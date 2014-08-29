DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:30, 27 Åžubat 2017 Pazartesi
GÃ¼ncel
15:22, 27 Åžubat 2017 Pazartesi

  • PaylaÅŸ
KaradaÄŸi: Okumak MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifayedir

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri Dr. Ali Muhyiddin el-KaradaÄŸi,Â "okumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§inÂ farzÄ± kifayeÂ olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen 4'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ±Â CNR Kitap FuarÄ±'nda verdiÄŸi "Okumak ve Medeniyet" isimli konferansta KaradaÄŸi, ancak okuyan halklara sahip Ã¼lkelerin tam anlamÄ±yla ilerleyebileceÄŸini ifade etti.

KaradaÄŸi, "Yeterli sayÄ±da kimsenin askeri, ekonomi, maliye, bilim ve okuma konusundaki gÃ¶revleri yerine getirmesiyle farzÄ± kifaye gerÃ§ekleÅŸmiÅŸ olur, bunlarÄ±n yapÄ±lmamasÄ± Ã¼mmeti gÃ¼naha dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r." dedi.

Ä°slamÄ±n ilk emrinin "Oku" olduÄŸuna iÅŸaret eden KaradaÄŸi, "Allah'Ä±n, Peygamberimiz Hazrteti Muhammed'e indirdiÄŸi ilk ayet olan "Oku" emriyle, sadece Kur'an-Ä± Kerim'i okuma kastedilmedi. AynÄ± zamanda kitaplarÄ±, iÃ§inde bulunduÄŸumuz gerÃ§ekleri, insanlarÄ± ve hayatÄ± da okumamÄ±z istendi. BÃ¶ylece Kur'an Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda hayatÄ± anlamaya dÃ¶nÃ¼k kapsamlÄ± bir okuma yapalÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.

"ALÄ°M, ABÄ°DDEN DAHA DEÄžERLÄ°DÄ°R"

KonferansÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klamalarda bulunan KaradaÄŸi, "Ã‡alÄ±ÅŸan MÃ¼slÃ¼man ile alim, abidden (ibadet eden kimse) daha deÄŸerlidir." dedi.

Ä°slamÄ±n sadece ibadetle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmayÄ± Ã¶ÄŸretmediÄŸini, insanlarÄ±n hayatlarÄ±na aÃ§Ä±lmak ve faydalÄ± olmayÄ± da amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden KaradaÄŸi, tÃ¼m bunlarÄ±n ise okuma ve ilimle elde edilebileceÄŸini, Ã¼mmete ve Ã§evremizdeki dÃ¼nyaya bu ÅŸekilde yarar saÄŸlayabileceÄŸimizi ifade etti.

KaradaÄŸi, "Kuran-Ä± Kerim'de evrenden bahseden ayetlerin sayÄ±sÄ± bin 500'den fazla. Ahiretle ilgili ayetler ise 600. Bunun anlamÄ± 'iyice dÃ¼ÅŸÃ¼nmek, anlamak ve bilmektir'." diye konuÅŸtu.

Resmi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen 4'Ã¼ncÃ¼ UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'na aralarÄ±nda Suudi Arabistan, Katar, Fas, ÃœrdÃ¼n, Filistin, Irak ve Kuveyt'in de bulunduÄŸu 14 Arap Ã¼lkesinden yaklaÅŸÄ±k 100 yayÄ±n evi katÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular CNR Kitap FuarÄ± KaradaÄŸi
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
KaradaÄŸi: Okumak MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifayedir

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi Genel Sekreteri KaradaÄŸi, "OkumanÄ±n MÃ¼slÃ¼manlar iÃ§in farzÄ± kifaye olduÄŸunu" bir kÄ±sÄ±m tarafÄ±ndan bu gÃ¶revin yerine getirilmemesi durumunda Ã¼mmetin tamamÄ±nÄ±n gÃ¼nahkar sayÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Ziraat BankasÄ± promosyon takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
Ziraat BankasÄ± promosyon takvimini aÃ§Ä±kladÄ±

Ziraat BankasÄ± emekli mÃ¼ÅŸterilere promosyon Ã¶demesi takvimini aÃ§Ä±kladÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu Meclisi bilgilendirecek
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Meclisi bilgilendirecek

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu TÃ¼rk dÄ±ÅŸ politikasÄ±ndaki son geliÅŸmeler" hakkÄ±nda meclisi bilgilendirecek
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Askeri araÃ§larÄ± taÅŸÄ±yan tren, Gaziantep GarÄ±'na ulaÅŸtÄ±
DiyarbakÄ±r da trene bombalÄ± saldÄ±rÄ±
DiyarbakÄ±râ€™da trene bombalÄ± saldÄ±rÄ±

Batman DiyarbakÄ±r seferini yapan yÃ¼k treninin geÃ§iÅŸi sÄ±rasÄ±nda raylara dÃ¶ÅŸenen el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± infilak ettirildi
Adalet BakanÄ±'ndan quot Karargah rahatsÄ±z quot aÃ§Ä±klamasÄ±
Adalet BakanÄ±'ndan "Karargah rahatsÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±

Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, "TÃ¼rk milletini, TBMM'yi ve TÃ¼rk hÃ¼kÃ¼metlerini manÅŸetlerle korkutarak netice alma, hiza ve istikamet Ã§izme dÃ¶nemleri kapanalÄ± yÄ±llar oldu"
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan ziyaretinden umutlu
Ä°ÅŸ dÃ¼nyasÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan ziyaretinden umutlu

TÃ¼rk iÅŸ dÃ¼nyasÄ±, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Pakistan'a yapacaÄŸÄ± ziyaretle iki Ã¼lke arasÄ±ndaki ticaretin ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±n yeni bir safhaya geÃ§mesini bekliyor.
Karargah rahatsÄ±z' haberi iÃ§in soruÅŸturma
'Karargah rahatsÄ±z' haberi iÃ§in soruÅŸturma

25 Åžubat'ta HÃ¼rriyet gazetesinde yayÄ±mlanan ''Karargah rahatsÄ±z'' baÅŸlÄ±klÄ± haberdeki karargahÄ±n "cunta yapÄ±lanmasÄ±" olabileceÄŸi deÄŸerlendirilerek, yapÄ±lan ÅŸikayet Ã¼zerine soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±
ErdoÄŸan'Ä±n eski yaveri Ali YazÄ±cÄ±'da dinlenecek
ErdoÄŸan'Ä±n eski yaveri Ali YazÄ±cÄ±'da dinlenecek

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve iki polisin ÅŸehit edildiÄŸi saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin davada, ErdoÄŸan'Ä±n eski yaverlerinden Ali YazÄ±cÄ±'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 32 sanÄ±k mahkeme heyetince dinlenecek
Ahmet TÃ¼rk Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ahmet TÃ¼rk, Barzani ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

Ahmet TÃ¼rk, IKBY BaÅŸkanÄ± Barzani ile Ankara'da gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada yeniden diyalog ortamÄ±na dÃ¶nÃ¼lmesini istediklerini ifade etti.
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede haftalÄ±k bilanÃ§o
TerÃ¶rle mÃ¼cadelede haftalÄ±k bilanÃ§o

Yurt genelinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda geÃ§en hafta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 36 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi
Ä°zmir'de 44 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±
Ä°zmir'de 44 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ä°zmir'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Yunanistan'a gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 44 yabancÄ± uyruklu sahil gÃ¼venlik ekiplerince yakalandÄ±
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan gÃ¶zaltÄ±nda
HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ayhan gÃ¶zaltÄ±nda

HDP ÅžanlÄ±urfa Milletvekili Ä°brahim Ayhan, hakkÄ±nda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
BaÅŸbakan Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
BaÅŸbakan Hulusi Akar ile gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor

BaÅŸbakan ile Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Ã‡ankaya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yor
Hac Ã¼cretleri aÃ§Ä±klandÄ±
Hac Ã¼cretleri aÃ§Ä±klandÄ±

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hacÄ± adaylarÄ± iÃ§in oda tercihli konaklamada, 2 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 15 bin 500 TL, 3 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 14 bin TL, 4 kiÅŸilik odada kiÅŸi baÅŸÄ± Ã¼creti 12 bin 250 TL olarak belirlendi
Erbakan merkez saÄŸa karÅŸÄ± Ä°slami duyarlÄ±lÄ±k
Erbakan; merkez saÄŸa karÅŸÄ± Ä°slami duyarlÄ±lÄ±k

TÃ¼rkiye'de bir dÃ¶nemin siyasetine damgasÄ±nÄ± vuran Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, dÃ¶rt yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n vefat etmiÅŸti

Haberler

KaradaÄŸi'den Trump'a "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k uyarÄ±sÄ±"
KaradaÄŸi'den Trump'a quot Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k uyarÄ±sÄ± quot

KaradaÄŸi'den Arap ve MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere 'Suriye' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
KaradaÄŸi'den Arap ve MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelere 'Suriye' Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

4. UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r
4 UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸa hazÄ±r

CNR Kitap FuarÄ±'nÄ± 383 bin 187 kiÅŸi ziyaret etti
CNR Kitap FuarÄ±'nÄ± 383 bin 187 kiÅŸi ziyaret etti

CNR Kitap FuarÄ±'nda imza ÅŸenliÄŸi
CNR Kitap FuarÄ±'nda imza ÅŸenliÄŸi

CNR Kitap FuarÄ±'nda Suriyeli Ã§ocuklara hediye
CNR Kitap FuarÄ±'nda Suriyeli Ã§ocuklara hediye

CNR Kitap FuarÄ±'na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda yoÄŸun ilgi
CNR Kitap FuarÄ±'na Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ±nda yoÄŸun ilgi

Rasim Ã–zdenÃ¶ren'in kitaplarÄ± ArapÃ§aya Ã§evriliyor
Rasim Ã–zdenÃ¶ren'in kitaplarÄ± ArapÃ§aya Ã§evriliyor






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 