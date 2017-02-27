Afganistan'da Taliban'Ä±n gÃ¶lge valisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetinde gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Taliban'Ä±n gÃ¶lge valisinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Kunduz'daki 808. Spinzer BÃ¶lge KomutanÄ± Åžir Aziz Kamaval yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Nahr-i Kohna bÃ¶lgesindeki Taliban kampÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SaldÄ±rÄ±da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gÃ¶lge Kunduz valisi Mevlevi Abdul Salam'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Kamaval, Salam'Ä±n kardeÅŸiyle beraber 8 Taliban Ã¼yesinini de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.
Kamaval, Ã¶te yandan Kunduz'un Buz Kandahari bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda da 7 Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti.
Taliban'dan henÃ¼z konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Â
Ä°dlib'in Eriha ilÃ§esinde yerleÅŸim alanÄ±na ''nÃ¼fuz edici'' bombalarla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 13 sivil Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi enkaz altÄ±nda
Avusturya'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu ilk siyasi parti olan Gelecek Ä°Ã§in Yeni Hareket Partisinin (NBZ) genel baÅŸkanÄ± DinÃ§er, Ã¼lkede artan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemin kendilerini harekete geÃ§irdiÄŸini belirtti
On yÄ±l arada sonra ilk kez Malezya'ya giden Suudi Arabistan KralÄ± Selman'a 600 kiÅŸilik bir heyet eÅŸlik ediyor
NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Nahr-i Kohna bÃ¶lgesindeki Taliban kampÄ±nÄ± bombaladÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Donanma SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi Philip Bildenâ€™in adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸi bildirildi. GeÃ§en ay Trumpâ€™Ä±n Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Andrew Pudzer de adaylÄ±ktan Ã§ekilmiÅŸti.
Ermenistan, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan ÅŸehit naaÅŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na mani oluyor
Endonezyaâ€™nÄ±n batÄ± Java bÃ¶lgesinde yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± yanÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±.
Konstantin'de emniyet merkezini hedef alan saldÄ±rÄ±da onlarca gÃ¼venlik mensubu yaralandÄ±
PriÅŸtine Ãœniversitesi ArÅŸiv BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi Yusuf Osmani, OsmanlÄ± Devleti'ne baÅŸbakanlÄ±ktan baÅŸlayarak en alt noktalara kadar hizmet eden Arnavutlar olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Ulusal ve Ä°slami GÃ¼Ã§ler Komitesi, MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'ye Refah SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan geÃ§iÅŸlerde Filistinlilerin maruz kaldÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± hafifletme Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
KÄ±rÄ±m'Ä±n iÅŸgal edilmesinin 3. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Rusya'nÄ±n Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu Ã¶nÃ¼ne siyah Ã§elenk bÄ±rakÄ±ldÄ±
KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n Yalta ÅŸehrinde bir bilim insanÄ±, Rusya pasaportu almak istemediÄŸinden dolayÄ± FSBâ€™ye Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
Moskova'da binlerce kiÅŸi iki yÄ±l Ã¶nce suikaste uÄŸrayan Rus muhalif politikacÄ± Nemtsovâ€™u anmak iÃ§in biraraya geldi
DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k tren Ã¼reticisi CRRC, Bulgaristanâ€™a yatÄ±rÄ±m yapmak istiyor
"Casusluk" suÃ§lamasÄ±yla hakkÄ±nda mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± verilen Ã‡ekya vatandaÅŸÄ± gazeteciye af Ã§Ä±ktÄ±
KudÃ¼slÃ¼ alimlerden Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na "Rohingya MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ± kurtarÄ±n" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±