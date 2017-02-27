12:52, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan'Ä±n eski yaveri Ali YazÄ±cÄ±'da dinlenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'aÂ yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n devam edilecek.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu, 20 Åžubat pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve 4 gÃ¼n sÃ¼ren davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda, GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan ElÃ§i, Ã–zay CÃ¶del, Haldun GÃ¼lmez, Ali SarÄ±bey, BahadÄ±r Sagun, Murat KÃ¶se, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas dinlendi.

MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevindeki tutuklu sanÄ±klarÄ±n, MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonunda yargÄ±lamalarÄ± sÃ¼recek.

Bina etrafÄ±nda duruÅŸma sÃ¼resince aralarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinin de bulunduÄŸu 400'den fazla gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, mahkeme boyunca Ã¶nlemlerini sÃ¼rdÃ¼recek.

CUMHURBAÅžKANININ ESKÄ° YAVERÄ° ALÄ° YAZICI DA DÄ°NLENECEK

Bu haftaki duruÅŸmada, aralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve helikopter pilotlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek.

GeÃ§en hafta MAK ekibinden 7 sanÄ±k, gÃ¶revlendirilen avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸememeleri ve avukatlarÄ±n davaya gelmemesi nedeniyle savunma yapmak istememiÅŸti. Mahkemenin yazÄ±sÄ± Ã¼zerine MuÄŸla Barosu tarafÄ±ndan yeni gÃ¶revlendirilen avukatlarla sanÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan heyet, ekibin savunmasÄ±nÄ± da bu hafta alacak.

Ä°LK DURUÅžMADA DÄ°NLENEN SANIKLAR NE DEMÄ°ÅžTÄ°?

GeÃ§en hafta savunmasÄ± alÄ±nan sanÄ±klardan GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ ve ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen gÃ¶revi Semih Terzi'den aldÄ±klarÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± derdest ederek Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Marmaris'e gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kuzu ise duruÅŸmada Ã¶nceki beyanlarÄ±yla Ã§eliÅŸen ifadeler vermiÅŸti. Emniyet ve savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerini mahkemede reddeden Zekeriya Kuzu da daha Ã¶nceki anlatÄ±mlarÄ±nÄ±n "senaryo" olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

MAK ekibinin baÅŸÄ±ndaki eski binbaÅŸÄ± Taner Berber de 15 Temmuz'da SÃ¶nmezateÅŸ'in telefonla kendisini arayarak havalimanÄ±ndan kendisini aldÄ±rmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade etmiÅŸti. Berber, Marmaris'te polislerle karÅŸÄ±laÅŸana kadar olayÄ±n iÃ§eriÄŸini bilmediÄŸini iddia etmiÅŸti.

DuruÅŸmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde savunmasÄ± alÄ±nan eski Kuzey SAT Grup Komutan Vekili YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã–zay CÃ¶del ise 11 personelle kendisinin AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne gittiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. CÃ¶del, sanÄ±klardan Ali SarÄ±bey ve Haldun GÃ¼lmezâ€™in ise yanlÄ±ÅŸ helikoptere binmeleri nedeniyle AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ yerine Marmaris'e gittikleri yÃ¶nÃ¼nde ifade vermiÅŸti.

CUMHURBAÅžKANININ ALINACAÄžI BÄ°LGÄ°SÄ°

DuruÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde ifadesi alÄ±nan Ã–zel Kuvvetler ekibinden BahadÄ±r Sagun, Ã‡iÄŸli'deki depoda ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen'in timiyle bir araya gelerek brifing verdiÄŸini, hedefin CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini kaydetmiÅŸti.

Sagun'un ardÄ±ndan ifade veren sanÄ±klardan eski albay Ramazan Elmas da darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ gecesi Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan saat 18.30 itibarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n hava hareketlerinin durdurulduÄŸuna dair talimat geldiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.

Suikast giriÅŸimine katÄ±lan askerleri taÅŸÄ±yan helikopterlerin Ã‡iÄŸli'ye yakÄ±t almak amacÄ±yla geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde kendisine bilgi verildiÄŸini de iddia eden Elmas, Hava Harekat Merkezinin normalde olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± bir uÃ§uÅŸ durumunda bilgi vermesi gerektiÄŸini belirterek, "Herhangi bir ikaz gelmediÄŸi iÃ§in araÅŸtÄ±rmaya gerek duymadÄ±m." savunmasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°DDÄ°ANAME

FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in "bir numaralÄ±" sanÄ±k olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede 47 sanÄ±ÄŸÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast", "Anayasa'yÄ± ihlal", "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§", "hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± suÃ§", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme", "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "zincirleme ÅŸekilde cebir ve tehdit kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma", "neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama", "zincirleme ÅŸekilde silahla tehdit", "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "zincirleme ÅŸekilde kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revi nedeniyle hakaret", "kamu malÄ±na zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali" ve "nitelikli yaÄŸma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren sanÄ±klar hakkÄ±nda en az 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep ediliyor.