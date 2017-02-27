BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumu Cenevre'de baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "sapkÄ±n popÃ¼lizm" ve "aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n" birbirini besleyerek Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± nefret, antisemitizm ve diÄŸer hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k biÃ§imlerini kÃ¶rÃ¼klediÄŸini sÃ¶yledi.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumu, Ä°sviÃ§reâ€™deki BM Cenevre Ofisi'nde baÅŸladÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, oturumun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± bÃ¶lgelerinde yaÅŸanan insan haklarÄ± ihlalleri, Ã§atÄ±ÅŸmalar ve sorunlara iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.
"Ä°nsan haklarÄ±nÄ± tanÄ±mamak bir hastalÄ±ktÄ±r ve bu hastalÄ±k kuzey, gÃ¼ney, doÄŸu ve batÄ±ya yayÄ±lÄ±yor." diyen Guterres, konseyin bu hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinin bir parÃ§asÄ± olmak zorunda olduÄŸunu vurguladÄ±.
Guterres, dÃ¼nyanÄ±n daha tehlikeli, daha az Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir ve gittikÃ§e kaotik hale geldiÄŸine iÅŸaret ederek "Yeni Ã§atÄ±ÅŸmalar tÃ¼rÃ¼yor, eskileri de asla bitmiyor. Ve her ikisi de kÃ¼resel terÃ¶rizm tehdidi ve ÅŸiddet iÃ§eren aÅŸÄ±rÄ±lÄ±kla daha fazla baÄŸlantÄ±lÄ± haline geliyor." dedi.
"ULUSLARARASI TOPLUM SORUMLULUKTAN KAÃ‡AMAZ"
Ä°nsan haklarÄ± ihlallerinin krizlerin Ã¶ncÃ¼ gÃ¶stergeleri olarak sÃ¼rekli tekrarlandÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Guterres, bu ihlallerinin aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k yanlÄ±sÄ± insanlar tarafÄ±ndan sÃ¼rekli suistimal edildiÄŸini belirtti.
Genel Sekreteri Guterres, konuÅŸmasÄ±nda artan Ä°slam karÅŸÄ±tlÄ±ÄŸÄ±na da deÄŸinerek "SapkÄ±n popÃ¼lizm ve aÅŸÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bir Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±k iÃ§inde birbirini besleyerek Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k, yabancÄ± dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±, MÃ¼slÃ¼man karÅŸÄ±tÄ± nefret, antisemitizm ve diÄŸer hoÅŸgÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k biÃ§imlerini giderek artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na tanÄ±klÄ±k ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve gÃ¶Ã§menlerin haklarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ± altÄ±nda olduÄŸunu, insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Guterres, "Pek Ã§ok insan savaÅŸlardan kaÃ§arken uluslararasÄ± toplum sorumluluÄŸundan kaÃ§amaz. UluslararasÄ± mÃ¼lteci koruma rejiminin bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yeniden tesis etmek iÃ§in elimizden gelenin en iyisini yapmalÄ±yÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
BM Ä°nsan HaklarÄ± Konseyinin 34. oturumu, 24 Mart'a kadar devam edecek.
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