GÃ¼ncelleme: 03:29, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Halfeti'nin 'karagÃ¼l'Ã¼ serada Ã¼retilecek | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kendine Ã¶zgÃ¼ rengi ve kokusuyla yerli ve yabancÄ± turistlerin de ilgisini Ã§eken karagÃ¼lÃ¼n Ã¼retimi, Birecik BarajÄ±'nÄ±n su altÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ilÃ§enin ekolojik dengesinin deÄŸiÅŸmesi ve ilgisizlik nedeniyle neredeyse durma noktasÄ±na geldi.

ÅžanlÄ±urfa'da Organize Sanayi BÃ¶lgesinde modern tekniklerle kesme gÃ¼l Ã¼reten firma, TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rmalar ve Politikalar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (TAGEM) desteklenen, "Halfeti GÃ¼lÃ¼nÃ¼n IslahÄ± ve Kesme SektÃ¶rÃ¼ne KazandÄ±rÄ±lmasÄ±" projesi kapsamÄ±nda, karagÃ¼lÃ¼n serada Ã¼retilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

SERADA ÃœRETÄ°LECEK DÃœNYA PAZARINA SUNULACAK

En uygun yetiÅŸtirme koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli gÃ¶lgeleme, gÃ¼breleme, havalandÄ±rma, sulama, Ä±sÄ±tma, soÄŸutma ve nemlendirme iÅŸlemlerinin bilgisayar kontrolÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi serada Ã¼retilecek karagÃ¼ller, hem Ã¼lke hem de dÃ¼nya pazarÄ±na sunulacak.

Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serhan IÅŸÄ±kan, AA muhabirine, araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme ve teknolojiye Ã¶nem veren bir firma olduklarÄ±nÄ± ve bu anlamda Ã¼niversitelerle ortak programlar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirtti.

SÃ¶z konusu projenin 3 yÄ±llÄ±k olduÄŸunu aktaran IÅŸÄ±kan, karagÃ¼lÃ¼n farklÄ± tÃ¼rlerdeki diÄŸer gÃ¼llerle Ä±slahÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip, gÃ¼l formunun tamamen korunmasÄ±nÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ãœretecekleri gÃ¼llerin daha Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliklere sahip olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±kan, "Burada Halfeti'nin karagÃ¼lÃ¼nÃ¼ farklÄ± tÃ¼rlerdeki kÄ±rmÄ±zÄ± ve koyu kÄ±rmÄ±zÄ± renklere sahip diÄŸer gÃ¼llerle melezleyip, mutasyon Ä±slahÄ± uygulayÄ±p mevcut karagÃ¼lden daha Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliklere sahip yeni karagÃ¼l Ã§eÅŸidi elde etmek istiyoruz. Hem dÄ±ÅŸ mekan hem de kesme Ã§iÃ§ek amaÃ§lÄ± karagÃ¼l Ã§eÅŸitlerinin geliÅŸtirilmesini ve sektÃ¶re kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.

"ÅžÄ°MDÄ°DEN YOÄžUN TALEP VAR"

IÅŸÄ±kan, projeyi duyan yerli ve yabancÄ± mÃ¼ÅŸterilerinden yoÄŸun talepler almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Projemiz iki farklÄ± kÄ±sÄ±mdan oluÅŸuyor. Birinci kÄ±sÄ±mda melezleme yoluyla Halfeti gÃ¼lÃ¼nÃ¼n Ä±slahÄ± ve yeni Halfeti gÃ¼l Ã§eÅŸitleri geliÅŸtirilecek. Ä°kinci kÄ±sÄ±mda ise Ä±ÅŸÄ±n uygulamasÄ±yla yeni Ã§eÅŸitler geliÅŸtirilecektir. BilindiÄŸi gibi Halfeti gÃ¼lÃ¼ Ã¶zellikle ilk ve sonbahar mevsiminde sadece siyaha yakÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§Ä±yor. Bizim proje sonunda hedeflerimiz ve beklentilerimiz, 12 ay boyunca siyah veya siyaha yakÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§an, hem dÄ±ÅŸ mekanda park ve bahÃ§elerde hem de kesme Ã§iÃ§ek olarak kullanÄ±labilecek uzun saplÄ±, bÃ¼yÃ¼k goncalÄ± ve fazla taÃ§ yapraklara sahip kokulu yeni karagÃ¼l Ã§eÅŸitleri geliÅŸtirmek ve pazara sÃ¼rmek. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok ciddi siyah gÃ¼l talebi var ama projeyi tamamlamadan buna cevap vermek istemiyoruz. Halfeti gÃ¼lÃ¼ zaten bilinen bir Ã¼rÃ¼n. Projeyi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ duyan mÃ¼ÅŸterilerimiz de bu gÃ¼lÃ¼ talep ediyorlar. Ä°nÅŸallah bunu gerÃ§ekleÅŸtiririz ve kara gÃ¼lÃ¼ piyasaya sunarÄ±z."