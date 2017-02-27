11:40, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan gÃ¶zaltÄ±nda





HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±lan Ayhan, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri tarafÄ±ndan GAP HavaalanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak, saÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ayhan'Ä±n, Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca ifadesinin alÄ±nacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. ÅžanlÄ±urfa 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak" suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan hakkÄ±nda savunmasÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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