15:15, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

Ziraat BankasÄ± promosyon takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ziraat BankasÄ±, iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiren emekli mÃ¼ÅŸterilerine promosyon Ã¶denmesine iliÅŸkin Ã¶deme takvimini duyurdu.

Ziraat BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ziraat'in, emekli mÃ¼ÅŸterilerle ilgili promosyon Ã¶deme sÃ¼recinin oluÅŸturulmasÄ±nda etkin rol alarak, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan ilk banka olduÄŸu ifade edildi.

Emekli mÃ¼ÅŸteriler iÃ§in sistemsel alt yapÄ± ve sÃ¼reÃ§lerin ivedilikle hazÄ±r hale getirildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, 20 Åžubat itibarÄ±yla fiili olarak emekli maaÅŸ promosyon Ã¶deme sÃ¼recini baÅŸlatan ilk bankanÄ±n Ziraat BankasÄ± olduÄŸu kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, bu sÃ¼reÃ§te, emekli mÃ¼ÅŸterilerin sadece ÅŸubelerimizden deÄŸil, internet sitesinden ve Ã§aÄŸrÄ± merkezinden de maaÅŸ promosyonlarÄ± ile ilgili detaylÄ± bilgi alabileceÄŸi bildirildi.

Ek olarak emekli mÃ¼ÅŸterilerine Ã§aÄŸrÄ± merkezinden ve internet ÅŸubesinden taahhÃ¼tname verme imkanÄ± sunulduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼ne kadar tÃ¼m kanallar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 400 bini aÅŸkÄ±n mÃ¼ÅŸteriye promosyon Ã¶demesi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bilgisi verildi.

AÃ§Ä±klamada, Ziraat BankasÄ± ile iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiren emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶denmesine iliÅŸkin takvimin SGK ile yapÄ±lan anlaÅŸmayla belirlendiÄŸi ifade edildi.

Bu Ã§erÃ§evede TC kimlik numarasÄ±nÄ±n son hanesi "sÄ±fÄ±r" ve "2" ile bitenlere Ã¶demenin mart ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, kimlik numarasÄ±nÄ±n son hanesi "4" ve "6" ile bitenlere Ã¶demenin nisan ayÄ±ndan itibaren, "8" ile bitenlere ise Ã¶demenin mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Promosyon iÅŸlemlerini ÅŸubelerimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyen mÃ¼ÅŸterilerimizin belirtilen takvime uygun olarak hareket etmeleri oluÅŸabilecek muhtemel yoÄŸunluÄŸun ve zaman kaybÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesine imkan tanÄ±yacaktÄ±r. Ziraat BankasÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli ve deÄŸerli mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±nda yer alan emeklilerimize; 1.800'Ã¼ aÅŸkÄ±n ÅŸubemiz, 7 binin Ã¼zerinde alanÄ±nda uzman portfÃ¶y yÃ¶neticilerimiz, 7 bine ulaÅŸan ATM aÄŸÄ±mÄ±z, hÄ±zlÄ± ve kolay internet ÅŸubemiz, Ã§aÄŸrÄ± merkezimiz ve mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamamÄ±z ile bir bankadan daha fazlasÄ± olarak hizmet vermenin mutluluk ve gururunu taÅŸÄ±yoruz."