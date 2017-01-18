14:54, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Meclisi bilgilendirecek





DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÄ±ÅŸ politikadaki son geliÅŸmelerle ilgili Meclisi bilgilendirecek. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonunun 2 Mart PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ±sÄ±na katÄ±larak,"TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda komisyon Ã¼yelerine bilgi verecek.

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