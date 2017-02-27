10:05, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Meteoroloji'den yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AydÄ±n ve Ä°zmir Ã§evreleri, MuÄŸla'nÄ±n kÄ±yÄ± ilÃ§eleri, Manisa ve Ã‡anakkaleâ€™nin gÃ¼ney ilÃ§eleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kesimlerinin hafif olmak Ã¼zere saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Ä°Ã§ Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, DoÄŸu Karadeniz'in iÃ§ kesimleri ve DoÄŸu Anadolu'da buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte Marmara'nÄ±n doÄŸusu ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.