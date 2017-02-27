13:56, 27 Şubat 2017 Pazartesi

Rusya Devlet Başkanı Putin Kazakistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile görüştü.

Resmi ziyaret için Kazakistan’ın başkenti Almatı'da bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından yapılan baş başa görüşmede Kazakistan ile Rusya arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı güven ve anlayış çerçevesinde geliştiğini vurgulayarak, "Sıkı işbirliği sayesinde Avrasya Ekonomik Birliğini (AEB) oluşturduk ve bunun tüm katılımcı ülkeler için önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kazakistan'da 7 binden fazla Rus sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğine işaret eden Nazarbayev, AEB kapsamında 3 milyar dolarlık 41 anlaşmanın imzalandığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, ülkesi ile Rusya’nın Suriye krizinin yanı sıra küresel gelişmelerde de aynı pozisyonda olduklarını kaydederek, şöyle konuştu:

“Rusya, Suriye krizinin yanı sıra uluslararası sorunların çözülmesi için tedbirler alıyor. Suriye görüşmelerinin Astana’da yapılmasını da Rusya teklif etmişti. Süreç başlatıldı. Ayrıca 8 Haziran'da Şanghay İşbirliği Örgütü görüşmelerinin de Astana'da düzenlenmesi bekleniyor.”

Putin de Suriye krizinin çözümü için Astana'da yapılan görüşmeler için Cumhurbaşkanı Nazarbayev'e teşekkür ederek Nazarbayev sayesinde bugüne kadar alınmayan sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Kazakistan'ın Rusya'nın önemli ekonomik ortaklarından biri olduğuna dikkati çeken Putin, iki ülke arasındaki ticaretin artırılması ve istikrarlı kalkınma işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Devlet Başkanı Putin, Orta Asya ülkelerine ziyareti kapsamında Kırgızistan ve Özbekistan'ı da ziyaret edecek.