'Karargah rahatsÄ±z' haberi iÃ§in soruÅŸturma

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 25 Åžubat'taÂ HÃ¼rriyetÂ gazetesinde yayÄ±mlananÂ "Karargah rahatsÄ±z"Â baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±nÂ "cunta yapÄ±lanmasÄ±"Â olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerineÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±.
Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Mehmet Hakan SaÄŸlam, HÃ¼rriyet gazetesinin 25 Åžubat 2017 tarihli baskÄ±sÄ±nÄ±n birinci sayfasÄ±nda yer alan ''Karargah rahatsÄ±z'' haberiyle ilgili BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu.
SaÄŸlam dilekÃ§esinde "Karargah rahatsÄ±z" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan haberde "askeri kaynaklar" olarak tanÄ±mlanan cunta yapÄ±lanmasÄ± Ã¼yelerinden ÅŸikayetÃ§i oldu.
Gazetedeki haberin, 7 hususta Genelkurmay KarargahÄ±nda rahatsÄ±zlÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ve kaynaÄŸÄ±nÄ±n gazeteninÂ Ankara Temsilcisi Hande FÄ±ratÂ olduÄŸu belirtilen dilekÃ§ede, ''Tarihin hemen her dÃ¶neminde geliÅŸmenin ve yenileÅŸmenin Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir engel teÅŸkil eden cunta yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n OsmanlÄ± Devleti'ni ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lara soktuÄŸu herkesin malumudur.'' denildi.
DilekÃ§ede ÅŸunlar kaydedildi:
"FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz 2016 darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu yÄ±kÄ±cÄ± tahribatlar ortada iken HÃ¼rriyet gazetesinin haberine konu olan olay bu tÃ¼rden cunta yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n ordu iÃ§erisinde halen etkin ve faal olduÄŸunu ortaya koymaktadÄ±r. Fetullah GÃ¼len denilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderinin emir ve talimatlarÄ±yla 15 Temmuz 2016 gecesi TÃ¼rkiye'yi kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§eviren asker kÄ±lÄ±klÄ± vatan hainleri baÅŸarÄ±lÄ± olmalarÄ± durumunda, Ã¼lkeyi dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lere peÅŸkeÅŸ Ã§ekeceklerdi, kendilerinden olmayan kim varsa ortadan kaldÄ±racaklardÄ±."
Haberin, TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼cadele ettiÄŸi bir dÃ¶nemde ve daha da Ã¶nemlisi 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde hem hÃ¼kÃ¼meti hem de referandum sÃ¼recini etkilemeye yÃ¶nelik Ã§ok Ã¶nemli bir muhtÄ±ra niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedilen dilekÃ§ede, askeri kaynaklar olarak tanÄ±mlanan cunta yapÄ±lanmasÄ± Ã¼yelerinin tespit edilerek, "Cebir ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.
SaÄŸlam'Ä±n dilekÃ§esini iÅŸleme koyan BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''25 Åžubat 2017 tarihinde HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan 'karargah rahatsÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± haber iÃ§eriÄŸinde bahsedilen karargahÄ±n hÃ¼kÃ¼metin icraatlarÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik bir cunta yapÄ±lanmasÄ± olabileceÄŸi izlenimi edinildiÄŸinden ve bu hususta bir ÅŸikayet dilekÃ§esi verilmesi de nazara alÄ±narak konu hakkÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.'' denildi.
Adliyeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸta basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Mehmet Hakan SaÄŸlam, karargahta rahatsÄ±z olan kiÅŸilerin kimler olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek istediklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, 15 Temmuz gibi bir olay yaÅŸadÄ±. 15 Temmuz'da bu Ã¼lke 250 ÅŸehit verdi, yaklaÅŸÄ±k 3 bine yakÄ±n insan da gazi durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœlke neredeyse bir kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶necekti. Belki TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin bÃ¶lÃ¼nmesiyle 10-15 devletin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±. Bu kadar olaya raÄŸmen hala ordu iÃ§erisinde bu tÃ¼r eylemi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilecek insanlar varsa, vatan hainleri varsa bunlarÄ±n tespit edilmesi amacÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundum.'' ifadelerini kullandÄ±. Â
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ziraat BankasÄ± emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶demesi takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek
Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu"
TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yeni bir safhaya geÃ§mesini bekliyor.
25 Åžubat'ta HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±n "cunta yapÄ±lanmasÄ±" olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek
Ahmet TÃ¼rk, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeniden diyalog ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesini istediklerini ifade etti.
Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti