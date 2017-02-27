12:19, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ahmet TÃ¼rk, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi eski BaÅŸkanÄ± Ahmet TÃ¼rk ve AÄŸrÄ± Belediye BaÅŸkanÄ± SÄ±rrÄ± SakÄ±k, Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Barzani ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme sonrasÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulunan Ahmet TÃ¼rk,"Ortak akÄ±lÄ± oluÅŸturmakta zorlanan bir sÃ¼reci yaÅŸÄ±yoruz. Umut ediyoruz ki bÃ¼tÃ¼n siyasi aktÃ¶rler barÄ±ÅŸ iÃ§in demokrasi iÃ§in ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler iÃ§in daha geliÅŸmiÅŸ bir ortak akÄ±lla sorunlara bakar. BarÄ±ÅŸÄ±n ve diyalogun geliÅŸmesini istediÄŸimiz bir sÃ¼reÃ§te; EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±mÄ±z Selahattin DemirtaÅŸ ile Figen YÃ¼ksekdaÄŸ zindanda ve yine parlamenterlerimiz zindanda. Belediye baÅŸkanlarÄ±mÄ±zÄ±n yÃ¼zde 80'i gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸ ve birÃ§oÄŸu zindanda. Yeniden barÄ±ÅŸ ve diyalog ortamÄ± oluÅŸursa inanÄ±yorum ki bu TÃ¼rkiye'nin de TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n da KÃ¼rt halkÄ±nÄ±n da bÃ¼tÃ¼n halklarÄ±n da lehine olacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ savaÅŸlarÄ±n ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n kazandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸey yok. Ancak barÄ±ÅŸÃ§Ä±l bir anlayÄ±ÅŸ ile sorunlarÄ± Ã§Ã¶zebiliriz." diye konuÅŸtu.

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