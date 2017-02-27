DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
12:02, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
Kafkaslar
10:41, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
Ermenistan 5 Azeri ÅŸehidin alÄ±nmasÄ±nÄ± engelliyor
Ermenistan 5 Azeri ÅŸehidin alÄ±nmasÄ±nÄ± engelliyor

Ermenistan, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan ÅŸehit naaÅŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na mani oluyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Azerbaycan Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndakiÂ arazide kalan 5 askerin cesedinin, uluslararasÄ± kurumlarÄ±n aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla anlaÅŸma saÄŸlanmasÄ±na raÄŸmenÂ Ermenistan'Ä±n yeni talepler ileri sÃ¼rmesi Ã¼zerine alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 24 Åžubat'ta Ermenistan ordusunun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± provokasyonlarÄ± Ã¶nlerken ÅŸehit olan 5 askerin naaÅŸÄ±nÄ±n Ã§atÄ±ÅŸma alanÄ±ndan AGÄ°T ve UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Ã–rgÃ¼tÃ¼ aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla dÃ¼n Ã¶ÄŸle saatlerinde alÄ±nmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, uluslararasÄ± kurum temsilcilerinin aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla cesetlerin alÄ±nmasÄ± operasyonuna baÅŸlarken Ermenistan tarafÄ±nÄ±n anlaÅŸmayÄ± bozarak operasyona engel olmak iÃ§in yeni ve kabul edilemez ÅŸartlar ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ kaydedildi.

TALIÅž KÃ–YÃœ YÃ–NÃœNDE Ã‡ATIÅžMALAR

BakanlÄ±ÄŸÄ±n bir diÄŸer aÃ§Ä±klamasÄ±nda, Ermenistan ordusunun TalÄ±ÅŸ kÃ¶yÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde sabotaj giriÅŸiminde bulunduÄŸu, Azerbaycan mevzilerine yaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan Ermeni askerlerin geri pÃ¼skÃ¼rtÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Ermeni askerlerin can kaybÄ± vererek geri Ã§ekildiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, Azerbaycan ordusundan can kaybÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydedildi.

24 Åžubat'ta Ermenistan ordusu gece saatlerinde tÃ¼m cephe boyunca Azerbaycan mevzilerine saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti.

Cephe hattÄ±nÄ±n Hocavend-Fuzuli yÃ¶nÃ¼nde elveriÅŸli mevzileri ele geÃ§irmek isteyen Ermenistan ordusu ile Azerbaycan ordusu arasÄ±nda ÅŸiddetli Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. SaldÄ±rÄ± Azerbaycan askerlerince Ã¶nlenmiÅŸ, Ermenistan ordusu geri Ã§ekilmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular ermenistan azerbaycan
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Kafkaslar Haberleri
Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor
Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor

Ä°dlib'in Eriha ilÃ§esinde yerleÅŸim alanÄ±na ''nÃ¼fuz edici'' bombalarla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 13 sivil Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi enkaz altÄ±nda
Avusturya'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu ilk parti NBZ
Avusturya'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu ilk parti: NBZ

Avusturya'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu ilk siyasi parti olan Gelecek Ä°Ã§in Yeni Hareket Partisinin (NBZ) genel baÅŸkanÄ± DinÃ§er, Ã¼lkede artan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemin kendilerini harekete geÃ§irdiÄŸini belirtti
Suudi Arabistan KralÄ± on yÄ±l sonra Malezya'da
Suudi Arabistan KralÄ± on yÄ±l sonra Malezya'da

On yÄ±l arada sonra ilk kez Malezya'ya giden Suudi Arabistan KralÄ± Selman'a 600 kiÅŸilik bir heyet eÅŸlik ediyor
Afganistan'da Taliban'Ä±n gÃ¶lge valisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Afganistan'da Taliban'Ä±n gÃ¶lge valisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Nahr-i Kohna bÃ¶lgesindeki Taliban kampÄ±nÄ± bombaladÄ±
Trump yÃ¶netimindeki ikinci Ã§atlak
Trump yÃ¶netimindeki ikinci Ã§atlak

ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Donanma SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi Philip Bildenâ€™in adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸi bildirildi. GeÃ§en ay Trumpâ€™Ä±n Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Andrew Pudzer de adaylÄ±ktan Ã§ekilmiÅŸti.
Ermenistan 5 Azeri ÅŸehidin alÄ±nmasÄ±nÄ± engelliyor
Ermenistan 5 Azeri ÅŸehidin alÄ±nmasÄ±nÄ± engelliyor

Ermenistan, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan ÅŸehit naaÅŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na mani oluyor
Endonezya hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bomba
Endonezya hÃ¼kÃ¼met binasÄ± Ã¶nÃ¼nde bomba

Endonezyaâ€™nÄ±n batÄ± Java bÃ¶lgesinde yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± yanÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±.
Cezayir'de emniyet merkezine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±
Cezayir'de emniyet merkezine intihar saldÄ±rÄ±sÄ±

Konstantin'de emniyet merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da onlarca gÃ¼venlik mensubu yaralandÄ±
quot OsmanlÄ±nÄ±n Arnavutlara bÃ¼yÃ¼k gÃ¼veni vardÄ± quot
"OsmanlÄ±nÄ±n Arnavutlara bÃ¼yÃ¼k gÃ¼veni vardÄ±"

PriÅŸtine Ãœniversitesi ArÅŸiv BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi Yusuf Osmani, OsmanlÄ± Devleti'ne baÅŸbakanlÄ±ktan baÅŸlayarak en alt noktalara kadar hizmet eden Arnavutlar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸlerde Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerinden KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgali protestosu
KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerinden KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgali protestosu

KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgal edilmesinin 3. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Rusya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ne siyah Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m'da bilim adamÄ± FSB'ye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±m'da bilim adamÄ± FSB'ye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde bir bilim insanÄ±, Rusya pasaportu almak istemediÄŸinden dolayÄ± FSBâ€™ye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Binlerce kiÅŸi Moskova'da Nemtsov iÃ§in biraraya geldi
Binlerce kiÅŸi Moskova'da Nemtsov iÃ§in biraraya geldi

Moskova'da binlerce kiÅŸi iki yÄ±l Ã¶nce suikaste uÄŸrayan Rus muhalif politikacÄ± Nemtsovâ€™u anmak iÃ§in biraraya geldi
Ã‡in Bulgaristan demiryollarÄ±na talip
Ã‡in, Bulgaristan demiryollarÄ±na talip

DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tren Ã¼reticisi CRRC, Bulgaristanâ€™a yatÄ±rÄ±m yapmak istiyor
Sudan'dan casuslukla suÃ§lanan gazeteciye af
Sudan'dan casuslukla suÃ§lanan gazeteciye af

"Casusluk" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilen Ã‡ekya vatandaÅŸÄ± gazeteciye af Ã§Ä±ktÄ±
KudÃ¼slÃ¼ alimler Myanmar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§in seslendi
KudÃ¼slÃ¼ alimler Myanmar MÃ¼slÃ¼manlarÄ± iÃ§in seslendi

KudÃ¼slÃ¼ alimlerden Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na "Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ± kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Haberler

Azeri ÅŸehit 39 gÃ¼n sonra iade
Azeri ÅŸehit 39 gÃ¼n sonra iade

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma

Ermenilerle Azeriler barÄ±ÅŸ iÃ§in buluÅŸtu
Ermenilerle Azeriler barÄ±ÅŸ iÃ§in buluÅŸtu

Ermenistan Ä°HA'sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ermenistan Ä°HA'sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Erivan karakolu karÄ±ÅŸtÄ±: 3 yaralÄ±
Erivan karakolu karÄ±ÅŸtÄ± 3 yaralÄ±

Ermenistan'dan bir gÃ¼nde 33 ateÅŸkes ihlali
Ermenistan'dan bir gÃ¼nde 33 ateÅŸkes ihlali

Aliyev: Ermenistan iÅŸgaline mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz
Aliyev Ermenistan iÅŸgaline mÃ¼sade etmeyeceÄŸiz

Aliyev ve Sarkisyan Viyana'da bir araya gelecek
Aliyev ve Sarkisyan Viyana'da bir araya gelecek






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 