14:30, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

AB, GÃ¼rcistan'a vize serbestisini onayladÄ±





UygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in AB'ye gerekli durumlarda vizesiz seyahati askÄ±ya alma hakkÄ± veren "fren mekanizmasÄ± dÃ¼zenlemesinin" hayata geÃ§mesi beklenecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Avrupa BirliÄŸi (AB) Konseyi, GÃ¼rcistan vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Schengen bÃ¶lgesine yapacaklarÄ± seyahatlerde vizeden muaf tutulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemeyi onayladÄ±. AB Konseyinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dÃ¼zenlemeyle biometrik pasaporta sahip GÃ¼rcistan vatanadaÅŸlarÄ±, iÅŸ, turizm veya aile ziyareti amaÃ§lÄ± seyahatlerinde vizeden muaf olacak. Seyahatlerde, gidilen Ã¼lkede 90 gÃ¼n kalÄ±nabilecek. Vizesiz seyahat, dÃ¼zenlemenin AB Resmi Gazetesi'nde yayÄ±mlanmasÄ±ndan 20 gÃ¼n sonra AB'ye gerekli durumlarda uygulamayÄ± askÄ±ya alma hakkÄ± veren "fren mekanizmasÄ± dÃ¼zenlemesinin" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesiyle aynÄ± tarihte, mÃ¼mkÃ¼n olacak. AB DÃ¶nem BaÅŸkanÄ± Malta'nÄ±n Ä°Ã§iÅŸleri ve Milli GÃ¼venlik BakanÄ± Carmelo Abela, vize serbestisi anlaÅŸmasÄ±nÄ±n, GÃ¼rcistan ve AB halklarÄ±nÄ± birbirine daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±nÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki turizm ile iÅŸ iliÅŸkilerini gÃ¼Ã§lendireceÄŸini ifade etti. GÃ¼rcistan, vizesiz seyahat iÃ§in AB'nin sunduÄŸu kriterleri AralÄ±k 2015'te tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak fren mekanizmasÄ±na iliÅŸkin AB kurumlarÄ± arasÄ±ndaki pazarlÄ±klar, sÃ¼reci geciktirmiÅŸti.

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