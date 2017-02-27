İş dünyası Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinden umutlu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türk iş dünyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) 13'üncü toplantısına katılmak üzere 1 Mart'ta Pakistan'a yapacağı ziyaretle iki ülke arasındaki ticaretin ve yatırımların yeni bir safhaya geçmesini bekliyor.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Atilla Yerlikaya yaptığı değerlendirmede, söz konusu ziyarette son halini almak üzere olan serbest ticaret anlaşmasının da görüşülmesini beklediğini söyledi. Yerlikaya, “Bu ziyaretin yatırımlar ve ticaretin önünü açarak yeni bir ortaklık döneminin başlangıcı olacağına inanıyorum.” dedi.
Pakistan’ın 200 milyona yaklaşan nüfusuna dikkati çeken Yerlikaya, “Pakistan önemli büyük potansiyelini gerçekleştirmenin eşiğinde duruyor. Çin-Pakistan Ekonomi Koridoru projesi kapsamında 50 milyar dolarlık yatırımla Pakistan’ın enerji ve lojistik altyapısı yenilenecek. Bu yatırımlar Pakistan’ın tarım ve sanayi sektörünün önünü açacak.“ diye konuştu.
Yerlikaya, dünyanın 4. süt üreticisi ve 6. pamuk üreticisi Pakistan’ın ekonomik açıdan sahip olduğu büyük potansiyele işaret ederek, “Özellikle yetersiz enerji kapasitesi yüzünden bu potansiyeli katma değerli üretime dönüştüremiyor. Buna ek olarak ülkenin genelinde güvenlik konusunda gayet önemli gelişmeler kaydedilmesine rağmen batı medyası güvenlik sorununu abartılı bir dille anlatıyor.” ifadelerini kullandı.
Pakistan’ın artık keşfedilmeyi bekleyen bir ülke olmadığını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:
“Anadolu Grubu 2008 yılından bu yana 6 fabrikası ve 500 milyon doları aşkın yatırımıyla Pakistan’da. Zorlu Grubu 10 senedir Pakistan’da enerji yatırımcısı. Yakın zamanda 243 milyon dolara Pakistan'ın önde gelen beyaz eşya üreticisi Dawlance'i satın alan Koç Grubu fırsatları değerlendiriyor. Büyükelçimiz Babür Girgin son derece faal ve saygın bir diplomat. Şirketlerimizin destek alabileceği çok imkan var. Bir an önce hareketlenmek gerekiyor. Türkiye'nin rekabetçi olduğu pek çok sektörde Pakistan önce ihracat ardından yatırım için müthiş bir ufuk olabilir. Pakistan Business Council (PBC) tarafından yapılan bir çalışmaya göre iki ülke arasında kısa zaman içinde imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşmasıyla Türkiye’den Pakistan’a 12 milyar dolar civarında ihracat yapabilme fırsatı doğacak. Pakistan'ın kapıları Türklere sonuna kadar açıldı. Bu fırsatı işe dönüştürmemiz lazım.”
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