¼ngÃ¶ren ilÃ§esinin bazÄ± mahallelerinde de 10.00-19.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak. Aboneler, elektrik verilemeyecek ilÃ§elerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine AYEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± BakÄ±m ve YatÄ±rÄ±m Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±" bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden ulaÅŸabilecek.

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