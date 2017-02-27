12:54, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ä°srail askerleri 18 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±





Ä°srail askerlerinin, Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 18 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail ordusundan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BatÄ± Åžeria'nÄ±n kuzeyindeki Asker mÃ¼lteci kampÄ±, Mesakin Åžaabiye mahallesi, Kefr Haris, Azun beldesi ile orta bÃ¶lgedeki Kefr Akab ve Ayzeriye beldeleri ile gÃ¼neydeki Surif, Husan, Beyt Sahur, Beyt Ava ve Yatta kÃ¶ylerindeki evlere baskÄ±n dÃ¼zenleyen askerler, "Toplumsal terÃ¶r eylemlerine katÄ±lma gerekÃ§esiyle" 18 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ã‡eÅŸitli gerekÃ§elerle Ä°srail gÃ¼Ã§leri hemen her gÃ¼n Filistinlilerin evlerine baskÄ±n dÃ¼zenleyerek, gÃ¶zaltÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiriyor. Filistin makamlarÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, Ä°srail hapishanelerinde aralarÄ±nda 300 Ã§ocuÄŸun da olduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

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