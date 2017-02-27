MaÄŸdur Ã§ocuk ve kadÄ±nlar iÃ§in Ã¶zel ifade odalarÄ±

Malatya AdliyesindeÂ maÄŸdur Ã§ocukÂ ve kadÄ±nlarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in "adli gÃ¶rÃ¼ÅŸme odalarÄ±" hazÄ±rlandÄ±.
Adalet BakanÄ±Â Bekir BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ MaÄŸdur HaklarÄ± Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 23 ilde baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, adliye binasÄ±nÄ±n ikinci katÄ±nda adli gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler iÃ§in Ã¶zel odalar oluÅŸturuldu.
DuruÅŸma salonuna gitmeden ifade vermeyi saÄŸlayacak Sesli ve GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ BiliÅŸim Sistemi'ne (SEGBÄ°S) sahip, Ã§ocuklarÄ±n kendilerini daha rahat ve iyi hissetmelerini saÄŸlamak iÃ§in oyuncaklarÄ±n da olacaÄŸÄ± odalar, 3 Nisan'da hizmete girecek.
Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Kemal Uslu'nun sorumlu olarak gÃ¶revlendirildiÄŸi adli gÃ¶rÃ¼ÅŸme odalarÄ±nda, Ã¶zel ortamlarda ifade ve beyanlarÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸine karar verilen, faille yÃ¼z yÃ¼ze gelmesinde sakÄ±nca bulunan, Ã¶ncelikli maÄŸdur, tanÄ±k ve suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen Ã§ocuklar ile cinsel suÃ§ ve aile iÃ§i ÅŸiddet maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ifadeleri alÄ±nacak.
"Adli gÃ¶rÃ¼me odalarÄ±"nÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na tanÄ±tan Uslu, TÃ¼rkiye genelinde belirlenen illerdeki adliyelerde gÃ¶rÃ¼ÅŸme odalarÄ± kurulduÄŸunu sÃ¶yledi.
Uslu, odalarda kÄ±rÄ±lgan gruplarÄ±n ifadelerinin alÄ±nacaÄŸÄ±n belirterek, "MaÄŸdur, suÃ§a sÃ¼rÃ¼klenen ve tanÄ±k Ã§ocuklar ile cinsel suÃ§ maÄŸdurlarÄ±nÄ±n ifadeleri burada alÄ±nacak. Burada bir ev ortamÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ä°fadeler burada sosyolog, psikolog gibi uzman kiÅŸiler tarafÄ±ndan alÄ±nacak." dedi.
Uslu, Ã§ocuklarÄ±n artÄ±k ifade sÄ±rasÄ±nda savcÄ±larÄ±n odasÄ±nda veya mahkeme salonlarÄ±nda bulunmayacaÄŸÄ±nÄ± ve ifadelerinin bu Ã¶zel donanÄ±mlÄ± odalarda alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
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Malatya Adliyesinde, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n talimatÄ±yla 23 ilde baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma kapsamÄ±nda maÄŸdur Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± iÃ§in adli gÃ¶rÃ¼ÅŸme odalarÄ± oluÅŸturuldu
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