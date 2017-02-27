GÃ¼ncelleme: 23:17, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Mesnevi Svahilice'ye Ã§evrildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi,Â Mevlana Celaleddin Rumi'nin dÃ¼nyaca tanÄ±nan eseriÂ Mesnevi'yi Svahilice yayÄ±mladÄ±.

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Tahir AkyÃ¼rek, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Mevlana'nÄ±n yÃ¼zyÄ±llar Ã¶ncesinden Konya'da yaktÄ±ÄŸÄ± Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n bugÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n her yerinde kalpleri aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Tasavvufta Mevlevi yolunun Ã¶ncÃ¼sÃ¼ Mevlana'nÄ±n, TÃ¼rk-Ä°slam sufilerinin en tanÄ±nmÄ±ÅŸlarÄ±ndan olduÄŸuna dikkati Ã§eken AkyÃ¼rek, Mevlana'nÄ±n eseri Mesnevi'nin ise sevgi, hosÌ§goÌˆruÌˆ ve barÄ±sÌ§a ilham kaynagÌ†Ä± olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getirdi.

Mesnevi'nin dÃ¼nya dillerine Ã§evrilmesi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini belirten AkyÃ¼rek, bu Ã§alÄ±ÅŸmalarla eserin daha fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan okunmasÄ±na katkÄ± saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.

"2005'TEN BUGÃœNE 25 DÄ°LDE BASKI YAPILDI"

Konya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Sosyal Ä°ÅŸler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 2005'ten bugÃ¼ne Mesnevi'nin 25 dilde baskÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren AkyÃ¼rek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"BÃ¶ylesine Ã¶nemli bir baÅŸucu kitabÄ±nÄ±, eÅŸsiz bir kaynaÄŸÄ±, daha geniÅŸ kitlelerle buluÅŸturmayÄ± kendimiz ve kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼z iÃ§in bir Ã¶dev telakki ederek, kurumsal sorumluluÄŸumuz gereÄŸi yayÄ±n hayatÄ±na kazandÄ±rdÄ±k. Mesnevi'nin, dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen dillerinden biri olan Svahilice'ye Ã§evrilerek basÄ±mÄ± tamamlandÄ±. Svahilice Mesnevi, altÄ± cilt halinde lÃ¼ks kutulu ve baskÄ±lÄ± ÅŸekilde KÃ¼ltÃ¼r AÅž merkezlerinde okuyucularÄ±na sunuldu. Hedefimiz Mesnevi'yi 50 dile Ã§evirmek."

DOÄžU AFRÄ°KA ÃœLKELERÄ°NDE KONUÅžULUYOR

Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali, Tanzanya ve Uganda gibi DoÄŸu Afrika Ã¼lkelerinin ortak dili Svahilice, dÃ¼nyanÄ±n yaygÄ±n dilleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Afrika MÃ¼slÃ¼manlarÄ±nÄ±n dili olarak da kabul edilen Svahilice'de Ã§ok sayÄ±da ArapÃ§a kÃ¶kenli kelime olduÄŸu biliniyor.