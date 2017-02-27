TerÃ¶rle mÃ¼cadelede haftalÄ±k bilanÃ§o

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince, TÃ¼rkiye genelinde 20-27 Åžubat'ta PKK'ya yÃ¶nelikÂ 178 operasyonÂ gerÃ§ekleÅŸtirildi. Operasyonlarda Ã¶rgÃ¼te yardÄ±m ve yataklÄ±k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan bin 321 ÅŸÃ¼pheliden 32'si tutuklandÄ±.
Sol Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda da bu Ã¶rgÃ¼tlerle irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 18 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Operasyonlarda 18'si Ã¶lÃ¼, 2'si yaralÄ±, 4'Ã¼ saÄŸ, 12'si teslim olanÂ 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
DEAÅž ile irtibatlÄ± olduklarÄ± deÄŸerlendirilen 66 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
FETÃ–/PDY ile mÃ¼cadele kapsamÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalarda yakalanan 855 zanlÄ±dan 48'i tutuklandÄ±.
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'daki 8 ilde yuÌˆruÌˆtuÌˆlen operasyonlar neticesinde tespit edilen 26 sÄ±gÌ†Ä±nak ve barÄ±nak kullanÄ±lamaz hale getirildi.
Tuzaklanan 17 el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve mayÄ±n imha edilirken, 90 kilogram plastik patlayÄ±cÄ± ve patlayÄ±cÄ± yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan bin 210 kilogram madde, 87 el bombasÄ±, 24'uÌˆ agÌ†Ä±r ve uzun namlulu olmak uÌˆzere 42 silah ele gecÌ§irildi.
TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin finans kaynaklarÄ±na yÃ¶nelik 72 ilde 597 uyuÅŸturucu operasyonu dÃ¼zenlendi.
Operasyonlarda 1 ton 114 kilogram esrar, 122 kilogram eroin, bir kilogram afyon, 2 kilogram kokain, 5 kilogram metamfetamin, 5 bin 278 uyuÅŸturucu hap, 1 milyon 713 bin 233 adet kaÃ§ak sigara ve bin 546 litre akaryakÄ±t ele geÃ§irildi.
GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 788 ÅŸÃ¼pheliden 49'u tutuklandÄ±.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ziraat BankasÄ± emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶demesi takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek
Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu"
TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yeni bir safhaya geÃ§mesini bekliyor.
25 Åžubat'ta HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±n "cunta yapÄ±lanmasÄ±" olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek
Ahmet TÃ¼rk, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeniden diyalog ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesini istediklerini ifade etti.
Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti