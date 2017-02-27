11:02, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Afganistan'da Taliban'Ä±n gÃ¶lge valisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼





NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Nahr-i Kohna bÃ¶lgesindeki Taliban kampÄ±nÄ± bombaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Afganistan'Ä±n kuzeyindeki Kunduz vilayetinde gerÃ§ekleÅŸtirilen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Taliban'Ä±n gÃ¶lge valisinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Kunduz'daki 808. Spinzer BÃ¶lge KomutanÄ± Åžir Aziz Kamaval yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, NATO kuvvetlerine ait insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n, Kunduz'un DaÅŸti ArÃ§i ilÃ§esine baÄŸlÄ± Nahr-i Kohna bÃ¶lgesindeki Taliban kampÄ±nÄ± bombaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gÃ¶lge Kunduz valisi Mevlevi Abdul Salam'Ä±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade eden Kamaval, Salam'Ä±n kardeÅŸiyle beraber 8 Taliban Ã¼yesinini de Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. Kamaval, Ã¶te yandan Kunduz'un Buz Kandahari bÃ¶lgesinde dÃ¼zenlenen operasyonda da 7 Taliban'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydetti. Taliban'dan henÃ¼z konuyla ilgili bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±. Â

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