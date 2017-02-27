GÃ¼ncelleme: 11:38, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Suudi Arabistan KralÄ± on yÄ±l sonra Malezya'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suudi Arabistan KralÄ± Selman AbdÃ¼laziz el-Suud, Malezya KralÄ± V. Muhammed'in davetlisi olarak Kuala Lumpur'a resmi ziyarette bulunuyor.

Bernama haber ajansÄ±, 23 Ocak 2015'te tahtta Ã§Ä±kan Kral Selman'a dÃ¶rt gÃ¼n sÃ¼recek ziyarette 600 kiÅŸilik bir heyetin eÅŸlik ettiÄŸini duyurdu.

Kral Selman, 10 yÄ±l aradan sonra Malezyaâ€™yÄ± ziyaret eden ilk Suudi Arabistan kralÄ± oldu.

Ä°kili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde hac organizasyonu ve helal gÄ±da baÅŸta olmak Ã¼zere ulusal petrol ÅŸirketleri, eÄŸitim, bilim ve insan kaynaklarÄ± konularÄ±nÄ±n gÃ¼ndeme gelmesi bekleniyor. Taraflar, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonrasÄ±nda bazÄ± anlaÅŸmalara imza atacak.

Ziyaret sÄ±rasÄ±nda Kral Selman'a Malaya Ãœniversitesi ve Malezya UluslararasÄ± Ä°slam Ãœniversitesi tarafÄ±ndan fahri doktora unvanlarÄ± verilecek, Malezya ulusal haber ajansÄ± Bernama ile Suudi Arabistan ulusal haber ajansÄ± arasÄ±nda da iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzalanacak.

Suudi Arabistan, Malezyaâ€™nÄ±n OrtadoÄŸuâ€™daki en bÃ¼yÃ¼k ikinci ticaret ortaÄŸÄ±. Ä°ki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaret hacmi, geÃ§en yÄ±l bir Ã¶nceki yÄ±la oranla yÃ¼zde 12,4 artarak 3 milyar dolara yÃ¼kseldi. Malezyaâ€™nÄ±n ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60â€™lÄ±k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ palmiye yaÄŸÄ± ve baÄŸlantÄ±lÄ± Ã¼rÃ¼nler oluÅŸtururken geri kalanÄ±nÄ± makine, elektronik ile gÄ±da Ã¼rÃ¼nleri oluÅŸturuyor. Suudi Arabistan, helal gÄ±da sektÃ¶rÃ¼nde yatÄ±rÄ±mlarÄ±yla tanÄ±nan Malezya iÃ§in Ã¶nemli bir pazar niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ã–te yandan, Malezya ÅŸirketleri son dÃ¶nemde Suudi Arabistanâ€™daki Ã§eÅŸitli alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda yer alÄ±yor.

Bu arada Malezya, geÃ§en yÄ±l 22 bin 230'dan 27 bin 900'e Ã§Ä±karÄ±lan hac kotasÄ±nÄ±n daha da artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyor.

Kral Faysal bin Suud, 1970'te Malezyaâ€™ya ilk ziyarette bulunan Suudi Arabistan kralÄ± olmuÅŸtu.