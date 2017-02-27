13:53, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Fransa seÃ§ime giderken "iÃ§ savaÅŸ" tartÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da merkez saÄŸÄ±n cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± FranÃ§ois Fillon, hÃ¼kÃ¼meti Ã¼lkede "iÃ§ savaÅŸa yakÄ±n" bir ortamÄ±n oluÅŸmasÄ±na izin vermekle suÃ§ladÄ±.

Fillon yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, cumhurbaÅŸkanÄ± adaylarÄ±nÄ±n seÃ§im kampanyalarÄ±nda dÃ¼zenlenen protestolarda yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ±na iliÅŸkin, "Ã–zellikle baÅŸbakan ve hÃ¼kÃ¼meti, seÃ§im kampanyasÄ±nÄ±n huzur iÃ§inde geÃ§mesi iÃ§in gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlamadÄ±klarÄ± iÃ§in suÃ§luyorum. OnlarÄ±n Ã¼lkede ancak aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸine yarayacak, iÃ§ savaÅŸa yakÄ±n bir ortamÄ±n oluÅŸmasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k sorumluluklarÄ± var." ifadelerini kullandÄ±.

Fillon aÃ§Ä±klamasÄ±nda, hÃ¼kÃ¼metin bÃ¼tÃ¼n adaylarÄ±n kendini rahat bir ÅŸekilde ifade etmesini saÄŸlayacak gÃ¼venlik Ã¶nemlerini almasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

BAÅžBAKAN: FÄ°LLON'UN SUÃ‡LAMALARI SORUMSUZLUK

Paris'te tarÄ±m fuarÄ±nÄ± ziyaret eden BaÅŸbakan Bernard Cazeneuve ise Fillon'un suÃ§lamalarÄ±nÄ± "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Cazeneuve, kampanyada zorlanan bazÄ± adaylarÄ±n polemiklerin arkasÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±klarÄ±nÄ± belirterek "KullanÄ±lan kavramlara dikkat etmek lazÄ±m. Ãœlkede gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin ne kadar seferber olduÄŸunu bilen bir siyasetÃ§inin "iÃ§ savaÅŸa yakÄ±n" tabirini kullanmasÄ± sorumsuz bir davranÄ±ÅŸ." diye konuÅŸtu.

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