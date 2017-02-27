11:45, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Avusturya'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu ilk parti: NBZ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avusturya'nÄ±n Voralberg eyaletinde TÃ¼rk kÃ¶kenli AvusturyalÄ±lar tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n sonunda kurulanÂ Gelecek Ä°Ã§in Yeni Hareket Partisinin (NBZ), teÅŸkilatlanma ve parti tanÄ±tÄ±mÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde baÅŸkent Viyana'ya bir ziyaret geÃ§ekleÅŸtirdi. Burada gazetecilerle bir araya gelen NBZ heyeti parti programÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na iliÅŸkin bilgi verdi.

Parti programÄ± ve hedeflerini anlatan partinin genel baÅŸkanÄ±Â Adnan DinÃ§er, NBZ'nin Avusturya vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan Ã¼lke yasalarÄ±na gÃ¶re kurulduÄŸunu, bu nedenle yalnÄ±z TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼manlar ile sÄ±nÄ±rlandÄ±rmanÄ±n doÄŸu olmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "Tabii ki azÄ±nlÄ±k toplumunun Ã¶zel sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼mler aramak amaÃ§larÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor ancak bizim hedefimiz bÃ¼tÃ¼n Ã¼lke iÃ§in siyaset yapmak." diye konuÅŸtu.

DinÃ§er, Avusturya'da 1999 yÄ±lÄ±nda ilk defa TÃ¼rk kÃ¶kenli AvusturyalÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸu bir siyasi hareket olarak iÅŸÃ§i odalarÄ±nda yapÄ±lan seÃ§imlere katÄ±larak ciddi bir baÅŸarÄ± kaydettiklerini, bu durumun Ã¼lkenin baÅŸka bÃ¶lgelerinde yaÅŸayan TÃ¼rk ve yabancÄ±lara Ã¶rnek teÅŸkil ettiÄŸini ifade etti.

Ä°ÅŸÃ§i odasÄ±nda edindikleri siyasi tecrÃ¼beyi bir adÄ±m daha ileri gÃ¶tÃ¼rmeyi amaÃ§ladÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren DinÃ§er, Avusturya genelinde yalnÄ±z TÃ¼rk ve MÃ¼slÃ¼man vatandaÅŸlarÄ±n deÄŸil tÃ¼m Ã¼lkenin sorunlarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼mler sunacak bir siyasi parti kurmaya karar verdiklerini kaydetti.Â

"BÄ°ZLER BURADA KALICIYIZ"

Avusturya ve Avrupaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin TÃ¼rk kÃ¶kenli vatandaÅŸlara yÃ¶nelik tutumuna "dur" denilmesi gerektiÄŸini vurgulayan DinÃ§er, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Biz TÃ¼rk toplumu olarak veya azÄ±nlÄ±klar olarak siyasi kurumlarda artÄ±k daha etkin olmamÄ±z gerekiyor. Åžunu iyice aklÄ±mÄ±za sokmamÄ±z gerekiyor. Bizler 40-50 yÄ±ldan sonra artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™ye geri dÃ¶nemeyiz, bizler burada kalÄ±cÄ±yÄ±z. Bu nedenle burada siyasi oluÅŸumlar iÃ§erisinde yerimizi almalÄ±yÄ±z. Avusturyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partilerin yÃ¼kseliÅŸe geÃ§mesi, bizim dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerimizi daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde harekete geÃ§irmemize neden oldu. Siyasi aktÃ¶rler burada yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klar hakkÄ±nda kararlar alÄ±yorlar ancak bizler bu karar mekanizmasÄ±nÄ±n iÃ§erisinde yer almÄ±yoruz. Bu nedenle azÄ±nlÄ±k toplumu da 50-100 yÄ±l sonrasÄ±na iliÅŸkin geleceÄŸini gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak, azÄ±nlÄ±k haklarÄ±nÄ±n gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nabilmesi iÃ§in siyasi oluÅŸumlar iÃ§erisinde varlÄ±k gÃ¶stermelidir."Â

"ÃœLKEDE AZINLIKLARIN SORUNLARINI GÄ°DERECEK BÄ°R PARTÄ° YOK"

Ãœlkede yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± gideren bir siyasi partinin olmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden DinÃ§er, "HalihazÄ±rda bÃ¶yle bir parti yok, aksine son zamanlarda aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiler gibi bizlere yakÄ±n olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z partiler de bizlere karÅŸÄ± tavÄ±r alÄ±yorlar. Bu tutumun Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Avusturya ve Avrupaâ€™da daha da artacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Bunlara cevap verilecek yer ise siyasi arenadÄ±r. Bu nedenle bÃ¶yle bir siyasi partiye ihtiyaÃ§ vardÄ±r. NBZ partisi de bu ihtiyaca binaen kurulmuÅŸtur."

DinÃ§er, daha Ã¶nce yerleÅŸik siyasi partilerin, Ã¼lkede yaÅŸayan azÄ±nlÄ±klardan bir aday gÃ¶stermek suretiyle yabancÄ±larÄ±n oylarÄ±na talip olduÄŸunu ancak azÄ±nlÄ±klarÄ±n aleyhine bir karar alÄ±nÄ±rken bu kiÅŸilerin yeterince etkin olamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ã‡ok sayÄ±da parti Ã¼yesinin Salzburg Ãœniversitesinde siyaset bilimi eÄŸitimi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten DinÃ§er, donanÄ±mlÄ± parti Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n Avusturya genelinde kurulacak teÅŸkilatlanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na ciddi katkÄ± saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â