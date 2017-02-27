AB, Belarus'a yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uzattÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avrupa BirliÄŸi (AB), Belarus'a uyguladÄ±ÄŸÄ± silah ambargosu ve 4 kiÅŸinin mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± donduran yaptÄ±rÄ±mlarÄ± bir yÄ±l daha uzattÄ±.
AB Konseyinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Belarus'a uygulanan kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± tedbirlerin, 28 Åžubat 2018'e kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi. AB'nin tedbirleri, silah ambargosu ile bir gazeteci ve bir muhalif siyasetÃ§inin kaybolmasÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilen 4 kiÅŸinin mal varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dondurulmasÄ±nÄ± iÃ§eriyor.
AÃ§Ä±klamada, "Belarus'un evrensel temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ve insan haklarÄ±na saygÄ± konusunda somut adÄ±mlar atmasÄ±, AB'nin Belarus'la ilgili gelecekteki politikasÄ±nÄ±n ÅŸekillendirilmesi iÃ§in kilit unsur olmaya devam edecek." denildi.
AB, insan haklarÄ± ihlalleri nedeniyle 2002'de Belarus ve aralarÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Alexander LukaÅŸenko'nun da olduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiye yaptÄ±rÄ±m uygulamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
Åžubat 2016'da AB, yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kÄ±smen kaldÄ±rarak, 3 ÅŸirket ile LukaÅŸenko dahil olmak Ã¼zere 170 yetkili hakkÄ±nda tedbirleri uzatmamÄ±ÅŸtÄ±. Ancak BrÃ¼ksel, silah ambargosu ve 4 Belarus vatandaÅŸÄ±na uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devamÄ±na karar vermiÅŸti.
Avrupa BirliÄŸi Belarus'a uygulanan silah ambargosunun 28 Åžubat 2018'e kadar uzatÄ±lmasÄ±na karar verdi.
UygulamanÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi iÃ§in AB'ye gerekli durumlarda vizesiz seyahati askÄ±ya alma hakkÄ± veren "fren mekanizmasÄ± dÃ¼zenlemesinin" hayata geÃ§mesi beklenecek
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