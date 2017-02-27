ErdoÄŸan'Ä±n eski yaveri Ali YazÄ±cÄ±'da dinlenecek

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼Â sÄ±rasÄ±ndaÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'aÂ yÃ¶nelikÂ suikast giriÅŸimiÂ ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, 3'Ã¼ firari 44'Ã¼ tutuklu 47 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na yarÄ±n devam edilecek.
Ã–rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bir numaralÄ± sanÄ±k olduÄŸu, 20 Åžubat pazartesi gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayan ve 4 gÃ¼n sÃ¼ren davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nda, GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ, ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen, Taner Berber, Zekeriya Kuzu, Serkan ElÃ§i, Ã–zay CÃ¶del, Haldun GÃ¼lmez, Ali SarÄ±bey, BahadÄ±r Sagun, Murat KÃ¶se, Mehmet Demir ve Ramazan Elmas dinlendi.
MuÄŸla E Tipi KapalÄ± Cezaevindeki tutuklu sanÄ±klarÄ±n, MuÄŸla Ticaret ve Sanayi OdasÄ± Konferans Salonunda yargÄ±lamalarÄ± sÃ¼recek.
Bina etrafÄ±nda duruÅŸma sÃ¼resince aralarÄ±nda Ã¶zel harekat polislerinin de bulunduÄŸu 400'den fazla gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, mahkeme boyunca Ã¶nlemlerini sÃ¼rdÃ¼recek.
Bu haftaki duruÅŸmada, aralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekibi ve helikopter pilotlarÄ±nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek.
GeÃ§en hafta MAK ekibinden 7 sanÄ±k, gÃ¶revlendirilen avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸememeleri ve avukatlarÄ±n davaya gelmemesi nedeniyle savunma yapmak istememiÅŸti. Mahkemenin yazÄ±sÄ± Ã¼zerine MuÄŸla Barosu tarafÄ±ndan yeni gÃ¶revlendirilen avukatlarla sanÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan heyet, ekibin savunmasÄ±nÄ± da bu hafta alacak.
GeÃ§en hafta savunmasÄ± alÄ±nan sanÄ±klardan GÃ¶khan Åžahin SÃ¶nmezateÅŸ ve ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen gÃ¶revi Semih Terzi'den aldÄ±klarÄ±nÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä± derdest ederek Ankara'ya gÃ¶tÃ¼rmek iÃ§in Marmaris'e gittiklerini Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Kuzu ise duruÅŸmada Ã¶nceki beyanlarÄ±yla Ã§eliÅŸen ifadeler vermiÅŸti. Emniyet ve savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerini mahkemede reddeden Zekeriya Kuzu da daha Ã¶nceki anlatÄ±mlarÄ±nÄ±n "senaryo" olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.
MAK ekibinin baÅŸÄ±ndaki eski binbaÅŸÄ± Taner Berber de 15 Temmuz'da SÃ¶nmezateÅŸ'in telefonla kendisini arayarak havalimanÄ±ndan kendisini aldÄ±rmasÄ±nÄ± istediÄŸini ifade etmiÅŸti. Berber, Marmaris'te polislerle karÅŸÄ±laÅŸana kadar olayÄ±n iÃ§eriÄŸini bilmediÄŸini iddia etmiÅŸti.
DuruÅŸmanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde savunmasÄ± alÄ±nan eski Kuzey SAT Grup Komutan Vekili YÃ¼zbaÅŸÄ± Ã–zay CÃ¶del ise 11 personelle kendisinin AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼'ne gittiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±. CÃ¶del, sanÄ±klardan Ali SarÄ±bey ve Haldun GÃ¼lmezâ€™in ise yanlÄ±ÅŸ helikoptere binmeleri nedeniyle AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ yerine Marmaris'e gittikleri yÃ¶nÃ¼nde ifade vermiÅŸti.
DuruÅŸmanÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde ifadesi alÄ±nan Ã–zel Kuvvetler ekibinden BahadÄ±r Sagun, Ã‡iÄŸli'deki depoda ÅžÃ¼krÃ¼ Seymen'in timiyle bir araya gelerek brifing verdiÄŸini, hedefin CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini kaydetmiÅŸti.
Sagun'un ardÄ±ndan ifade veren sanÄ±klardan eski albay Ramazan Elmas da darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ gecesi Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndan saat 18.30 itibarÄ±yla bÃ¼tÃ¼n hava hareketlerinin durdurulduÄŸuna dair talimat geldiÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti.
Suikast giriÅŸimine katÄ±lan askerleri taÅŸÄ±yan helikopterlerin Ã‡iÄŸli'ye yakÄ±t almak amacÄ±yla geldiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde kendisine bilgi verildiÄŸini de iddia eden Elmas, Hava Harekat Merkezinin normalde olaÄŸan dÄ±ÅŸÄ± bir uÃ§uÅŸ durumunda bilgi vermesi gerektiÄŸini belirterek, "Herhangi bir ikaz gelmediÄŸi iÃ§in araÅŸtÄ±rmaya gerek duymadÄ±m." savunmasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in "bir numaralÄ±" sanÄ±k olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede 47 sanÄ±ÄŸÄ±n, "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast", "Anayasa'yÄ± ihlal", "yasama organÄ±na karÅŸÄ± suÃ§", "hÃ¼kÃ¼mete karÅŸÄ± suÃ§", "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olma", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme", "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s etme", "kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s", "zincirleme ÅŸekilde cebir ve tehdit kullanarak kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma", "neticesi sebebiyle aÄŸÄ±rlaÅŸmÄ±ÅŸ yaralama", "zincirleme ÅŸekilde silahla tehdit", "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret", "zincirleme ÅŸekilde kamu gÃ¶revlisine gÃ¶revi nedeniyle hakaret", "kamu malÄ±na zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali" ve "nitelikli yaÄŸma" suÃ§larÄ±ndan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.
SaldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren sanÄ±klar hakkÄ±nda en az 6'ÅŸar kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± talep ediliyor.
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ziraat BankasÄ± emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶demesi takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek
Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu"
TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yeni bir safhaya geÃ§mesini bekliyor.
25 Åžubat'ta HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±n "cunta yapÄ±lanmasÄ±" olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek
Ahmet TÃ¼rk, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeniden diyalog ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesini istediklerini ifade etti.
Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti