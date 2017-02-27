Latin Amerika Ã¼lkelerinde 'Trump' endiÅŸesi

ABD BaÅŸkanÄ±Â Donald Trump'Ä±n "Ã–nce ABD" sloganÄ±yla ekonomik ve siyasi alanlarda iÃ§e dÃ¶nÃ¼k, koruyucu ve kapalÄ± politikalar izleyeceÄŸinin sinyallerini vermesi,Â ABD'ye ekonomik anlamda baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± bulunanÂ Latin AmerikaÂ Ã¼lkelerinde endiÅŸe yarattÄ±.
Trump'Ä±n, seÃ§im kampanyasÄ± boyunca ve baÅŸkan koltuÄŸuna oturmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Amerikan iÃ§ pazarÄ±nÄ± korumaya yÃ¶nelik adÄ±m atacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±, serbest ticaret anlaÅŸmalarÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§ireceÄŸini belirtmesi ve ABD'deki gÃ¶Ã§menler hakkÄ±nda kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± politikalar uygulayacaÄŸÄ±na yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalarÄ±, uluslararasÄ± camiada tartÄ±ÅŸma konusu olmaya devam ediyor.
ABD'ye bulunan baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ± ve henÃ¼z tam ekonomik geliÅŸim saÄŸlayamadÄ±klarÄ± iÃ§in Trump'Ä±n uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ekonomi politikalarÄ±ndan, en fazla komÅŸu Latin Amerika Ã¼lkelerinin etkilenmesi bekleniyor.Â
Latin Amerika ekonomileri, 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±nda Ã‡in'in talebi sonucu ticari Ã¼rÃ¼nlerin satÄ±ÅŸÄ±ndaki artÄ±ÅŸ nedeniyle bÃ¼yÃ¼me kaydetmiÅŸti.
Kolombiya Ãœniversitesi ProfesÃ¶rÃ¼ ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ekonomi ve KalkÄ±nma PolitikasÄ± Sosyal Konsey Komitesi BaÅŸkanÄ± Jose Antonio Ocampo, Latin Amerika Ã¼lkelerinin tam ekonomik anlamda iyileÅŸme gÃ¶sterdiÄŸi dÃ¶nemde Trump'Ä±n uygulayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi ekonomik politikalarÄ±n bÃ¶lgede yeni ticari ve mali belirsizlikleri beraberinde getirdiÄŸini sÃ¶yledi.
Ocampo, Latin Amerika'nÄ±n 2015'te girdiÄŸi ekonomik durgunluktan tam Ã§Ä±kmaya baÅŸlarken, Trump'Ä±n gÃ¼mrÃ¼k vergilerini artÄ±racaÄŸÄ± ve Meksika ile sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶receÄŸi aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n bÃ¶lgedeki yatÄ±rÄ±mÄ± olumsuz etkileyeceÄŸini ifade etti.
Latin Amerika Ã¼lkelerinin Trump'Ä±n ekonomik politikalarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± sonuÃ§larla baÅŸa Ã§Ä±kma konusunda ise birÃ§ok Ã¼lkeye gÃ¶re daha az kapasiteye sahip olduÄŸu belirtiliyor.
Brookings EnstitÃ¼sÃ¼ KÄ±demli UzmanÄ± David Dollar, AA muhabirlerine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Latin Amerika gibi geliÅŸmekte olan Ã¼lkelerin Avrupa, Japonya ve Ã‡in gibi geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere oranla ABD politikalarÄ±na karÅŸÄ± daha savunmasÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Dollar, serbest ticaret rejiminin hem geliÅŸmekte hem de geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkeler iÃ§in Ã¶nemli kazanÄ±mlar saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu sistemin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± durumunda geliÅŸmekte olan ekonomilerin tek baÅŸlarÄ±na bÃ¼yÃ¼melerinin zor olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Dollar, NAFTA'nÄ±n iptal edilmesi durumunda Meksika ekonomisinin bÃ¼yÃ¼k darbe alacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi.Â
Latin Amerika Ã¼lkeleri arasÄ±nda ABD ile en yoÄŸun ticari iliÅŸkisi olan Ã¼lke Meksika, ihracatÄ±nÄ±n yÃ¼zde 73â€™Ã¼nÃ¼ kuzey komÅŸusu ABD'ye yapÄ±yor. Meksika'nÄ±n ticari konulardaki durumunun diÄŸer Latin Amerika Ã¼lkelerine kÄ±yasla daha hassas olduÄŸu belirtiliyor.
Trump'Ä±n Meksika ile sÄ±nÄ±rÄ±na duvar Ã¶rme planÄ± da iki Ã¼lke arasÄ±ndaki siyasi ve ekonomik iliÅŸkileri etkilemeye devam ediyor.
TOBB Ãœniversitesi Ä°ktisat BÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Serdar Sayan, Meksika ile ABD arasÄ±nda 600 milyar dolara yaklaÅŸan mal ve hizmet ticareti bulunduÄŸunu ifade ederek, ABDâ€™nin Meksikaâ€™daki doÄŸrudan yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±m tutarÄ±nÄ±n 90 milyar dolarÄ± geÃ§tiÄŸini, Meksikaâ€™nÄ±n da ABDâ€™deki yatÄ±rÄ±mÄ±nÄ±n 20 milyar dolara yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
ABD'de Ã§alÄ±ÅŸan milyonlarca MeksikalÄ±nÄ±n kazancÄ±nÄ±n yÄ±llÄ±k 25 milyar dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sayan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Trump, bu gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ilerin ABDâ€™lilerin iÅŸlerini elinden aldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki doÄŸruluk payÄ± Ã§ok az olan kliÅŸeye dayanarak, 3 bin kilometrelik sÄ±nÄ±ra bir duvar Ã¶rmeyi ciddi ciddi Ã¶nerecek kadar kendini kaybetmiÅŸ durumda. SÄ±nÄ±rlÄ± bir alanda duvarÄ±n yapÄ±mÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸ durumda ve komik biÃ§imde o inÅŸaatta da MeksikalÄ± iÅŸÃ§iler Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ki taraftaki yaÅŸam standartlarÄ± ve refah dÃ¼zeyi bu kadar farklÄ± olduÄŸu sÃ¼rece 3 bin kÃ¼sur kilometrelik bir ortak sÄ±nÄ±rdan gÃ¶Ã§Ã¼n engellenemeyeceÄŸi aÃ§Ä±k."
Donald Trump ayrÄ±ca, Meksika, ABD ve Kanada arasÄ±ndaki Ã¼rÃ¼nlerin serbest dolaÅŸÄ±mÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren Kuzey Amerika Serbest Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± da (NAFTA) yeniden mÃ¼zakereye aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.
Serdar Sayan, "Trump NAFTAâ€™yÄ± iptal etmeye kalkarsa aradaki refah uÃ§urumu daha bÃ¼yÃ¼yeceÄŸinden, duvarÄ±n yÃ¼ksekliÄŸini ikiye katlamasÄ± gerekecek. NAFTAâ€™nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve sÄ±nÄ±ra duvar inÅŸa edilmesi, her birinin gerÃ§ekleÅŸtirilebilmesi Ã§ok ama Ã§ok ÅŸÃ¼pheli iki seÃ§im vaadi... GerÃ§ekleÅŸtirilemeyeceÄŸi kesin olan ise ikisinin birden yapÄ±lmasÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â
Avrupa BirliÄŸi Belarus'a uygulanan silah ambargosunun 28 Åžubat 2018'e kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar verdi.
UygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in AB'ye gerekli durumlarda vizesiz seyahati askÄ±ya alma hakkÄ± veren "fren mekanizmasÄ± dÃ¼zenlemesinin" hayata geÃ§mesi beklenecek
DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§an Bab sakinleri, TSK destekli Ã–SO'nun ilÃ§e merkezini ele geÃ§irmesinin ardÄ±ndan yavaÅŸ yavaÅŸ evlerine dÃ¶nÃ¼yor
Suriye askeri muhalefetinin en bÃ¼yÃ¼k gruplarÄ±n Ä°slam Ordusu'nun temsilcisi AlluÅŸ, "(Rusya) Bizi kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, rejime tekrar yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±. AteÅŸkes ihlallerine gÃ¶z yumdu." dedi
Kopenhag'da bir mezarlÄ±kta MÃ¼slÃ¼manlara ait bazÄ± mezarlar tahrip edildi
Putin, Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nazarbayev ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Fransa merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon: "(BaÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼met) OnlarÄ±n Ã¼lkede ancak aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸine yarayacak, iÃ§ savaÅŸa yakÄ±n bir ortamÄ±n oluÅŸmasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorumluluklarÄ± var" dedi
ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n uygulamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± ekonomi politikalarÄ±ndan ABD'ye ekonomik baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±klarÄ± nedeniyle en fazla komÅŸu Latin Amerika Ã¼lkelerinin etkilenmesi bekleniyor
Ä°srail askerlerinin, Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'nÄ±n Ã§eÅŸitli bÃ¶lgelerinde 18 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Ä°dlib'in Eriha ilÃ§esinde yerleÅŸim alanÄ±na ''nÃ¼fuz edici'' bombalarla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 13 sivil Ã¶ldÃ¼, 30 kiÅŸi enkaz altÄ±nda
Avusturya'da TÃ¼rk kÃ¶kenlilerin kurduÄŸu ilk siyasi parti olan Gelecek Ä°Ã§in Yeni Hareket Partisinin (NBZ) genel baÅŸkanÄ± DinÃ§er, Ã¼lkede artan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ sÃ¶ylemin kendilerini harekete geÃ§irdiÄŸini belirtti
On yÄ±l arada sonra ilk kez Malezya'ya giden Suudi Arabistan KralÄ± Selman'a 600 kiÅŸilik bir heyet eÅŸlik ediyor
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ABD BaÅŸkanÄ± Trumpâ€™Ä±n Donanma SekreterliÄŸine aday gÃ¶sterdiÄŸi Philip Bildenâ€™in adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸi bildirildi. GeÃ§en ay Trumpâ€™Ä±n Ã‡alÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi Andrew Pudzer de adaylÄ±ktan Ã§ekilmiÅŸti.
Ermenistan, 24 Åžubat'ta Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada ÅŸehit olan ve mevziler arasÄ±ndaki arazide kalan 5 Azerbaycan ÅŸehit naaÅŸÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ±na mani oluyor
Endonezyaâ€™nÄ±n batÄ± Java bÃ¶lgesinde yerel hÃ¼kÃ¼met binasÄ± yanÄ±nda bomba patlatÄ±ldÄ±.