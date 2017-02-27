14:18, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

DEAÅž'tan kurtulan Bab'a dÃ¶nÃ¼ÅŸler baÅŸladÄ± | FOTO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rk SilahlÄ± KuvvetleriÂ (TSK) destekliÂ Ã–zgÃ¼r Suriye OrdusuÂ (Ã–SO), Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ±Â BabÂ ilÃ§e merkezinde DEAÅž'Ä±n yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve bomba dÃ¼zeneklerini temizlemeye devam ederken,Â DEAÅž'tan kaÃ§an ilÃ§e halkÄ± da yavaÅŸ yavaÅŸ evlerine dÃ¶nÃ¼yor.

Bab merkezini geÃ§en hafta ele geÃ§iren Ã–SO birlikleri, DEAÅž'Ä±n yerleÅŸtirdiÄŸi mayÄ±n ve tuzaklara karÅŸÄ± kontrollÃ¼ ÅŸekilde ilerleyiÅŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Bab sokaklarÄ±nda ve DEAÅž'Ä±n kullandÄ±ÄŸÄ± evlerde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bu sÄ±rada ilÃ§ede ara sÄ±ra kontrollÃ¼ mayÄ±n patlamalarÄ± duyuluyor.

"Ä°LÃ‡EDE SÄ°VÄ°L HAYATIN DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N UN TEMÄ°N EDÄ°YORUZ"

Ã–SO birlikleri, ilÃ§e merkezinde mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± temizliÄŸine devam ederken DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§an Suriyeli aileler de yavaÅŸ yavaÅŸ evlerine dÃ¶nmeye baÅŸladÄ±.

Ã–SO Saha KomutanÄ± Muhammed Ali yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Bab merkezinin FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kurtarÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sivillerin ilÃ§eye gÃ¼venli ÅŸekilde dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ saÄŸlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bunun iÃ§in Ã–SO'ya baÄŸlÄ± bomba uzmanlarÄ±nÄ±n yoÄŸun Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ali, "MayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lardan temizlenmeyen bÃ¶lgelere sivillerin giriÅŸine izin vermiyoruz. Bunu sivillerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in yapÄ±yoruz." dedi.

Sivillerin dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼yle Bab'da gÃ¼ndelik hayatÄ±n da zamanla normale dÃ¶neceÄŸini belirten Ali, "Ä°lÃ§ede sivil hayatÄ±n devamÄ± iÃ§in un temin ediyoruz. Bab'Ä± terk eden aileler yavaÅŸ yavaÅŸ ilÃ§eye gelmeye baÅŸladÄ±." diye konuÅŸtu.

"TSK VE Ã–SO'YA TEÅžEKKÃœR EDERÄ°M"

DEAÅž'tanÂ temizlenen Bab'a dÃ¶nen sivillerden Abdo Muhammed ise evine kavuÅŸmaktan son derece mutlu olduÄŸunu dile getirdi.

DEAÅž'a karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir mÃ¼cadele verildiÄŸini aktaran Muhammed, "TSK ve Ã–SO'ya teÅŸekkÃ¼r ederim. Ä°nÅŸallah tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri Ã¼lkemizi terk eder." dedi.

"YEMEK VE EKMEK YOKTU"

Suriyeli Um Abdo ise DEAÅž zulmÃ¼nden kaÃ§arak evlerini terk ettikten sonra daÄŸda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden Ã§ok zulÃ¼m gÃ¶rdÃ¼klerini ifade eden Abdo, "DEAÅž'Ä±n baskÄ±sÄ±nÄ± her gÃ¼n hissediyorduk. Ne yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bilmiyorduk. DEAÅž'a katÄ±lmayanlarÄ±n evleri her gÃ¼n aranÄ±yordu, Ã§ok korkuyorduk. Yemek ve ekmek yoktu, hayat Ã§ok pahalÄ±ydÄ±." diye konuÅŸtu.

"DEAÅž'LILAR SAKLANMAK Ä°Ã‡Ä°N EVLERÄ°MÄ°ZÄ° KULLANDI"

DEAÅž Ã¼yelerinin saklanmak iÃ§in evlerini dahi kullandÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Abdo, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DEAÅž'lÄ±lar saklanmak iÃ§in bizi evimizden Ã§Ä±karÄ±yordu. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu, Bab'Ä± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan kurtardÄ±ktan sonra bize yemek, su ve iÃ§ecek vermeye baÅŸladÄ±. Onlara teÅŸekkÃ¼r ederim. DEAÅž'Ä±n ilÃ§ede evlere sokak ve caddelere dÃ¶ÅŸediÄŸi mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ±lardan dolayÄ± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamÄ±yorduk. TSK, bize gereken tÃ¼m yardÄ±mÄ± yaptÄ±, hatta bize elbise bile verdi."

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