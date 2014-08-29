Ziraat BankasÄ± promosyon takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ziraat BankasÄ±, iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiren emekli mÃ¼ÅŸterilerine promosyon Ã¶denmesine iliÅŸkin Ã¶deme takvimini duyurdu.
Ziraat BankasÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Ziraat'in, emekli mÃ¼ÅŸterilerle ilgili promosyon Ã¶deme sÃ¼recinin oluÅŸturulmasÄ±nda etkin rol alarak, Sosyal GÃ¼venlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan ilk banka olduÄŸu ifade edildi.
Emekli mÃ¼ÅŸteriler iÃ§in sistemsel alt yapÄ± ve sÃ¼reÃ§lerin ivedilikle hazÄ±r hale getirildiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, 20 Åžubat itibarÄ±yla fiili olarak emekli maaÅŸ promosyon Ã¶deme sÃ¼recini baÅŸlatan ilk bankanÄ±n Ziraat BankasÄ± olduÄŸu kaydedildi.
AÃ§Ä±klamada, bu sÃ¼reÃ§te, emekli mÃ¼ÅŸterilerin sadece ÅŸubelerimizden deÄŸil, internet sitesinden ve Ã§aÄŸrÄ± merkezinden de maaÅŸ promosyonlarÄ± ile ilgili detaylÄ± bilgi alabileceÄŸi bildirildi.
Ek olarak emekli mÃ¼ÅŸterilerine Ã§aÄŸrÄ± merkezinden ve internet ÅŸubesinden taahhÃ¼tname verme imkanÄ± sunulduÄŸu ifade edilen aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼ne kadar tÃ¼m kanallar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla 400 bini aÅŸkÄ±n mÃ¼ÅŸteriye promosyon Ã¶demesi gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi bilgisi verildi.
AÃ§Ä±klamada, Ziraat BankasÄ± ile iÅŸlemlerini gerÃ§ekleÅŸtiren emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶denmesine iliÅŸkin takvimin SGK ile yapÄ±lan anlaÅŸmayla belirlendiÄŸi ifade edildi.
Bu Ã§erÃ§evede TC kimlik numarasÄ±nÄ±n son hanesi "sÄ±fÄ±r" ve "2" ile bitenlere Ã¶demenin mart ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, kimlik numarasÄ±nÄ±n son hanesi "4" ve "6" ile bitenlere Ã¶demenin nisan ayÄ±ndan itibaren, "8" ile bitenlere ise Ã¶demenin mayÄ±s ayÄ±ndan itibaren yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:
"Promosyon iÅŸlemlerini ÅŸubelerimiz aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirmek isteyen mÃ¼ÅŸterilerimizin belirtilen takvime uygun olarak hareket etmeleri oluÅŸabilecek muhtemel yoÄŸunluÄŸun ve zaman kaybÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesine imkan tanÄ±yacaktÄ±r. Ziraat BankasÄ±'nÄ±n en Ã¶nemli ve deÄŸerli mÃ¼ÅŸterileri arasÄ±nda yer alan emeklilerimize; 1.800'Ã¼ aÅŸkÄ±n ÅŸubemiz, 7 binin Ã¼zerinde alanÄ±nda uzman portfÃ¶y yÃ¶neticilerimiz, 7 bine ulaÅŸan ATM aÄŸÄ±mÄ±z, hÄ±zlÄ± ve kolay internet ÅŸubemiz, Ã§aÄŸrÄ± merkezimiz ve mobil bankacÄ±lÄ±k uygulamamÄ±z ile bir bankadan daha fazlasÄ± olarak hizmet vermenin mutluluk ve gururunu taÅŸÄ±yoruz."
DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ziraat BankasÄ± emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶demesi takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek
Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu"
TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yeni bir safhaya geÃ§mesini bekliyor.
25 Åžubat'ta HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±n "cunta yapÄ±lanmasÄ±" olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek
Ahmet TÃ¼rk, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeniden diyalog ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesini istediklerini ifade etti.
Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti