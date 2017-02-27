14:15, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

'Rusya, Suriye'de muhalifleri kontrolÃ¼ne almak istiyor'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SuriyeÂ konuluÂ Cenevre 4Â gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde muhalefet heyetinde yer alan en bÃ¼yÃ¼k askeri gruplardanÂ Ä°slam Ordusu'nun (CeyÅŸu'l Ä°slam) temsilcisiÂ Muhammed AlluÅŸ,Â Rusya'nÄ±n muhalifleri kontrol altÄ±na almak istediÄŸini, baÅŸaramayÄ±ncaÂ BeÅŸÅŸar Esed rejimininÂ ateÅŸkes ihlallerine gÃ¶z yumduÄŸunu sÃ¶yledi.

Ä°sviÃ§re'nin Cenevre kentinde BM gÃ¶zetiminde Suriyeli taraflar arasÄ±nda sÃ¼ren 4. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lan AlluÅŸ, AA muhabirinin iÃ§ savaÅŸtaki duruma iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

"ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRI" CEVABINI ALDILAR"

Ä°slam Ordusu'nun siyasi temsilcisi AlluÅŸ, 23-24 Ocak'ta TÃ¼rkiye ve Rusya Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde dÃ¼zenlenen Astana toplantÄ±sÄ±nda Esed rejimine profesyonelce hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ belgeler sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

AlluÅŸ, ateÅŸkesin gÃ¼Ã§lendirilmesi, tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve ablukalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÃ§eren belgelere 6 Åžubat'taki ikinci Astana toplantÄ±sÄ±nda cevap beklediklerini, ancak rejim heyetinin baÅŸka bir belgeyle karÅŸÄ±lÄ±k verdiÄŸini aktardÄ±.Â

AlluÅŸ, Astana'da Rus heyetine ateÅŸkesi izleme mekanizmasÄ±na iliÅŸkin Ã§alÄ±ÅŸma sunduklarÄ±nÄ± ancak, "uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ±" cevabÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.Â

"REJÄ°M HUMUS'TA TÄ°YATRO OYNADI"

AlluÅŸ, "Rusya'nÄ±n stratejisi nedir?" sorusuna, "Ya sÃ¶zÃ¼nÃ¼ rejime ve Ä°ran'a geÃ§iremiyor veya bazÄ± siyasi hedeflere varmak istiyor. Bizi kullanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼nce, rejime tekrar yeÅŸil Ä±ÅŸÄ±k yaktÄ±. Rejimi kontrol altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± gibi,Â muhalifleri de kontrol altÄ±na almak istiyor." dedi.

"Rejim, ateÅŸkes istemiyor. Kan ile besleniyor. AteÅŸkes olursa, rejim Ã¶lÃ¼r." ifadesini kullanan AlluÅŸ, Esed'in mÃ¼zakerelerde ciddi yaklaÅŸÄ±m sergilemediÄŸini dile getirdi.

AlluÅŸ,"Hatta (Rejim gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sÄ±rasÄ±nda) kendi kendine terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± yapÄ±yor. Bunu, dÃ¼nyaya terÃ¶rle ilgili kendi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ empoze etmek iÃ§in yapÄ±yor. Bunun Ã¶rneÄŸi Humus'ta oynadÄ±ÄŸÄ± tiyatrodur. BeÅŸÅŸar Caferi, Humus saldÄ±rÄ±sÄ±ndan Ã§ok mutlu oldu ve 'TerÃ¶rÃ¼ kÄ±nayÄ±n' dedi. Caferi'nin terÃ¶rÃ¼n kÄ±nanmasÄ±nÄ± istediÄŸi gÃ¼n, rejim Suriye'de sivilleri Ã¶ldÃ¼rÃ¼yordu.Â Sivil katliamÄ±, binlerce kadÄ±nÄ± tutuklamak, insanlarÄ± kimyasal silahla hedef almak, milyonlarca insanÄ± tehcir etmek, terÃ¶r deÄŸil mi? Rejim, DEAÅž'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k iÅŸbirlikÃ§isi. Rejimi en Ã§ok destekleyen DEAÅž'tÄ±r. Ruslara rejim ve DEAÅž iÅŸbirliÄŸine dair kanÄ±tlarÄ±mÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yledik. Ruslar da 'evet, biliyoruz' dediler." ifadelerini kullandÄ±.