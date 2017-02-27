11:56, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Suriye'de ateÅŸkes ihlalleri devam ediyor





Ä°dlib'in Eriha ilÃ§esinde yerleÅŸim alanÄ±na ''nÃ¼fuz edici'' bombalarla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 13 sivil Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi enkaz altÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeybatÄ±sÄ±nda yer alan Ä°dlib kentine baÄŸlÄ± Eriha ilÃ§esine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda 13 sivilin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 30 kiÅŸinin enkaz altÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Eriha'daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed HaÅŸim, ''Rus ordusuna ait olduÄŸunu tahmin ettiÄŸimiz bir savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± Eriha ilÃ§esinde yerleÅŸim alanlarÄ±na 'nÃ¼fuz edici' bombalarla saldÄ±rdÄ±.'' dedi. BombardÄ±man sonucunda aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 13 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen HaÅŸim, ''Hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda Ã¼Ã§ bina yerle bir oldu. Sivil savunma ekipleri enkaz altÄ±ndaki 30 sivile ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.'' diye konuÅŸtu. AÄŸÄ±r iÅŸ makineleri yardÄ±mÄ±yla enkaz kaldÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini aktaran HaÅŸim, saldÄ±rÄ±ya maruz kalan bÃ¶lgenin sivil yerleÅŸim alanÄ± olduÄŸunu kaydetti. Suriye'de Ã§atÄ±ÅŸan taraflar arasÄ±nda TÃ¼rkiye ve Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde saÄŸlanan ateÅŸkes 30 AralÄ±k'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Astana toplantÄ±sÄ±nda TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, ateÅŸkes ihlallerinin Ã¶nlenmesi iÃ§in Ã¼Ã§lÃ¼ izleme mekanizmasÄ± kurulmasÄ± konusunda anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Â

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