DiyarbakÄ±râ€™da trene bombalÄ± saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde PKK'lÄ±lar tren yoluna tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirdi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmadÄ±.
AlÄ±nan bilgiye, merkez Sur ilÃ§esinin Karpuzlu Mahallesi'nde Batman'dan DiyarbakÄ±r gelen Devlet DemiryollarÄ±na ait 53029 sayÄ±lÄ± yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK mensuplarÄ± Ã¶nceden raylara tuzakladÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi.
Olay yerine 112 Acil SaÄŸlÄ±k ile UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.
SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmadÄ±. PatlamanÄ±n etkisiyle bazÄ± vagonlar raydan Ã§Ä±ktÄ±, olay yerinde yaklaÅŸÄ±k 1,5 metre derinliÄŸinde 3 metre geniÅŸliÄŸinde Ã§ukur oluÅŸtu.
VagonlarÄ±n boÅŸ olduÄŸu belirtildi.
SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede hava destekli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â
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