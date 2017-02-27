11:22, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

BaÅŸbakan Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor





BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Org. Hulusi Akar ile Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor. Org. Akar'Ä±n perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ Pakistan'a gidecek olmasÄ± nedeniyle, haftalÄ±k olaÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin bugÃ¼n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n deÄŸerlendirildiÄŸi belirtiliyor. Orgeneral Akar, El Bab'daki son geliÅŸmeleri BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'a aktarÄ±yor. Ã–te yandan, MÃ¼nbiÃ§ ve Rakka'ya yapÄ±lmasÄ± planlanan operasyonlar da masada.

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