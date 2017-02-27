11:00, 27 Şubat 2017 Pazartesi

Trump yönetimindeki ikinci çatlak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Donanma Sekreterliğine aday gösterdiği Philip Bilden’in adaylıktan çekildiği bildirildi.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, yaptığı yazılı açıklamada, Bilden’in adaylıktan çekildiğini ilettiğini belirtti.

Mattis, şunları kaydetti:

"Bu, gizlilik kaygılarından ve iş ilişkilerinden kendisini alıkoyma konusunda yaşadığı zorluklardan kaynaklanan bireysel bir karardır. Hayal kırıklığına uğradıysam da anlıyorum ve kararına saygı duyuyorum. Ulusumuza başka şekillerde destek vermeye devam edeceğini biliyorum. Başkan'ın ordumuzu inşa etme vizyonunu icra ederken önümüzdeki günlerde Başkan Trump’a Donanmamızı ve Deniz Kuvvetlerimizi idare edecek bir lider tavsiye edeceğim.”

Savunma Bakanlığı açıklamasında görüşlerine yer verilen Bilden de "Uzun bir düşünme sürecinden sonra ailemi özel finansal menfaatlerinden yoksun bırakmadan ve çok fazla dağılmadan Hükümet Etik Ofisi’nin koşullarını yerine getiremeyeceğime karar verdim.” ifadesini kullandı.

TRUMP'IN ADAYLARINDAN İKİNCİ ÇEKİLME

Bilden’in adaylıktan çekilmesi Trump yönetimindeki ikinci çatlak olarak görülüyor.

Geçen ay Trump’ın Çalışma Bakanlığına aday gösterdiği Andrew Pudzer de adaylıktan çekilmişti. Pudzer, ailesi ve yakınları ile yaptığı görüşmelerden sonra bu karara vardığını ifade etmişti. Buna karşılık bazı yetkililer, Pudzer’in Senato’dan yeterince destek bulamayacağı kaygısıyla çekildiğini belirtmişti.

Öte yandan, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’in istifasından sonra Ulusal Güvenlik Danışmanlığı için teklif götürdüğü Koramiral Robert Harward da Trump’ın teklifini geri çevirmişti.