Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.
Resmi ziyaret için Kazakistan’ın başkenti Almatı'da bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.
Törenin ardından yapılan baş başa görüşmede Kazakistan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde geliştiğini vurgulayarak, "Sıkı işbirliği sayesinde Avrasya Ekonomik Birliğini (AEB) oluşturduk ve bunun tüm katılımcı ülkeler için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Kazakistan'da 7 binden fazla Rus sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğine işaret eden Nazarbayev, AEB kapsamında 3 milyar dolarlık 41 anlaşmanın imzalandığını anımsattı.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkesi ile Rusya’nın Suriye krizinin yanı sıra küresel gelişmelerde de aynı pozisyonda olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:
“Rusya, Suriye krizinin yanı sıra uluslararası sorunların çözülmesi için tedbirler alıyor. Suriye görüşmelerinin Astana’da yapılmasını da Rusya teklif etmişti. Süreç başlatıldı. Ayrıca 8 Haziran'da Şanghay İşbirliği Örgütü görüşmelerinin de Astana'da düzenlenmesi bekleniyor.”
Putin de Suriye krizinin çözümü için Astana'da yapılan görüşmeler için Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e teşekkür ederek Nazarbayev sayesinde bugüne kadar alınmayan sonuçlara ulaşıldığını söyledi.
Kazakistan'ın Rusya'nın önemli ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Putin, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve istikrarlı kalkınma işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.
Devlet Başkanı Putin, Orta Asya ülkelerine ziyareti kapsamında Kırgızistan ve Özbekistan'ı da ziyaret edecek.
Avrupa Birliği Belarus'a uygulanan silah ambargosunun 28 Şubat 2018'e kadar uzatılmasına karar verdi.
Uygulamanın yürürlüğe girmesi için AB'ye gerekli durumlarda vizesiz seyahati askıya alma hakkı veren "fren mekanizması düzenlemesinin" hayata geçmesi beklenecek
DEAŞ zulmünden kaçan Bab sakinleri, TSK destekli ÖSO'nun ilçe merkezini ele geçirmesinin ardından yavaş yavaş evlerine dönüyor
Suriye askeri muhalefetinin en büyük grupların İslam Ordusu'nun temsilcisi Alluş, "(Rusya) Bizi kullanamadığını görünce, rejime tekrar yeşil ışık yaktı. Ateşkes ihlallerine göz yumdu." dedi
Kopenhag'da bir mezarlıkta Müslümanlara ait bazı mezarlar tahrip edildi
Fransa merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon: "(Başbakan ve hükümet) Onların ülkede ancak aşırılık yanlılarının işine yarayacak, iç savaşa yakın bir ortamın oluşmasında çok büyük sorumlulukları var" dedi
ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın uygulamayı planladığı ekonomi politikalarından ABD'ye ekonomik bağımlılıkları nedeniyle en fazla komşu Latin Amerika ülkelerinin etkilenmesi bekleniyor
İsrail askerlerinin, İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
İdlib'in Eriha ilçesinde yerleşim alanına ''nüfuz edici'' bombalarla düzenlenen saldırıda 13 sivil öldü, 30 kişi enkaz altında
Avusturya'da Türk kökenlilerin kurduğu ilk siyasi parti olan Gelecek İçin Yeni Hareket Partisinin (NBZ) genel başkanı Dinçer, ülkede artan aşırı sağ söylemin kendilerini harekete geçirdiğini belirtti
On yıl arada sonra ilk kez Malezya'ya giden Suudi Arabistan Kralı Selman'a 600 kişilik bir heyet eşlik ediyor
NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracı, Kunduz'un Daşti Arçi ilçesine bağlı Nahr-i Kohna bölgesindeki Taliban kampını bombaladı
ABD Başkanı Trump’ın Donanma Sekreterliğine aday gösterdiği Philip Bilden’in adaylıktan çekildiği bildirildi. Geçen ay Trump’ın Çalışma Bakanlığına aday gösterdiği Andrew Pudzer de adaylıktan çekilmişti.
Ermenistan, 24 Şubat'ta çıkan çatışmada şehit olan ve mevziler arasındaki arazide kalan 5 Azerbaycan şehit naaşının alınmasına mani oluyor
Endonezya’nın batı Java bölgesinde yerel hükümet binası yanında bomba patlatıldı.