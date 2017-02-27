13:36, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

DiyarbakÄ±râ€™da trene bombalÄ± saldÄ±rÄ±





Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde PKK'lÄ±lar tren yoluna tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda infilak ettirdi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmadÄ±. AlÄ±nan bilgiye, merkez Sur ilÃ§esinin Karpuzlu Mahallesi'nde Batman'dan DiyarbakÄ±r gelen Devlet DemiryollarÄ±na ait 53029 sayÄ±lÄ± yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda PKK mensuplarÄ± Ã¶nceden raylara tuzakladÄ±klarÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdi. Olay yerine 112 Acil SaÄŸlÄ±k ile UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. SaldÄ±rÄ±da can kaybÄ± ve yaralanan olmadÄ±. PatlamanÄ±n etkisiyle bazÄ± vagonlar raydan Ã§Ä±ktÄ±, olay yerinde yaklaÅŸÄ±k 1,5 metre derinliÄŸinde 3 metre geniÅŸliÄŸinde Ã§ukur oluÅŸtu. VagonlarÄ±n boÅŸ olduÄŸu belirtildi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgede hava destekli operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â Â

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