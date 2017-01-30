10:32, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ekonomik gÃ¼ven endeksi Åžubat'ta arttÄ±





Åžubatta ekonomik gÃ¼ven endeksi geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak, 91,5'e yÃ¼kseldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ekonomik gÃ¼ven endeksi, ÅŸubatta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak 91,5'e yÃ¼kseldi. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin ekonomik gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re, ekonomik gÃ¼ven endeksi ÅŸubatta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak, 85,7 deÄŸerinden 91,5 deÄŸerine Ã§Ä±ktÄ±. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki yÃ¼kseliÅŸ, hizmet sektÃ¶rÃ¼, reel kesim (imalat sanayi), inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ ve perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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