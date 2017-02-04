13:23, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Adalet BakanÄ±'ndan "Karargah rahatsÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma/hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu." ifadesini kullandÄ±.

BozdaÄŸ, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Twitter'dan, HÃ¼rriyet gazetesinde 25 Åžubat'ta yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± habere iliÅŸkin aÃ§Ä±klamada bulundu.

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu. Ama belli ki eski hastalÄ±klarÄ± depreÅŸenler ve eski TÃ¼rkiye rÃ¼yasÄ± gÃ¶renler hala var. TÃ¼rkiye eski TÃ¼rkiye deÄŸil. Hala anlamadÄ±nÄ±z mÄ±? HiÃ§bir kimse, gÃ¼Ã§, TÃ¼rk milletine, TBMM'ye ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine ayar veremez. TBMM'ye ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metine ayarÄ±, sadece TÃ¼rk halkÄ± verebilir."