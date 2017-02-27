11:58, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ä°zmir'de 44 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±





Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°zmir'in Dikili ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, komutanlÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± ekipler, Dikili ilÃ§esi aÃ§Ä±klarÄ±nda hareketli lastik bot tespit etti. Botu durduran ekipler 14 Suriye, 14 Kamerun, 6 Irak, 3 Gana, 2 Afgan, 2 Senegal, 1 Nijerya, 1 Kongo ve 1 LÃ¼bnan uyruklu olmak Ã¼zere 44 yabancÄ± uyrukluyu yakaladÄ±.

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