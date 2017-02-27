15:11, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretimde yabancÄ± dilde eÄŸitim baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Anadolu ÃœniversitesiÂ (AÃœ) bÃ¼nyesinde 1982 yÄ±lÄ±nda baÅŸlatÄ±lanÂ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim Sistemi, 2017-2018 akademik yÄ±lÄ±nda iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler programlarÄ±nda Ä°ngilizce, ilahiyat lisans programÄ±nda ise ArapÃ§a eÄŸitim verecek.

AÃœ bÃ¼nyesinde ilk kez 1982-1983 akademik dÃ¶neminde faaliyete baÅŸlayan ve 7,9 milyon kiÅŸiye ulaÅŸan AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sistemi, Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti, Azerbaycan, ABD, bazÄ± Avrupa ve Balkan Ã¼lkelerindeki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na da yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim hizmeti sunuyor.

AÃœ AÃ§Ä±kÃ¶ÄŸretim sistemi gelecek yÄ±l, iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler programlarÄ±nda Ä°ngilizce, ilahiyat lisans programÄ±nda da ArapÃ§a eÄŸitim vermeye baÅŸlayacak.

"YÃ–K'TEN GEREKLÄ° Ä°ZÄ°NLER ALINDI"

AÃœ RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Naci GÃ¼ndoÄŸan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, aÃ§Ä±k Ã¶ÄŸretim sisteminin iÅŸletme, uluslararasÄ± iliÅŸkiler bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ve ilahiyat Ã¶n lisans programÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

SÃ¶z konusu 3 programda gelecek yÄ±ldan itibaren yabancÄ± dilde eÄŸitim vermeye baÅŸlayacaklarÄ±nÄ± ifade eden GÃ¼ndoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Ä°ngilizce iÅŸletme ve uluslararasÄ± iliÅŸkiler ile ArapÃ§a ilahiyat programÄ± eÄŸitimini yapacaÄŸÄ±z. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz aylarÄ±nda ders materyallerini hazÄ±rlayacaÄŸÄ±z. YÃ–K'ten de gerekli izinler alÄ±ndÄ±. Ä°ngilizce programlarÄ±mÄ±zÄ±n ikinci Ã¼niversite fÄ±rsatÄ±ndan faydalanmak isteyen Ã¶ÄŸrencilerimize de katkÄ±lar sunacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶ÄŸrencilerimiz de bu programlardan faydalanabilecek. Ä°lahiyat Ã¶n lisans programÄ±mÄ±zda da Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±ldan itibaren hem TÃ¼rkÃ§e hem de ArapÃ§a olarak eÄŸitim verilecek. YabancÄ± dil programlarÄ±mÄ±z Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l ikinci Ã¼niversite kapsamÄ±nda kayÄ±t yaptÄ±rmak isteyenlere bir mÃ¼jde niteliÄŸinde olacak."