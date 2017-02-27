11:33, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

'SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m'de yeni dÃ¶nem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ,Â SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ±n ikinci dÃ¶nemine geÃ§ileceÄŸini belirterek, "Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugÃ¼n diyoruz ki 'Ben tek yataklÄ± bir odada yatmalÄ±yÄ±m.' VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu talebi doÄŸru. Ä°ÅŸte onun iÃ§in ÅŸehir hastaneleri, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri geliyor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz." dedi.

AkdaÄŸ, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±"nÄ±n bir Ã¼lke programÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, bu programÄ±n pilot uygulama olmadan TÃ¼rkiye genelinde uygulanacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiÄŸini hatÄ±rlatan AkdaÄŸ, "SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan o zaman genel baÅŸkanÄ±mÄ±zdÄ±, kÄ±sa bir sÃ¼re sonra da baÅŸbakanÄ±mÄ±z oldu. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z ErdoÄŸan'Ä±n talimatÄ±yla biz TÃ¼rkiye'de 'SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ± baÅŸlattÄ±k. Bu program ilk dÃ¶nem itibarÄ±yla Ã¶zellikle yoÄŸun bir biÃ§imde 10 yÄ±l devam etti ve programÄ±n birÃ§ok bileÅŸeni yerine getirildi." diye konuÅŸtu.

AkdaÄŸ, program Ã§erÃ§evesinde kamu hastanelerinin bir Ã§atÄ± altÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kamudaki sigorta sisteminin tek bir sigorta sistemi haline getirildiÄŸini, aile hekimliÄŸinin kurulduÄŸunu anlatarak, aynÄ± kapsamda hastane alt yapÄ±larÄ±nÄ±n dÃ¼zeltildiÄŸini ifade etti.

Programla vatandaÅŸlarÄ±n saÄŸlÄ±k hizmetlerine kolay eriÅŸiminin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren AkdaÄŸ, "112 ile taÅŸÄ±malarÄ± yaygÄ±n hale getirdik, hava ambulans sistemini kurduk. TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim aÃ§Ä±sÄ±ndan problem bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ortadan kalkmÄ±ÅŸ durumda." ifadelerini kullandÄ±.

"TÃœRKÄ°YE'NÄ°N HASTALIK YÃœKÃœ DEÄžÄ°ÅžTÄ°"

Bakan AkdaÄŸ, "SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ±n ikincisine neden ihtiyaÃ§ duyuldu?" sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"TÃ¼rkiye'nin hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼ deÄŸiÅŸti. 2002'de TÃ¼rkiye beslenmesi bozuk Ã§ocuklar, ishalli Ã§ocuklar, hayatÄ±nÄ± aÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in aÅŸÄ±lanabilir hastalÄ±klardan dolayÄ± hastalanÄ±p daha sonra hayatÄ±nÄ± kaybeden Ã§ocuklar, zatÃ¼rreden hayatÄ±nÄ± kaybedenler, verem, sÄ±tma, tifo gibi hastalÄ±klarÄ±n yaygÄ±n oluÅŸu... Yani Ã¼lke bulaÅŸÄ±cÄ± ve beslenme ile ilgili hastalÄ±klar, anne bebek Ã¶lÃ¼mlerinden muzdaripti. Bunlar yoksul Ã¼lkelerin hadi en iyisi geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin problemleriydi. Oysa ÅŸu anda TÃ¼rkiye'nin problemleri dÃ¼nyada zengin, geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelerin problemlerine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Bunun iÃ§in yeni bir dÃ¶neme ihtiyaÃ§ var. HastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼z toplamda yÃ¼zde 4 azaldÄ± ama hastalÄ±k yÃ¼kÃ¼mÃ¼zÃ¼n ÅŸekli deÄŸiÅŸti."

"ERKEN TEÅžHÄ°S VE TARAMALARIN DA GELÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR"

Erken teÅŸhisin de Ã¶nemine deÄŸinen AkdaÄŸ, "ArtÄ±k TÃ¼rkiye ÅŸiÅŸmanlÄ±k, hareketsizlik, ÅŸeker, kalp hastalÄ±ÄŸÄ± ve kanserlerle uÄŸraÅŸÄ±yor. Erken teÅŸhis ve taramalarÄ±n da geliÅŸtirilmesi gerekiyor." dedi.

Recep AkdaÄŸ, bu tÃ¼r rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±n yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in vatandaÅŸÄ±n kendi hayat biÃ§imini deÄŸiÅŸtirmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, saÄŸlÄ±k hizmetlerinden memnuniyetin artmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla vatandaÅŸÄ±n da saÄŸlÄ±k alanÄ±nda beklentilerinin arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

VatandaÅŸa daha kaliteli hizmet vermek amacÄ±yla bu yÄ±l mart ayÄ±nÄ±n sonuna doÄŸru SaÄŸlÄ±kta DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ProgramÄ±'nÄ±n ikinci dÃ¶nemine geÃ§ileceÄŸine iÅŸaret eden SaÄŸlÄ±k BakanÄ± AkdaÄŸ, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle tamamladÄ±:

"Eskiden bir yatak bulmak yeterken, bugÃ¼n diyoruz ki 'Ben tek yataklÄ± bir odada yatmalÄ±yÄ±m.' VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n bu talebi doÄŸru. Ä°ÅŸte onun iÃ§in ÅŸehir hastaneleri, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam merkezleri geliyor. VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hem daha rahat edeceÄŸi hem daha konforlu hizmet alabileceÄŸi hem de daha kaliteli bir saÄŸlÄ±k hizmeti geliÅŸtirmek Ã¼zere bu ikinci dÃ¶neme baÅŸlÄ±yoruz."