09:36, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Dijital diplomasi

Â Sinan Ã–zdemir | BrÃ¼ksel

Diplomasi Ä°talya'da doÄŸdu; Vestfalya'da modern ÅŸeklini aldÄ±. Zamanla tutucu, kapalÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k kulÃ¼p alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan kurtulup(Viyana-Berlin Kongreleri) kuÅŸatÄ±cÄ±, beynelmilel Ã¶zelliÄŸine kavuÅŸtu.

BugÃ¼n BirleÅŸmiÅŸ Milletler yalnÄ±zca gÃ¼venlik konularÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bir yer deÄŸil bÃ¼tÃ¼n eksikliklerine raÄŸmen Global Ã‡aÄŸÄ±n getirdiÄŸi ortaksorunlarÄ±n (iklim, su, gÄ±da, gÃ¶Ã§...) tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; Â kÃ¼Ã§Ã¼k adÄ±mlarla da olsa "ortak kader" anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n kabul gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir Â platform olma yolunda hÄ±zla ilerliyor. SÃ¶zkonusu kÃ¼resel sistemin birinci aktÃ¶rleri devletler. Ancak dÃ¼nyanÄ±n her bir noktasÄ±nÄ± birbirine ulayan tekno-iletiÅŸim devrimi diplomasiyi dijital dÃ¼nyada var olmaya iterken diÄŸer yanda tekno-iletiÅŸimin aktÃ¶rlerini diplomasi ve gÃ¼venlik sahasÄ±nda varlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rmaya zorluyor. Her iki tutumu birlikte deÄŸerlendirmek gerekiyor. Bill Gates'in MÃ¼nih GÃ¼venlik Zirvesi'ndeki yeri kadar Danimarka'nÄ±n Silicon Vadisi'ne gerÃ§ekleÅŸtirmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±m yeni bir eÅŸikte olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Â Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n bir yandan ana akÄ±m Amerikan medyasÄ±na savaÅŸ aÃ§arken Twitter Ã¼zerinden AmerikalÄ±lara ve dÄ±ÅŸ dÃ¼nyaya seslenmesi Silicon Vadisi'nin aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yor. Global Ã‡aÄŸ'da bireyler kadar devletler de sosyal medya Ã¼zerinde niddialarÄ±nÄ±,seslerini duyurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Dijital diplomasi bu minvalde Ã¶nemli "imkanlar" sunuyor

Televizyonun hayatlarÄ±mÄ±za girmesi siyasal iletiÅŸimi dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ gibi sosyal medyanÄ±n giderek artan kuÅŸatÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± siyaset kadar diplomasiyi de aktif olmaya, varlÄ±k gÃ¶stermeye zorluyor. Televizyon sayesinde geniÅŸ kitleler ilk kez diplomasinin yÃ¼zÃ¼yle tanÄ±ÅŸtÄ±lar. UzlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nda kapalÄ± kapÄ±lar kameralara aÃ§Ä±lÄ±rken, kriz zamanlarÄ±nda basÄ±n odasÄ±nda beklemeye mecbur edildiler. Birinci KÃ¶rfez Krizi'yle canlÄ± yayÄ±n ve haber kanallarÄ±nÄ±n hayatlarÄ±mÄ±za girmesi ikinci bir devrim olarak deÄŸerlendirilebilir. Bu noktada, iÃ§inden geÃ§tiÄŸimiz asrÄ±n yeni iletiÅŸim araÃ§larÄ±, asrÄ±n ruhuna uygun olarak, aynÄ± rolÃ¼ oynamaya aday. Karar vericiler iÃ§in Twitter baÅŸlÄ±ca iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer alÄ±yor. Diplomasi gibi dÃ¼ne kadar "takip etme" fikrinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± monarÅŸiler de sosyal medyada varlÄ±klarÄ±nÄ± artÄ±rÄ±yorlar. (Ä°ngiliz kraliyet ailesi ve ÃœrdÃ¼n KraliÃ§esi Rania el Abdullah dÃ¼nyada en fazla takipÃ§isi olan ilk yirmi isim arasÄ±nda yer alÄ±yor). Nitelik ve nicelik bakÄ±mÄ±ndan farklÄ±lÄ±klar arzetse de liderler gibi diplomatlarÄ±nda artÄ±k binlerce takipÃ§isi var.

Dijital diplomasinin aktÃ¶rleri, diplomatik kanallar yerine doÄŸrudan seslenerek, kamuoyu diplomasisinden farklÄ± olarak, kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte diplomasi aÄŸÄ± oluÅŸturmaya ve yaÅŸanlar karÅŸÄ±nda "gerÃ§eÄŸi" ifade etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Bu sayede hem kendi kamuoylarÄ±nÄ± hem dÄ±ÅŸdÃ¼nyayÄ± etkilemeyi hedefliyorlar.Dijital diplomasi geÃ§en yÄ±l en aktif yÄ±llarÄ±ndan birini geÃ§irdi. BÃ¼yÃ¼k devletler ile Ä°ran arasÄ±nda saÄŸlanan nÃ¼kleer anlaÅŸma, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda dÄ±ÅŸiÅŸlerimizin duruma iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlar, Halep'te yaÅŸanan dram, Cenevreâ€™deki Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gibi son dÃ¶nemde Meksika-Amerika BirleÅŸik Devletleri hattÄ±nda yaÅŸanan duvar krizi Ã§erÃ§evesinde paylaÅŸÄ±lan Tweetâ€™ler Ã¶rnek gÃ¶sterebilir. YÃ¼z kÄ±rk karakterle seslenmenin doÄŸurabileceÄŸi iletiÅŸim kazalarÄ± gÃ¶zÃ¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸuna ciddi bir Ã¶n hazÄ±rlÄ±k da gerektiriyor. GÃ¶rselin giderek artan gÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda yazÄ±nÄ±n fotoÄŸrafla desteklenmesi yazÄ±ya gÃ¼Ã§ kazandÄ±rÄ±yor.

Ne var ki, Amerika BirleÅŸik Devletleri BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±nTwitter'de kullandÄ±ÄŸÄ± siyaset dili iletiÅŸim kazalarÄ±nÄ±n Ã¶tesinde diplomatik sorunlara kapÄ± aralayacak tÃ¼rden. Siyasi ve diplomatik aktÃ¶rlerin Twitter Ã¼zerinden takipÃ§ileriyle kurduklarÄ± iliÅŸki kadar gelen tepkileri de Ã¶lÃ§me ÅŸansÄ±nÄ± elde etmeleri kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte bir kamuoyunun oluÅŸmasÄ±na da olanak sunuyor. Ã–rneÄŸin, Amerika'nÄ±n yedi MÃ¼slÃ¼man devletin vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi giriÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte yÃ¼kselen tepkilerin sosyal medya ayaÄŸÄ± yabana atÄ±lamaz. AyrÄ±ca, dijital diplomasi dÃ¼nyanÄ±n neresinde olursa olsun dÃ¼ÅŸÃ¼nce kuruluÅŸlarÄ±, diplomasi muhabirleri veya uluslararasÄ± iliÅŸkiler sahasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tenlerle diplomatlar arasÄ±nda bilgi paylaÅŸmÄ±nÄ±, etkileÅŸimlerini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±rken aÄŸ kurma olanaÄŸÄ±nÄ± da sunuyor. AynÄ± durum dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± iÃ§inde geÃ§erli. Ortalama bir bakan 34 mevkidaÅŸÄ± tarafÄ±ndan takip ediliyor.

Karar vericilerle tekno-iletiÅŸim gÃ¼cÃ¼nÃ¼ elinde bulunduranlarÄ±n (Silicon Vadisi, ABD) iliÅŸkisi de son yÄ±llarda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sinyalleri veriyor. Son Ã¶rneÄŸi MÃ¼nih GÃ¼venlik Zirvesi'nde yaÅŸandÄ±. Microsoft'un sahibi Bill Gates'in isteÄŸiyle gÃ¼ndeme alÄ±nan bir soru askeri uzmanlar ve diplomatlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

CevabÄ± aranan soru :"herhangi bir Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesinde ebola virÃ¼sÃ¼ gÃ¶rÃ¼lse ne olur ?". Ebola virÃ¼sÃ¼ hatÄ±rlanacaÄŸÄ± gibi 2014-2015 dÃ¶neminde Afrika'nÄ±n GÃ¼ney BatÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ ve hÄ±zla Liberya, Sierra Leone ve Gine'ye yayÄ±larak toplam 11 bin insanÄ±n hayatÄ±na mal olmuÅŸtu. Sorunun Bill Gates'in Silicon Vadisi'ndeki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla ilintili olmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k. KÃ¼resel Ã¶lÃ§ekte, uzun zamandan bu yana, salgÄ±n hastalÄ±klarla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemiÅŸ olmamÄ±zdan yola Ã§Ä±karak bu soruyu sorma gereÄŸi duyduÄŸunu ifade eden Gates saÄŸlÄ±ÄŸÄ±n gÃ¼venlik meselelerinden baÄŸÄ±msÄ±z deÄŸerlendirilemeyeceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor.

Ä°nsani yardÄ±m konularÄ±nda duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bilinen iÅŸadamÄ±nÄ±n bu soruyu gÃ¼ndeme aldÄ±rmasÄ± bile baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n sinyali. Tekno-iletiÅŸim dÃ¼nyasÄ±nÄ±naktÃ¶rleri global Ã§aÄŸda yalnÄ±zca sosyal , ekonomik ve kÃ¼ltÃ¼rel meselelerle ilgilenmiyor askerleri uzmanlarÄ±n ve diplomatlarÄ±n konusu sayÄ±labilecek hususlarla da ilgililer. Silicon Vadisi'nin Amerikan BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶Ã§men yasasÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi tepki de aynÄ± Ã§izgide deÄŸerlendirilmelidir. Meseleyi salt kalifiye eleman arayÄ±ÅŸÄ± olarak deÄŸerlendirmek yanÄ±ltÄ±cÄ± olacaktÄ±r. Obama dÃ¶neminde Twitter'in NSA-Silicon Vadisi iliÅŸkisini sorgulamasÄ± ve sÄ±nÄ±rlarÄ± yeniden tanzim etme arayÄ±ÅŸÄ± bugÃ¼ne kadar paylaÅŸÄ±lmayan gÃ¼cÃ¼ paylaÅŸÄ±ma aÃ§ma Ã§abasÄ± olarak da deÄŸerlendirmek mÃ¼mkÃ¼n. UnutulmamalÄ±ki, tekno-iletiÅŸimin aktÃ¶rleri global Ã§aÄŸÄ±n en Ã¶nemli deÄŸeri sayÄ±lan bilgi gÃ¼cÃ¼nÃ¼ ellerinde bulunduruyorlar. Milyarlarca insanÄ±n bilgilerine sahip olan Silicon Vadisi , zamanÄ±n ruhuna uygun olarak merkez-Ã§evre iliÅŸkisinden kurtulup eÅŸitler arasÄ± bir iliÅŸkiye geÃ§meyi arzuluyor.

Bu noktada , Åžubat ayÄ± baÅŸÄ±nda ajanslarÄ±n bir kaÃ§ satÄ±rla duyurduklarÄ± bir haber yeni bir eÅŸiÄŸe gelindiÄŸinide dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼yor. Haber DanÄ±marka'nÄ±n Silicon Vadisi'ne bÃ¼yÃ¼kelÃ§i atayacaÄŸÄ±nÄ± bildiriyordu. Bu "avangardist Ã§Ä±kÄ±ÅŸ" ister istemez devletlerle tekno-iletiÅŸim gÃ¼cÃ¼nÃ¼ elinde bulundurulanlarÄ±n iliÅŸkisini yeniden belirleyecektir. DanÄ±marka'dan sonra diÄŸer Ä°skandinav Ã¼lkelerinin de takip edeceklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliriz. Global Ã‡aÄŸ'Ä±n siyasÃ®, iktisadÃ® ve iÃ§timaÃ® dÃ¼zenleri doÄŸrudan etkilediÄŸi bir dÃ¶nemde diplomasinin bundan etkilenmemesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemezdi. BugÃ¼ne kadar kenarda durmaya zorlanan aktÃ¶rlerin kendilerini de doÄŸrudan ilgilendiren siyasÃ®, iktidasÃ® ve iÃ§timaÃ® konularda,giderek giriftleÅŸen dÃ¼nyada diplomasinin 20. yÃ¼zyÄ±ldan devraldÄ±ÄŸÄ± yapÄ± ve anlayÄ±ÅŸla kendini dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rmeden asrÄ±n sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele edemiyeceÄŸi fikrine dayanarak, karar mekanizmalarÄ±na dahil edilmeyi bekliyorlar.

Bu minvalde, Global Ã‡aÄŸ'da yeni aktÃ¶rlerin devreye girmesi gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinde cepheyi geniÅŸletiyor. Dijital diplomasi ilk evresini tamamlamÄ±ÅŸ (aktÃ¶rlerin sosyal medyaya taÅŸÄ±nmasÄ±)ikinci evresini yaÅŸÄ±yor. Taraflar artÄ±k en etkin biÃ§imde kendilerini , tezlerini nasÄ±l ifade edebilecekleri Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Son yÄ±llarda internette giderek artan yalan haberler gibi dijital diplomasinin de amacÄ±ndan saparak propaganda aracÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸme riski yok deÄŸil. Son kertede, kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler arasÄ±nda giderek artan rekabet zamanla "gerÃ§eÄŸe" ermemizi kolaylaÅŸtÄ±rmayacak bilakis gÃ¼Ã§leÅŸtirecektir !

