15:22, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

KaradaÄŸi: Okumak MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifayedir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-KaradaÄŸi,Â "okumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§inÂ farzÄ± kifayeÂ olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen 4'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ±Â CNR Kitap FuarÄ±'nda verdiÄŸi "Okumak ve Medeniyet" isimli konferansta KaradaÄŸi, ancak okuyan halklara sahip Ã¼lkelerin tam anlamÄ±yla ilerleyebileceÄŸini ifade etti.

KaradaÄŸi, "Yeterli sayÄ±da kimsenin askeri, ekonomi, maliye, bilim ve okuma konusundaki gÃ¶revleri yerine getirmesiyle farzÄ± kifaye gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olur, bunlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ± Ã¼mmeti gÃ¼naha dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r." dedi.

Ä°slamÄ±n ilk emrinin "Oku" olduÄŸuna iÅŸaret eden KaradaÄŸi, "Allah'Ä±n, Peygamberimiz Hazrteti Muhammed'e indirdiÄŸi ilk ayet olan "Oku" emriyle, sadece Kur'an-Ä± Kerim'i okuma kastedilmedi. AynÄ± zamanda kitaplarÄ±, iÃ§inde bulunduÄŸumuz gerÃ§ekleri, insanlarÄ± ve hayatÄ± da okumamÄ±z istendi. BÃ¶ylece Kur'an Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hayatÄ± anlamaya dÃ¶nÃ¼k kapsamlÄ± bir okuma yapalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

"ALÄ°M, ABÄ°DDEN DAHA DEÄžERLÄ°DÄ°R"

KonferansÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan KaradaÄŸi, "Ã‡alÄ±ÅŸan MÃ¼slÃ¼man ile alim, abidden (ibadet eden kimse) daha deÄŸerlidir." dedi.

Ä°slamÄ±n sadece ibadetle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ± Ã¶ÄŸretmediÄŸini, insanlarÄ±n hayatlarÄ±na aÃ§Ä±lmak ve faydalÄ± olmayÄ± da amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KaradaÄŸi, tÃ¼m bunlarÄ±n ise okuma ve ilimle elde edilebileceÄŸini, Ã¼mmete ve Ã§evremizdeki dÃ¼nyaya bu ÅŸekilde yarar saÄŸlayabileceÄŸimizi ifade etti.

KaradaÄŸi, "Kuran-Ä± Kerim'de evrenden bahseden ayetlerin sayÄ±sÄ± bin 500'den fazla. Ahiretle ilgili ayetler ise 600. Bunun anlamÄ± 'iyice dÃ¼ÅŸÃ¼nmek, anlamak ve bilmektir'." diye konuÅŸtu.

Resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 4'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'na aralarÄ±nda Suudi Arabistan, Katar, Fas, ÃœrdÃ¼n, Filistin, Irak ve Kuveyt'in de bulunduÄŸu 14 Arap Ã¼lkesinden yaklaÅŸÄ±k 100 yayÄ±n evi katÄ±lÄ±yor.