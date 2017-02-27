10:41, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ermenistan 5 Azeri ÅŸehidin alÄ±nmasÄ±nÄ± engelliyor





Ermenistan, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan ÅŸehit naaÅŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na mani oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndakiÂ arazide kalan 5 askerin cesedinin, uluslararasÄ± kurumlarÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±na raÄŸmenÂ Ermenistan'Ä±n yeni talepler ileri sÃ¼rmesi Ã¼zerine alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 24 Åžubat'ta Ermenistan ordusunun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± provokasyonlarÄ± Ã¶nlerken ÅŸehit olan 5 askerin naaÅŸÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸma alanÄ±ndan AGÄ°T ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde alÄ±nmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± kurum temsilcilerinin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla cesetlerin alÄ±nmasÄ± operasyonuna baÅŸlarken Ermenistan tarafÄ±nÄ±n anlaÅŸmayÄ± bozarak operasyona engel olmak iÃ§in yeni ve kabul edilemez ÅŸartlar ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi. TALIÅž KÃ–YÃœ YÃ–NÃœNDE Ã‡ATIÅžMALAR BakanlÄ±ÄŸÄ±n bir diÄŸer aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenistan ordusunun TalÄ±ÅŸ kÃ¶yÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde sabotaj giriÅŸiminde bulunduÄŸu, Azerbaycan mevzilerine yaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ermeni askerlerin geri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Ermeni askerlerin can kaybÄ± vererek geri Ã§ekildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Azerbaycan ordusundan can kaybÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedildi. 24 Åžubat'ta Ermenistan ordusu gece saatlerinde tÃ¼m cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti. Cephe hattÄ±nÄ±n Hocavend-Fuzuli yÃ¶nÃ¼nde elveriÅŸli mevzileri ele geÃ§irmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ± Azerbaycan askerlerince Ã¶nlenmiÅŸ, Ermenistan ordusu geri Ã§ekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

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