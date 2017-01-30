Ekonomik gÃ¼ven endeksi Åžubat'ta arttÄ±

Ekonomik gÃ¼ven endeksi, ÅŸubatta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak 91,5'e yÃ¼kseldi.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin ekonomik gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±.
Buna gÃ¶re, ekonomik gÃ¼ven endeksi ÅŸubatta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak, 85,7 deÄŸerinden 91,5 deÄŸerine Ã§Ä±ktÄ±. Ekonomik gÃ¼ven endeksindeki yÃ¼kseliÅŸ, hizmet sektÃ¶rÃ¼, reel kesim (imalat sanayi), inÅŸaat sektÃ¶rÃ¼ ve perakende ticaret sektÃ¶rÃ¼ gÃ¼ven endekslerindeki artÄ±ÅŸlardan kaynaklandÄ±.
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti
Åžubatta ekonomik gÃ¼ven endeksi geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 6,8 artarak, 91,5'e yÃ¼kseldi
Meteoroloji, AydÄ±n ve Ä°zmir Ã§evreleri, MuÄŸla'nÄ±n kÄ±yÄ± ilÃ§eleri, Manisa ve Ã‡anakkaleâ€™nin gÃ¼ney ilÃ§eleri ile BalÄ±kesir'in batÄ± kesimleri iÃ§in saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ± yaptÄ±
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ankara GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunan Ã–KK'yÄ± ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n baÅŸlÄ±yor
Avrupa yakasÄ±ndaki 2 ilÃ§ede 1 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Dolar/TL, yeni haftaya dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle baÅŸlayarak 3,60'Ä±n altÄ±nda dengelendi
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Akar'Ä±n, davada mÃ¼ÅŸteki olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± PolatlÄ±'daki 58. TopÃ§u TugayÄ± ile TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± yarÄ±n gÃ¶rÃ¼lecek
Bursa'da PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 2'si kadÄ±n 10 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Adana'da haklarÄ±nda 'kamuya yararlÄ± bir iÅŸte Ã§alÄ±ÅŸma cezasÄ±' verilenler ile cezalarÄ± denetimli serbestlik tedbirine Ã§evrilen hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, sertifika aldÄ±klarÄ± mesleki eÄŸitim sonunda 48 okulda tadilat Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±p, 600 bin lira tasarruf edilmesini saÄŸladÄ±
YurtdÄ±ÅŸÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye Ã¶lÃ¼ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan getirildiÄŸi iddialarÄ± Ã¼zerine aÃ§Ä±klama yapan bakanlÄ±k, konu edilen hayvanlarÄ±n acil kesim mevzuatÄ± Ã§erÃ§evesinde, resmi veteriner nezaretinde, bulunduklarÄ± yerde kesiminin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve asla Ã¶lÃ¼ hayvan olmadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Irakâ€™Ä±n Musul kenti yakÄ±nlarÄ±nda bulunan BaÅŸikaâ€™daki TÃ¼rk BirliÄŸiâ€™nde bugÃ¼n hareketlilik yaÅŸandÄ±
Yeni Åžafak gazetesince hazÄ±rlanan "15 Temmuz Dijital KÃ¼tÃ¼phanesi"nde, darbe giriÅŸimi Ã¶ncesi ve sonrasÄ±nda yaÅŸananlarÄ±n anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± metin, fotoÄŸraf, video, harita ve infografikler yer alÄ±yor