11:18, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Hac Ã¼cretleri aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 2017 yÄ±lÄ± hac Ã¼cretleri aÃ§Ä±klandÄ±.

EdinilenÂ bilgiye gÃ¶re, konaklama konusunda hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in bu yÄ±l "oda tercihli" ve "otel" seÃ§enekleri sunuldu.

Oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi.

Otel tercihli konaklamalarda Ã¼cretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL oldu.