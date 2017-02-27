'SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m'de yeni dÃ¶nem

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ,Â SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ±n ikinci dÃ¶nemine geÃ§ileceÄŸini belirterek, "Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugÃ¼n diyoruz ki 'Ben tek yataklÄ± bir odada yatmalÄ±yÄ±m.' VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu talebi doÄŸru. Ä°ÅŸte onun iÃ§in ÅŸehir hastaneleri, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri geliyor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz." dedi.
AkdaÄŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±"nÄ±n bir Ã¼lke programÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, bu programÄ±n pilot uygulama olmadan TÃ¼rkiye genelinde uygulanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiÄŸini hatÄ±rlatan AkdaÄŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan o zaman genel baÅŸkanÄ±mÄ±zdÄ±, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da baÅŸbakanÄ±mÄ±z oldu. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla biz TÃ¼rkiye'de 'SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±k. Bu program ilk dÃ¶nem itibarÄ±yla Ã¶zellikle yoÄŸun bir biÃ§imde 10 yÄ±l devam etti ve programÄ±n birÃ§ok bileÅŸeni yerine getirildi." diye konuÅŸtu.
AkdaÄŸ, program Ã§erÃ§evesinde kamu hastanelerinin bir Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kamudaki sigorta sisteminin tek bir sigorta sistemi haline getirildiÄŸini, aile hekimliÄŸinin kurulduÄŸunu anlatarak, aynÄ± kapsamda hastane alt yapÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¼zeltildiÄŸini ifade etti.
Programla vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerine kolay eriÅŸiminin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AkdaÄŸ, "112 ile taÅŸÄ±malarÄ± yaygÄ±n hale getirdik, hava ambulans sistemini kurduk. TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim aÃ§Ä±sÄ±ndan problem bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ortadan kalkmÄ±ÅŸ durumda." ifadelerini kullandÄ±.
Bakan AkdaÄŸ, "SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ±n ikincisine neden ihtiyaÃ§ duyuldu?" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:
"TÃ¼rkiye'nin hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼ deÄŸiÅŸti. 2002'de TÃ¼rkiye beslenmesi bozuk Ã§ocuklar, ishalli Ã§ocuklar, hayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aÅŸÄ±lanabilir hastalÄ±klardan dolayÄ± hastalanÄ±p daha sonra hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklar, zatÃ¼rreden hayatÄ±nÄ± kaybedenler, verem, sÄ±tma, tifo gibi hastalÄ±klarÄ±n yaygÄ±n oluÅŸu... Yani Ã¼lke bulaÅŸÄ±cÄ± ve beslenme ile ilgili hastalÄ±klar, anne bebek Ã¶lÃ¼mlerinden muzdaripti. Bunlar yoksul Ã¼lkelerin hadi en iyisi geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin problemleriydi. Oysa ÅŸu anda TÃ¼rkiye'nin problemleri dÃ¼nyada zengin, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin problemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun iÃ§in yeni bir dÃ¶neme ihtiyaÃ§ var. HastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼z toplamda yÃ¼zde 4 azaldÄ± ama hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼n ÅŸekli deÄŸiÅŸti."
Erken teÅŸhisin de Ã¶nemine deÄŸinen AkdaÄŸ, "ArtÄ±k TÃ¼rkiye ÅŸiÅŸmanlÄ±k, hareketsizlik, ÅŸeker, kalp hastalÄ±ÄŸÄ± ve kanserlerle uÄŸraÅŸÄ±yor. Erken teÅŸhis ve taramalarÄ±n da geliÅŸtirilmesi gerekiyor." dedi.
Recep AkdaÄŸ, bu tÃ¼r rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in vatandaÅŸÄ±n kendi hayat biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, saÄŸlÄ±k hizmetlerinden memnuniyetin artmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸÄ±n da saÄŸlÄ±k alanÄ±nda beklentilerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
VatandaÅŸa daha kaliteli hizmet vermek amacÄ±yla bu yÄ±l mart ayÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ±n ikinci dÃ¶nemine geÃ§ileceÄŸine iÅŸaret eden SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:
"Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugÃ¼n diyoruz ki 'Ben tek yataklÄ± bir odada yatmalÄ±yÄ±m.' VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu talebi doÄŸru. Ä°ÅŸte onun iÃ§in ÅŸehir hastaneleri, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri geliyor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz."
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, "VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz" dedi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ekmek, bal ve pekmezden uzak durulmasÄ± gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'nun saÄŸlÄ±k merkezi konumundaki DiyarbakÄ±r'da Kamu Hastaneleri BirliÄŸi, hastalarÄ±n ÅŸikayetlerini, gÃ¶rÃ¼ÅŸ ve Ã¶nerilerini iletebileceÄŸi "WhatsApp Destek HattÄ±"nÄ± uygulamaya koydu
AEÃœ TÄ±p FakÃ¼ltesi Kulak Burun BoÄŸaz Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Yrd. DoÃ§. Dr. Avcu, "Mevsim deÄŸiÅŸimlerinde alerjik bÃ¼nyeli kiÅŸilerin burnu etkilenmekte, aÄŸÄ±zdan solunuma zorlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ile boÄŸazda aÄŸrÄ± ve kaÅŸÄ±ntÄ± oluÅŸmakta" dedi
ABD Ulusal SaÄŸlÄ±k EnstitÃ¼leri, Ä°ngiliz iki firma tarafÄ±ndan geliÅŸtirilen ve sivrisinek salyasÄ± yoluyla bulaÅŸan tÃ¼m hastalÄ±klara karÅŸÄ± toplu olarak etki gÃ¶stereceÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len yeni bir aÅŸÄ±nÄ±n test aÅŸamasÄ± iÃ§in 60 gÃ¶nÃ¼llÃ¼ arÄ±yor
Otizmin, belirtileri ortaya Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MR ile teÅŸhis edilebileceÄŸi belirtildi
Ä°Ã§ HastalÄ±klarÄ± ve Kardiyoloji UzmanÄ± Prof. Dr. Canan Karatay, doÄŸal beslenmiÅŸ hayvanlardaki kÄ±rmÄ±zÄ± et proteinlerinin kilo vermeyi baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dinÃ§ kalmayÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Bilim adamlarÄ±, kalori tÃ¼ketimini azaltmanÄ±n hÃ¼crede yaÅŸlanma sÃ¼recini yavaÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± keÅŸfetti
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, yenidoÄŸan yoÄŸun bakÄ±mlarÄ±nda annelerin de yer alabileceÄŸi bÃ¶lÃ¼mlerin olacaÄŸÄ±nÄ± belirterek "Anneyi bebekten niye uzak tutuyoruz? Her yenidoÄŸanÄ±n, annesinin Ã§oÄŸu zaman yanÄ±nda kalabileceÄŸi ÅŸekilde mekanlar yapÄ±lmalÄ±" dedi.
Su ÃœrÃ¼nleri TanÄ±tÄ±m Grubu BaÅŸkanÄ± KÄ±zÄ±ltan, "Ege Ãœniversitesi Su ÃœrÃ¼nleri FakÃ¼ltesine yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z analizlerde de TÃ¼rk balÄ±klarÄ± levrek ve Ã§ipuranÄ±n omega 3 zengini olduÄŸu ortaya konuldu" dedi
Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda boÅŸanan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±, tanÄ±ma-tenfiz davasÄ± aÃ§malarÄ±na gerek kalmaksÄ±zÄ±n birlikte baÅŸvurarak nÃ¼fus kÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ne tescil yaptÄ±rmalarÄ± halinde, TÃ¼rkiye'de de boÅŸanmÄ±ÅŸ kabul edilecek
Amerikan Ãœreme TÄ±bbÄ± Cemiyeti ile Hacettepe Ãœniversitesince yapÄ±lan iki ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸma, tÃ¼tÃ¼n kullanÄ±mÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼k, dÄ±ÅŸ gebelik, kÄ±sÄ±rlÄ±k ve erken menopoz riskini artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu
"Evlilikte uyum olmazsa sizin, eÅŸinizin hatta Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ±n psikolojik ve fizyolojik saÄŸlÄ±klarÄ± olumsuz yÃ¶nde etkilenebilir. Evlilikteki uyum beraberinde mutluluÄŸu ve evlilik doyumunu da getirir"
TÃ¼rkiye'nin ilk ÅŸehir hastanesi olan Mersin Åžehir Hastanesinde 2 gÃ¼nde 8 bin 650 hastaya hizmet verildi
Medipol Ãœniversitesi Hastanesi TÄ±bbi Onkoloji UzmanÄ± Ã–lmez,"Sadece yÃ¼zde 5-10 kanserin ailesel iliÅŸkisi bilinir, Ã§oÄŸu sporadiktir ve aile iliÅŸkisi yoktur" dedi
Ani hava deÄŸiÅŸikliÄŸi Ã¼st solunum yolu enfeksiyonlarÄ±na sebep oluyor