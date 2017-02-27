Halfeti'nin 'karagÃ¼l'Ã¼ serada Ã¼retilecek | FOTO

Kendine Ã¶zgÃ¼ rengi ve kokusuyla yerli ve yabancÄ± turistlerin de ilgisini Ã§eken karagÃ¼lÃ¼n Ã¼retimi, Birecik BarajÄ±'nÄ±n su altÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± ilÃ§enin ekolojik dengesinin deÄŸiÅŸmesi ve ilgisizlik nedeniyle neredeyse durma noktasÄ±na geldi.
ÅžanlÄ±urfa'da Organize Sanayi BÃ¶lgesinde modern tekniklerle kesme gÃ¼l Ã¼reten firma, TarÄ±msal AraÅŸtÄ±rmalar ve Politikalar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce (TAGEM) desteklenen, "Halfeti GÃ¼lÃ¼nÃ¼n IslahÄ± ve Kesme SektÃ¶rÃ¼ne KazandÄ±rÄ±lmasÄ±" projesi kapsamÄ±nda, karagÃ¼lÃ¼n serada Ã¼retilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.
En uygun yetiÅŸtirme koÅŸullarÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± iÃ§in gerekli gÃ¶lgeleme, gÃ¼breleme, havalandÄ±rma, sulama, Ä±sÄ±tma, soÄŸutma ve nemlendirme iÅŸlemlerinin bilgisayar kontrolÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi serada Ã¼retilecek karagÃ¼ller, hem Ã¼lke hem de dÃ¼nya pazarÄ±na sunulacak.
Ä°ÅŸletme mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Serhan IÅŸÄ±kan, AA muhabirine, araÅŸtÄ±rma, geliÅŸtirme ve teknolojiye Ã¶nem veren bir firma olduklarÄ±nÄ± ve bu anlamda Ã¼niversitelerle ortak programlar yÃ¼rÃ¼ttÃ¼klerini belirtti.
SÃ¶z konusu projenin 3 yÄ±llÄ±k olduÄŸunu aktaran IÅŸÄ±kan, karagÃ¼lÃ¼n farklÄ± tÃ¼rlerdeki diÄŸer gÃ¼llerle Ä±slahÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirip, gÃ¼l formunun tamamen korunmasÄ±nÄ± amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ãœretecekleri gÃ¼llerin daha Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliklere sahip olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden IÅŸÄ±kan, "Burada Halfeti'nin karagÃ¼lÃ¼nÃ¼ farklÄ± tÃ¼rlerdeki kÄ±rmÄ±zÄ± ve koyu kÄ±rmÄ±zÄ± renklere sahip diÄŸer gÃ¼llerle melezleyip, mutasyon Ä±slahÄ± uygulayÄ±p mevcut karagÃ¼lden daha Ã¼stÃ¼n Ã¶zelliklere sahip yeni karagÃ¼l Ã§eÅŸidi elde etmek istiyoruz. Hem dÄ±ÅŸ mekan hem de kesme Ã§iÃ§ek amaÃ§lÄ± karagÃ¼l Ã§eÅŸitlerinin geliÅŸtirilmesini ve sektÃ¶re kazandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± amaÃ§lÄ±yoruz." dedi.
IÅŸÄ±kan, projeyi duyan yerli ve yabancÄ± mÃ¼ÅŸterilerinden yoÄŸun talepler almaya baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Projemiz iki farklÄ± kÄ±sÄ±mdan oluÅŸuyor. Birinci kÄ±sÄ±mda melezleme yoluyla Halfeti gÃ¼lÃ¼nÃ¼n Ä±slahÄ± ve yeni Halfeti gÃ¼l Ã§eÅŸitleri geliÅŸtirilecek. Ä°kinci kÄ±sÄ±mda ise Ä±ÅŸÄ±n uygulamasÄ±yla yeni Ã§eÅŸitler geliÅŸtirilecektir. BilindiÄŸi gibi Halfeti gÃ¼lÃ¼ Ã¶zellikle ilk ve sonbahar mevsiminde sadece siyaha yakÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§Ä±yor. Bizim proje sonunda hedeflerimiz ve beklentilerimiz, 12 ay boyunca siyah veya siyaha yakÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§an, hem dÄ±ÅŸ mekanda park ve bahÃ§elerde hem de kesme Ã§iÃ§ek olarak kullanÄ±labilecek uzun saplÄ±, bÃ¼yÃ¼k goncalÄ± ve fazla taÃ§ yapraklara sahip kokulu yeni karagÃ¼l Ã§eÅŸitleri geliÅŸtirmek ve pazara sÃ¼rmek. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok ciddi siyah gÃ¼l talebi var ama projeyi tamamlamadan buna cevap vermek istemiyoruz. Halfeti gÃ¼lÃ¼ zaten bilinen bir Ã¼rÃ¼n. Projeyi yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼ duyan mÃ¼ÅŸterilerimiz de bu gÃ¼lÃ¼ talep ediyorlar. Ä°nÅŸallah bunu gerÃ§ekleÅŸtiririz ve kara gÃ¼lÃ¼ piyasaya sunarÄ±z."
DÃ¼nyada sadece Halfeti ilÃ§esinde yetiÅŸen ancak ekolojik deÄŸiÅŸiklikler nedeniyle Ã¼retimi durma noktasÄ±na gelen karagÃ¼l, ÅžanlÄ±urfa'daki seralarda Ã¼retilip, dÃ¼nya pazarÄ±na sunulacak
Malatya Adliyesinde, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla 23 ilde baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda maÄŸdur Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in adli gÃ¶rÃ¼ÅŸme odalarÄ± oluÅŸturuldu
Postmodern darbe' olarak da adlandÄ±rÄ±lan 28 Åžubatâ€™Ä±n Ã¼zerinden 20 yÄ±l geÃ§ti. Ä°ÅŸte 28 Åžubat darbesinde ve o dÃ¶nemde yaÅŸananlardan satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin dÃ¼nyaca tanÄ±nan eseri Mesnevi'yi Svahilice yayÄ±mladÄ±
Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulu Birinci Dairesinin kararnamesiyle adli yargÄ±da 427, idari yargÄ±da 27 hakim ve savcÄ±nÄ±n gÃ¶rev yeri deÄŸiÅŸti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, eski baÅŸbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'Ä±n vefatÄ±nÄ±n 6. yÄ±lÄ± dolayÄ±sÄ±yla Twitter hesabÄ±ndan mesaj yayÄ±mladÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ã–zbekistan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Rustam Azimov'u kabul etti
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, ifadesinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, TÃ¼rkiye'nin terÃ¶rle mÃ¼cadele konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, HÃ¼rriyet gazetesinin manÅŸeti ile ilgili olarak, "Ã–yle anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki birileri TÃ¼rkiye'de sivil siyasi iradeyle, hÃ¼kÃ¼metle TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin uyumlu bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±zlÄ±k duyuyor. Siyasetin iÃ§erisine asla girmeyecektir. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ni kimsenin de siyasetin iÃ§ine sokmaya gÃ¼cÃ¼ yetmez" dedi
Mardin'in Artuklu ilÃ§esinde bir mahallede uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Manisa'da 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ve Ã¶ncesindeki soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda aÃ§Ä±lan davalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesi iÃ§in Adliye SarayÄ± iÃ§inde Ã¶zel duruÅŸma salonu hazÄ±rlanÄ±yor
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, engelli Ã¶ÄŸretmen atama baÅŸvurularÄ± yarÄ±n saat 17.00'ye kadar uzatÄ±ldÄ±
AvaÅŸin-Basyan bÃ¶lgesinde alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu TÃ¼rk hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile bÃ¶lgeye hava harekatÄ± dÃ¼zenlendi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Hulusi Akar ve Bakan IÅŸÄ±k'la gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi