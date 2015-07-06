GÃ¼ncelleme: 04:35, 28 Åžubat 2017 SalÄ±

Ä°kametini bu ilÃ§eye aldÄ±ran Ã§iftlere dÃ¼ÄŸÃ¼n hediye

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ElazÄ±ÄŸ'Ä±nÂ AÄŸÄ±nÂ ilÃ§esindeÂ belediyeÂ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, ilÃ§enin gÃ¶Ã§ nedeniyle sÃ¼rekli dÃ¼ÅŸen nÃ¼fusunu artÄ±rmak amacÄ±yla farklÄ± bir uygulamayÄ± hayata geÃ§irdi. Belediye, ikametini ilÃ§eye aldÄ±ranÂ Ã§iftlerin dÃ¼ÄŸÃ¼n masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak.

AÄŸÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz SerttaÅŸ, 2000 yÄ±lÄ±nda 3 bin 590 olan ilÃ§e merkezi nÃ¼fusunun, gÃ¶Ã§ sebebiyle 2016 yÄ±lÄ±nda bin 672'ye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Bir sÃ¼re Ã¶nce belediye olarak AÄŸÄ±n'da nÃ¼fusu artÄ±rmaya yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren SerttaÅŸ, bu kapsamda evlenmeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nen Ã§iftlerin ikametlerini ilÃ§eye aldÄ±rmalarÄ± halinde dÃ¼ÄŸÃ¼n masraflarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

TÃ¼rkiye'deki tÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±n uygulamadan faydalanabileceÄŸini dile getiren YÄ±lmaz SerttaÅŸ, "Evlenmelerine mani bir durum yoksa, ikametlerini buraya almak kaydÄ±yla herkesi kabul ediyoruz. DÃ¼ÄŸÃ¼n salonu masrafÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z, dÃ¼ÄŸÃ¼n arabasÄ±nÄ± biz sÃ¼sleyeceÄŸiz, orkestrasÄ±nÄ±, pastasÄ±nÄ±, meÅŸrubatÄ±nÄ± biz vereceÄŸiz. Nereden bakarsÄ±nÄ±z yaklaÅŸÄ±k 15-20 bin liralÄ±k ÅŸehirde yapacaklarÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼n masrafÄ±nÄ± biz karÅŸÄ±layacaÄŸÄ±z.''

''NÄ°KAHLARINI DA BEN KIYACAÄžIM"

SerttaÅŸ, yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalarda TÃ¼rkiye'nin Ã§eÅŸitli yerlerinde yaÅŸayan 50 binden fazla AÄŸÄ±nlÄ± olduÄŸunu ve bunlarÄ±n genelinin memur olan ailelerden oluÅŸtuÄŸunu dile getirdi.

AÄŸÄ±n'Ä±n gÃ¶Ã§ verme sebeplerinden birinin de eÄŸitim seviyesi yÃ¼ksek ilÃ§e halkÄ±nÄ±n memuriyet sebebiyle ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±nda yaÅŸamasÄ± olduÄŸunu aktaran belediye baÅŸkanÄ± SerttaÅŸ, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°lÃ§ede yaÅŸamaya karar veren Ã§iftlere iÅŸ olanaÄŸÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla, yatÄ±rÄ±m yapmak isteyen iÅŸ adamlarÄ±na yer tahsisi konusunda destek olacaÄŸÄ±z. Bunun iÃ§in istihdama yÃ¶nelik projeler Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. AÄŸÄ±n huzurlu bir ilÃ§edir. Burada dÃ¼ÄŸÃ¼n yapmak, yaÅŸamak Ã§ok rahat. HavasÄ± temiz, iklimi uygun, doÄŸal zenginlikleri var. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bekliyoruz, gelsinler, dÃ¼ÄŸÃ¼nlerini yapsÄ±nlar, gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlensinler. NikahlarÄ±nÄ± da ben kÄ±yacaÄŸÄ±m.''

"KERKÃœKLÃœ VE TELAFERLÄ° TÃœRKMENLERÄ° DE BEKLÄ°YORUZ"

YÄ±lmaz SerttaÅŸ, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klanan 23 ilin kalkÄ±nmasÄ± ve geliÅŸmesi iÃ§in hazÄ±rlanan ''YatÄ±rÄ±m ve Destek Hamlesi'' programÄ±nÄ±n DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu'daki illerde istihdamÄ±n artmasÄ±na ve gÃ¶Ã§Ã¼n azalmasÄ±na bÃ¼yÃ¼k katkÄ± sunacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

Cazibe Merkezli ProgramÄ±'ndan faydalanarak ilÃ§ede tekstil fabrikasÄ± kurulmasÄ± iÃ§in giriÅŸimcilerle temasta olduklarÄ±nÄ± aktaran SerttaÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu program sayesinde artÄ±k Ã¶nÃ¼mÃ¼z aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°lÃ§eye yerleÅŸecek olanlarÄ±n 'Ä°ÅŸ bulamam' diye bir endiÅŸesi olmasÄ±n. Gelip yerleÅŸtikleri taktirde AÄŸÄ±n'da iÅŸ olanaÄŸÄ± da artacaktÄ±r. GÃ¼neÅŸ enerjisi ve tarÄ±msal sulamaya yÃ¶nelik projelerimiz sÃ¼rÃ¼yor. Yani kazma kÃ¼rek iÅŸÃ§isinden mÃ¼hendise kadar herkesin Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸi iÅŸ alanlarÄ± aÃ§Ä±lacak. TÃ¼m vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± AÄŸÄ±n'a bekliyoruz. KerkÃ¼k ve Telafer TÃ¼rkmenlerini de AÄŸÄ±n'a kazandÄ±rÄ±rsak, ilÃ§ede nÃ¼fus patlamasÄ± olacak."