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12:09, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

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TerÃ¶rle mÃ¼cadelede haftalÄ±k bilanÃ§o
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede haftalÄ±k bilanÃ§o

Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, TÃ¼rkiye genelinde 20-27 Åžubat'ta PKK'ya yÃ¶nelikÂ 178 operasyonÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi. Operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 321 ÅŸÃ¼pheliden 32'si tutuklandÄ±.

Sol Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da bu Ã¶rgÃ¼tlerle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Operasyonlarda 18'si Ã¶lÃ¼, 2'si yaralÄ±, 4'Ã¼ saÄŸ, 12'si teslim olanÂ 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 66 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarda yakalanan 855 zanlÄ±dan 48'i tutuklandÄ±.

17 EL YAPIMI PATLAYICI Ä°MHA EDÄ°LDÄ°

DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'daki 8 ilde yuÌˆruÌˆtuÌˆlen operasyonlar neticesinde tespit edilen 26 sÄ±gÌ†Ä±nak ve barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi.

Tuzaklanan 17 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edilirken, 90 kilogram plastik patlayÄ±cÄ± ve patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bin 210 kilogram madde, 87 el bombasÄ±, 24'uÌˆ agÌ†Ä±r ve uzun namlulu olmak uÌˆzere 42 silah ele gecÌ§irildi.

UYUÅžTURUCUYLA MÃœCADELE FAALÄ°YETLERÄ°

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 72 ilde 597 uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi.

Operasyonlarda 1 ton 114 kilogram esrar, 122 kilogram eroin, bir kilogram afyon, 2 kilogram kokain, 5 kilogram metamfetamin, 5 bin 278 uyuÅŸturucu hap, 1 milyon 713 bin 233 adet kaÃ§ak sigara ve bin 546 litre akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 788 ÅŸÃ¼pheliden 49'u tutuklandÄ±.



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