14:40, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat





Askeri araÃ§larÄ± taÅŸÄ±yan tren, Gaziantep GarÄ±'na ulaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na sevk edilen askeri araÃ§larÄ± taÅŸÄ±yan tren, Gaziantep GarÄ±'na ulaÅŸtÄ±. Ã‡eÅŸitli illerden trenle gÃ¶nderilen 22 zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± araÃ§ ve personel, Gaziantep'e geldi. Askeri personel tarafÄ±ndan vagonlardan indirilen askeri araÃ§lar, konvoy halinde karayoluyla Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±. AraÃ§larÄ±n FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda kullanÄ±lacaÄŸÄ± belirtildi. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri garÄ±n Ã§evresinde ve gidiÅŸ gÃ¼zergahÄ±nda Ã¶nlem aldÄ±.

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