12:57, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

'Karargah rahatsÄ±z' haberi iÃ§in soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, 25 Åžubat'taÂ HÃ¼rriyetÂ gazetesinde yayÄ±mlananÂ "Karargah rahatsÄ±z"Â baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±nÂ "cunta yapÄ±lanmasÄ±"Â olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerineÂ soruÅŸturmaÂ baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Ãœniversitesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Mehmet Hakan SaÄŸlam, HÃ¼rriyet gazetesinin 25 Åžubat 2017 tarihli baskÄ±sÄ±nÄ±n birinci sayfasÄ±nda yer alan ''Karargah rahatsÄ±z'' haberiyle ilgili BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulundu.

SaÄŸlam dilekÃ§esinde "Karargah rahatsÄ±z" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan haberde "askeri kaynaklar" olarak tanÄ±mlanan cunta yapÄ±lanmasÄ± Ã¼yelerinden ÅŸikayetÃ§i oldu.

Gazetedeki haberin, 7 hususta Genelkurmay KarargahÄ±nda rahatsÄ±zlÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ve kaynaÄŸÄ±nÄ±n gazeteninÂ Ankara Temsilcisi Hande FÄ±ratÂ olduÄŸu belirtilen dilekÃ§ede, ''Tarihin hemen her dÃ¶neminde geliÅŸmenin ve yenileÅŸmenin Ã¶nÃ¼nde bÃ¼yÃ¼k bir engel teÅŸkil eden cunta yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n OsmanlÄ± Devleti'ni ve TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'ni ne kadar bÃ¼yÃ¼k sÄ±kÄ±ntÄ±lara soktuÄŸu herkesin malumudur.'' denildi.

"HABER Ã‡OK Ã–NEMLÄ° BÄ°R MUHTIRA NÄ°TELÄ°ÄžÄ° TAÅžIYOR"

DilekÃ§ede ÅŸunlar kaydedildi:

"FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirilen 15 Temmuz 2016 darbe kalkÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n sebep olduÄŸu yÄ±kÄ±cÄ± tahribatlar ortada iken HÃ¼rriyet gazetesinin haberine konu olan olay bu tÃ¼rden cunta yapÄ±lanmalarÄ±nÄ±n ordu iÃ§erisinde halen etkin ve faal olduÄŸunu ortaya koymaktadÄ±r. Fetullah GÃ¼len denilen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ liderinin emir ve talimatlarÄ±yla 15 Temmuz 2016 gecesi TÃ¼rkiye'yi kan gÃ¶lÃ¼ne Ã§eviren asker kÄ±lÄ±klÄ± vatan hainleri baÅŸarÄ±lÄ± olmalarÄ± durumunda, Ã¼lkeyi dÄ±ÅŸ gÃ¼Ã§lere peÅŸkeÅŸ Ã§ekeceklerdi, kendilerinden olmayan kim varsa ortadan kaldÄ±racaklardÄ±."

Haberin, TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda mÃ¼cadele ettiÄŸi bir dÃ¶nemde ve daha da Ã¶nemlisi 16 Nisan'daki halk oylamasÄ± Ã¶ncesinde hem hÃ¼kÃ¼meti hem de referandum sÃ¼recini etkilemeye yÃ¶nelik Ã§ok Ã¶nemli bir muhtÄ±ra niteliÄŸi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedilen dilekÃ§ede, askeri kaynaklar olarak tanÄ±mlanan cunta yapÄ±lanmasÄ± Ã¼yelerinin tespit edilerek, "Cebir ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s'' suÃ§undan cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

"HÃœKÃœMETÄ°N Ä°CRAATLERÄ°NÄ° Ã–NLEMEYE YÃ–NELÄ°K CUNTA YAPILANMASI"

SaÄŸlam'Ä±n dilekÃ§esini iÅŸleme koyan BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

SavcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ''25 Åžubat 2017 tarihinde HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan 'karargah rahatsÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± haber iÃ§eriÄŸinde bahsedilen karargahÄ±n hÃ¼kÃ¼metin icraatlarÄ±nÄ± Ã¶nlemeye yÃ¶nelik bir cunta yapÄ±lanmasÄ± olabileceÄŸi izlenimi edinildiÄŸinden ve bu hususta bir ÅŸikayet dilekÃ§esi verilmesi de nazara alÄ±narak konu hakkÄ±nda BakÄ±rkÃ¶y Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.'' denildi.

Adliyeden Ã§Ä±kÄ±ÅŸta basÄ±n mensuplarÄ±na konuÅŸan Mehmet Hakan SaÄŸlam, karargahta rahatsÄ±z olan kiÅŸilerin kimler olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenmek istediklerini belirterek, "TÃ¼rkiye, 15 Temmuz gibi bir olay yaÅŸadÄ±. 15 Temmuz'da bu Ã¼lke 250 ÅŸehit verdi, yaklaÅŸÄ±k 3 bine yakÄ±n insan da gazi durumuna dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ãœlke neredeyse bir kan gÃ¶lÃ¼ne dÃ¶necekti. Belki TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin bÃ¶lÃ¼nmesiyle 10-15 devletin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±. Bu kadar olaya raÄŸmen hala ordu iÃ§erisinde bu tÃ¼r eylemi dÃ¼ÅŸÃ¼nebilecek insanlar varsa, vatan hainleri varsa bunlarÄ±n tespit edilmesi amacÄ±yla suÃ§ duyurusunda bulundum.'' ifadelerini kullandÄ±. Â