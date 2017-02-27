13:38, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Latin Amerika Ã¼lkelerinde 'Trump' endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n "Ã–nce ABD" sloganÄ±yla ekonomik ve siyasi alanlarda iÃ§e dÃ¶nÃ¼k, koruyucu ve kapalÄ± politikalar izleyeceÄŸinin sinyallerini vermesi,Â ABD'ye ekonomik anlamda baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunanÂ Latin AmerikaÂ Ã¼lkelerinde endiÅŸe yarattÄ±.

Trump'Ä±n, seÃ§im kampanyasÄ± boyunca ve baÅŸkan koltuÄŸuna oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amerikan iÃ§ pazarÄ±nÄ± korumaya yÃ¶nelik adÄ±m atacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±, serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini belirtmesi ve ABD'deki gÃ¶Ã§menler hakkÄ±nda kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± politikalar uygulayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±, uluslararasÄ± camiada tartÄ±ÅŸma konusu olmaya devam ediyor.

ABD'ye bulunan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ± ve henÃ¼z tam ekonomik geliÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ± iÃ§in Trump'Ä±n uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ekonomi politikalarÄ±ndan, en fazla komÅŸu Latin Amerika Ã¼lkelerinin etkilenmesi bekleniyor.Â

"TRUMP'IN POLÄ°TÄ°KALARI, YENÄ° TÄ°CARÄ° VE MALÄ° BELÄ°RSÄ°ZLÄ°KLERÄ° BERABERÄ°NDE GETÄ°RDÄ°"

Latin Amerika ekonomileri, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ã‡in'in talebi sonucu ticari Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸÄ±ndaki artÄ±ÅŸ nedeniyle bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸti.

Kolombiya Ãœniversitesi ProfesÃ¶rÃ¼ ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ekonomi ve KalkÄ±nma PolitikasÄ± Sosyal Konsey Komitesi BaÅŸkanÄ± Jose Antonio Ocampo, Latin Amerika Ã¼lkelerinin tam ekonomik anlamda iyileÅŸme gÃ¶sterdiÄŸi dÃ¶nemde Trump'Ä±n uygulayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi ekonomik politikalarÄ±n bÃ¶lgede yeni ticari ve mali belirsizlikleri beraberinde getirdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ocampo, Latin Amerika'nÄ±n 2015'te girdiÄŸi ekonomik durgunluktan tam Ã§Ä±kmaya baÅŸlarken, Trump'Ä±n gÃ¼mrÃ¼k vergilerini artÄ±racaÄŸÄ± ve Meksika ile sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶receÄŸi aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki yatÄ±rÄ±mÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini ifade etti.

"LATÄ°N AMERÄ°KA ÃœLKELERÄ°, ABD POLÄ°TÄ°KALARINA KARÅžI DAHA SAVUNMASIZ"

Latin Amerika Ã¼lkelerinin Trump'Ä±n ekonomik politikalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larla baÅŸa Ã§Ä±kma konusunda ise birÃ§ok Ã¼lkeye gÃ¶re daha az kapasiteye sahip olduÄŸu belirtiliyor.

Brookings EnstitÃ¼sÃ¼ KÄ±demli UzmanÄ± David Dollar, AA muhabirlerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Latin Amerika gibi geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin Avrupa, Japonya ve Ã‡in gibi geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere oranla ABD politikalarÄ±na karÅŸÄ± daha savunmasÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Dollar, serbest ticaret rejiminin hem geliÅŸmekte hem de geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler iÃ§in Ã¶nemli kazanÄ±mlar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sistemin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda geliÅŸmekte olan ekonomilerin tek baÅŸlarÄ±na bÃ¼yÃ¼melerinin zor olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Dollar, NAFTA'nÄ±n iptal edilmesi durumunda Meksika ekonomisinin bÃ¼yÃ¼k darbe alacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.Â

MEKSÄ°KA CÄ°DDÄ° EKONOMÄ°K SORUNLARLA KARÅžILAÅžABÄ°LÄ°R"

Latin Amerika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ABD ile en yoÄŸun ticari iliÅŸkisi olan Ã¼lke Meksika, ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 73â€™Ã¼nÃ¼ kuzey komÅŸusu ABD'ye yapÄ±yor. Meksika'nÄ±n ticari konulardaki durumunun diÄŸer Latin Amerika Ã¼lkelerine kÄ±yasla daha hassas olduÄŸu belirtiliyor.

Trump'Ä±n Meksika ile sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rme planÄ± da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi ve ekonomik iliÅŸkileri etkilemeye devam ediyor.

TOBB Ãœniversitesi Ä°ktisat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Serdar Sayan, Meksika ile ABD arasÄ±nda 600 milyar dolara yaklaÅŸan mal ve hizmet ticareti bulunduÄŸunu ifade ederek, ABDâ€™nin Meksikaâ€™daki doÄŸrudan yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n 90 milyar dolarÄ± geÃ§tiÄŸini, Meksikaâ€™nÄ±n da ABDâ€™deki yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 20 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

ABD'de Ã§alÄ±ÅŸan milyonlarca MeksikalÄ±nÄ±n kazancÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 25 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sayan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Trump, bu gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ilerin ABDâ€™lilerin iÅŸlerini elinden aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki doÄŸruluk payÄ± Ã§ok az olan kliÅŸeye dayanarak, 3 bin kilometrelik sÄ±nÄ±ra bir duvar Ã¶rmeyi ciddi ciddi Ã¶nerecek kadar kendini kaybetmiÅŸ durumda. SÄ±nÄ±rlÄ± bir alanda duvarÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda ve komik biÃ§imde o inÅŸaatta da MeksikalÄ± iÅŸÃ§iler Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ki taraftaki yaÅŸam standartlarÄ± ve refah dÃ¼zeyi bu kadar farklÄ± olduÄŸu sÃ¼rece 3 bin kÃ¼sur kilometrelik bir ortak sÄ±nÄ±rdan gÃ¶Ã§Ã¼n engellenemeyeceÄŸi aÃ§Ä±k."

Donald Trump ayrÄ±ca, Meksika, ABD ve Kanada arasÄ±ndaki Ã¼rÃ¼nlerin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± da (NAFTA) yeniden mÃ¼zakereye aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.

Serdar Sayan, "Trump NAFTAâ€™yÄ± iptal etmeye kalkarsa aradaki refah uÃ§urumu daha bÃ¼yÃ¼yeceÄŸinden, duvarÄ±n yÃ¼ksekliÄŸini ikiye katlamasÄ± gerekecek. NAFTAâ€™nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve sÄ±nÄ±ra duvar inÅŸa edilmesi, her birinin gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi Ã§ok ama Ã§ok ÅŸÃ¼pheli iki seÃ§im vaadi... GerÃ§ekleÅŸtirilemeyeceÄŸi kesin olan ise ikisinin birden yapÄ±lmasÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â