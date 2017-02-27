Danimarka'da MÃ¼slÃ¼manlara ait mezarlara saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Danimarkaâ€™nÄ±n baÅŸkenti Kopenhagâ€™da bir mezarlÄ±kta MÃ¼slÃ¼manlara ait bazÄ± mezarlar tahrip edildi.
MÃ¼slÃ¼manlara ait 10 kadar mezarÄ±n taÅŸÄ±nÄ±n yerinden sÃ¶kÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±, Pakistan asÄ±llÄ± bir gazetecinin ihbarÄ±yla ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Kopenhag'daki Vestre MezarlÄ±ÄŸÄ±nda dÃ¼n annesinin mezarÄ±nÄ± ziyaret eden Rushy Rashid adlÄ± gazeteci, tahrip edilen mezar taÅŸlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
Polise ihbarda bulunduÄŸunu ancak "tahrip edilen mezarlarla kiÅŸisel bir baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle ihbarÄ±nÄ±n dikkate alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Rashid, olayÄ± sosyal medyada paylaÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir polisin kendisini arayarak teÅŸkilatÄ±n hatasÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini sÃ¶ylediÄŸini aktardÄ±.
Rashid'in paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan sosyal medyada hÄ±zla yayÄ±lan olay Danimarka medyasÄ±na da yansÄ±dÄ±. Polis de "saldÄ±rÄ±dan birden fazla mezarÄ±n etkilendiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Danimarka'nÄ±n kamu yayÄ±n kuruluÅŸu DR'ya konuÅŸan Rashid, kendisine ulaÅŸan birÃ§ok kiÅŸinin tahrip edilen kabirlerin onarÄ±mÄ± iÃ§in baÄŸÄ±ÅŸ toplamaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Danimarkaâ€™da daha Ã¶nce de MÃ¼slÃ¼manlara ait mezarlar tahrip edilmiÅŸti.
Vestre MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda 2005 yÄ±lÄ±nda da yaklaÅŸÄ±k 100 MÃ¼slÃ¼man mezarÄ± tahrip edilmiÅŸti.
Haziran 2015â€™te Kopenhagâ€™Ä±n batÄ±sÄ±ndaki BrÃ¶ndby kentinde bulunan MÃ¼slÃ¼man MezarlÄ±ÄŸÄ±nda yaklaÅŸÄ±k 50 kabrin taÅŸlarÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
EylÃ¼l 2015â€™te de Ã¼lkenin 3â€™Ã¼ncÃ¼ bÃ¼yÃ¼k kenti Odenseâ€™de bulunan KorslÃ¶kke MezarlÄ±ÄŸÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara ait bÃ¶lÃ¼mde 50â€™ye yakÄ±n mezar tahrip edilmiÅŸti.
Åžubat 2006â€™da Esbjerg kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Gravlund MezarlÄ±ÄŸÄ±nda MÃ¼slÃ¼manlara ait bÃ¶lÃ¼mde 25 mezar saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.
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Kopenhag'da bir mezarlÄ±kta MÃ¼slÃ¼manlara ait bazÄ± mezarlar tahrip edildi
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