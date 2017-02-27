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Güncelleme: 01:15, 28 Şubat 2017 Salı

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Oscarlı ilk Müslüman oyuncu
Oscarlı ilk Müslüman oyuncu

89. Oscar Ödülleri Töreni'nde gecenin ilk ödülü olan "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü, "Moonlight"taki performansıyla Müslüman oyuncu Mahershala Ali'nin oldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

89. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu.  Gecenin ilk ödülü olan "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülü, "Moonlight"taki performansıyla Müslüman oyuncu Mahershala Ali'ye verildi.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Gecenin sonunda "En İyi Film" ödülünün anonsunu yapmak için sahneye çıkan Warren Beatty ve Faye Dunaway, "La La Land"in adını anons etti. Film ekibi, konuşmalarını yaparken ödülün asıl sahibinin “Moonlight (Ay Işığı)" olduğu belli oldu. 

Hatanın "La La Land" ekibi teşekkür konuşmalarını yaparken ortaya çıkması üzerine sahnede kargaşa yaşandı.

Hatanın ortaya çıkmasının ardından Beatty, ellerindeki zarfta "Emma Stone, La La Land ile kazandı" yazdığını belirtti. Beatty, "İşte bu yüzden Faye'e ve size baktım. Komik olmaya çalışmıyordum." diyerek özür diledi. 

ÖDÜL TÖRENİ

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinin sahiplerini bulduğu tören, Justin Timberlake'in "Can't Stop The Feeling" şarkısıyla başladı. 

Törenin sunuculuğunu üstlenen Jimmy Kimmel, ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren espriler yaptı. 

Sunucu Jimmy Kimmel 

"Şu an tören, bizden nefret eden 225’ten fazla ülkede izleniyor." diyen Kimmel, "Başkan Trump’a teşekkür etmek isterim. Geçen yıl Oscar, ırkçı görünüyordu. Artık değil. Teşekkürler ona." ifadesini kullandı.

Kimmel, Hollywood’u dolaşan bir tur otobüsündeki turistlere de sürpriz yaptı. Kimmel, turistleri törenin yapıldığı salona aldı ve oyuncularla tanıştırdı. 

OSCAR'A LAYIK GÖRÜLEN İLK MÜSLÜMAN OYUNCU

Gecenin ilk ödülü olan "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "Moonlight"taki performansıyla Mahershala Ali'nin oldu. 

Ali, oyunculuk dalında Oscar'a layık görülen ilk Müslüman oldu. Ünlü oyuncu, 2000 yılında Müslüman olduktan sonra bu ismi almıştı. 
Moonlight (Ay Işığı) filminden; oyuncular Mahershala Ali ve Alex R. Hibbert 

"En İyi Belgesel" dalındaki ödül, "OJ: Made in America" filmiyle Ezra Edelman'a verildi. Edelman, ödülü polis şiddeti ve ırkçılık kurbanlarına adadı. 

Suriye'de yüzlerce kişinin hayatını kurtaran Beyaz Baretliler'i konu alan "The White Helmets", "En İyi Kısa Belgesel" ödülünü kazandı.

Casey Affleck, "Manchester by the Sea" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülürken "La La Land"in başrol oyuncusu Emma Stone, geceden "En İyi Kadın Oyuncu" Oscarı ile ayrıldı.

"En İyi Yönetmen" ödülünü "La la Land" ile Damien Chazelle kazandı.

"Hacksaw Ridge" filminin ses mikseri Kevin O'Connel, 21. adaylığında Oscar heykelciğini kucakladı. 

"Yahudi düşmanı" damgası yedikten sonra Hollywood'tan bir süre ayrı kalan Mel Gibson'ın yönettiği "Hacksaw Ridge", "En İyi Film Kurgusu" ödülünün de sahibi oldu. 

Barry Jenkins'in yönettiği "Moonlight", "En İyi Uyarlama Senaryo" ödülünün de sahibi oldu. 

TRUMP'IN YASAĞINA TAKILAN İRANLI YÖNETMENE OSCAR 

"Yabancı Dilde En İyi Film" ödülünü, törene Trump'ın seyahat yasağı yüzünden katılamayan İranlı yönetmen Asghar Farhadi, "The Salesman" filmiyle kazandı.

Farhadi adına ödülü almak için sahneye çıkan Anousheh Ansari, yönetmenin mesajını okudu. 2011'de de "A Separation" filmiyle Oscar'a layık görülen Farhadi, mesajında, "Bu akşam sizinle olamadığım için üzgünüm. Yokluğum, ülkemdeki insanlara ve insanlık dışı bir kanunla ABD'ye girişleri yasaklanan diğer 6 ülkenin halkına saygısızlıktır." ifadesini kullandı. 

Asghar Farhadi
 
Asghar Farhadi Ansari de konuşmasında, "Dünyayı biz ve düşmanlarımız olarak kategorilere ayırmak, sadece korku yaratır." diyerek bunun "saldırganlık ve savaş için gerekçe olduğunu" ifade etti. 

Oscar ödülüne layık görülenlerden bazıları şöyle:

En İyi Film: “Moonlight” (Ay Işığı)

En İyi Yönetmen: Damien Chazelle (La La Land)

En İyi Erkek Oyuncu: Cassey Affleck (Manchester by the Sea) 

En İyi Kadın Oyuncu: Emma Stone (La La Land)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Mahershala Ali (Moonlight)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Viola Davis (Fences)

Yabancı Dilde En İyi Film: The Salesman (Asghar Farhadi-İran) 

En İyi Ses Kurgusu: “Arrival” 

En İyi Ses Miksajı: “Hacksaw Ridge” 

En İyi Film Müziği: “La La Land” 

En İyi Orijinal Şarkı: "City Of Stars" (La La Land)

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: “Suicide Squad” 

En İyi Kostüm: "Fantastic Beast and Where to Find Them" 

En İyi Kısa Film: "Sing"

En İyi Animasyon Filmi: “Zootopia” 

En İyi Kısa Animasyon Filmi: "Piper"

En İyi Görsel Efekt: “The Jungle Book” 

En İyi Film Kurgusu: “Hacksaw Ridge” 

En İyi Yapım Tasarımı: “La La Land” 

En İyi Uyarlama Senaryo: “Moonlight” 

En İyi Özgün Senaryo: “Manchester by the Sea”

En İyi Kısa Belgesel: "The White Helmets"



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